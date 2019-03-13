Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul -  Boeing 737 Max Tipi Uçaklar İstanbul Havalimanı'nda

Dha İstanbul -  Boeing 737 Max Tipi Uçaklar İstanbul Havalimanı'nda

56 dakika önce

ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları filosunda bulunan ve Atatürk Havalimanı'nda park yerine çekilen 12 Boeing 737 MAX tipi uçaktan 10'u İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

Dha İstanbul -  Boeing 737 Max Tipi Uçaklar İstanbul Havalimanı'nda, System.String[]
ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları filosunda bulunan ve Atatürk Havalimanı'nda park yerine çekilen 12 Boeing 737 MAX tipi uçaktan 10'u İstanbul Havalimanı'na getiriliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) alınan özel izinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan 10 uçak sırasıyla İstanbul Havalimanı'na iniş yapmaya başladı. 2 uçak ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:13 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı, Boeing 737, İstanbul, Güncel
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