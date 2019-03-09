Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -  Binali Yıldırım Pubg Oynadı

Dha İstanbul -  Binali Yıldırım Pubg Oynadı

9 dakika önce

İstanbul DHAAK Parti İstabul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.

Dha İstanbul -  Binali Yıldırım Pubg Oynadı, System.String[]
İstanbul DHA

AK Parti İstabul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.

Binali Yıldırım, Beylikdüzü'nde CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Yıldırım daha sonra CNR'da düzenlenen e-oyun turnuvası etkinliğine ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.

Görüntü Dökümü;

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-Yıldırım'ın oyun oynaması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:13 Kaynak: DHA

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