Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Boğaz'da İlginç Görüntü

Dha İstanbul - Boğaz'da İlginç Görüntü

25 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABoğaz'da gemi taşıyan dev gemi ilginç görüntü oluşturdu.

Dha İstanbul - Boğaz'da İlginç Görüntü, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Boğaz'da gemi taşıyan dev gemi ilginç görüntü oluşturdu.

Sun Shıne adlı yük taşıyıcı gemi, üzerinde bulunan gemiyle İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e doğru ilerleyen 174 metre boyundaki Panama bandralı gemi ilgi çekti.  

Görüntü Dökümü:

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-Geminin geçişi

-Üzerindeki gemi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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