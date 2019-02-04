Dha İstanbul - Boğaz'da İlginç Görüntü
25 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABoğaz'da gemi taşıyan dev gemi ilginç görüntü oluşturdu.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Boğaz'da gemi taşıyan dev gemi ilginç görüntü oluşturdu.
Sun Shıne adlı yük taşıyıcı gemi, üzerinde bulunan gemiyle İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e doğru ilerleyen 174 metre boyundaki Panama bandralı gemi ilgi çekti.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Geminin geçişi
-Üzerindeki gemi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:28 Kaynak: DHA
İmamoğlu'ndan 'AK Parti'yi Yüzde 100'e Çıkaracağız' Diyen Seçmene: Sen Bulguru Ye, İyileşeceksin
24 Haziran'ı Bilen Şirketin İstanbul Anketinden Çarpıcı Sonuç
Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın
Son Başvuru Tarihi 4 Nisan! Türk Hava Yolları Binlerce Kişiyi İşe Alacak