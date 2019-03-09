Dha İstanbul - Binali Yıldırım Pubg Oynadı
9 dakika önce
İstanbul DHAAK Parti İstabul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.
İstanbul
DHA AK Parti
İstabul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.
Binali Yıldırım, Beylikdüzü
'nde CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Yıldırım daha sonra CNR'da düzenlenen e-oyun turnuvası etkinliğine ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son günlerin moda oyunu PUBG'u oynadı.
Görüntü Dökümü;
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-Yıldırım'ın oyun oynaması
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:13 Kaynak: DHA
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