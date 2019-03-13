Dha İstanbul - Boeing 737 Max Tipi Uçaklar İstanbul Havalimanı'nda
56 dakika önce
ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları filosunda bulunan ve Atatürk Havalimanı'nda park yerine çekilen 12 Boeing 737 MAX tipi uçaktan 10'u İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.
ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları filosunda bulunan ve Atatürk Havalimanı'nda park yerine çekilen 12 Boeing 737 MAX tipi uçaktan 10'u İstanbul Havalimanı'na getiriliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) alınan özel izinin ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan 10 uçak sırasıyla İstanbul Havalimanı'na iniş yapmaya başladı. 2 uçak ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:13 Kaynak: DHA
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