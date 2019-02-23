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Dha İstanbul - Binali Yıldırım Sarıyer'de...

54 dakika önce

Haber- Kamera: İdris TİFTİKCI / İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Hemşehri Dernekleri Salon Toplantısı'na katıldı.

Dha İstanbul - Binali Yıldırım Sarıyer'de..., System.String[]
Haber- Kamera:  İdris TİFTİKCI/ İSTANBUL DHA 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Hemşehri Dernekleri Salon Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Binali Yıldırım "İstanbul'un trafik sorunu varsa, Sarıyer'in de trafik sorunu var. Tüneller geliyor. Sarıyer'den başlıyor Dolmabahçe'ye  kadar tüneller var. Aynı zamanda yeşil vadilerle, Sarıyer'i daha da güzelleştiriyoruz. Sarıyer'in, İstanbul'un en büyük sorunu mülkiyet sorunu, imar sorunu. İmar barışıyla bu işi de hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müraacat etti. Hepsinin bütün arsaları, evleri kayıt altına alındı ilk adım tamam. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisan'dan itibaren biz vereceğiz, biz başlatacağız. 'Bu iş olmayacak, bu iş mümkün değil' diyenler şimdi de diyorlar ki 'Çok fahiş fiyatlarla evinizi alacaksınız.' Koca bir yalan. Binali Yıldırım sözü. Onlar zaten sizin evinizdir, sizin arsanızdır. Oranın çilesini çekmişsiniz, çamurunu çiğnemişsiniz. En makul ücretle alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.  Bu sırada  Binali Yıldırım kendisine "Dede" diye seslenen bir çocuğu da sahneye çıkarttı. Sahneye çıkan çocuk "Dedem belediye başkanı olacak"  dedi. Binali Yıldırım da çocuğa oyuncak hediye etti.

Görüntü dökümü:

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Yıldırım'ın konuşması

Çocuğa oyuncak hediye etmesi

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:56 Kaynak: DHA

Sarıyer, DHA, İstanbul, Binali Yıldırım, Politika
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