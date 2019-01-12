Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülten - 1

Dha İstanbul Bülten - 1

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu dolandırıcılık şebekesine yaptığı operasyonda 20 kişi tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu dolandırıcılık şebekesine yaptığı operasyonda 20 kişi tutuklandı. 

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta; sahte evrakla noterden araç satışı yapan, başkalarına ait günlük kiralık evleri kendi malı gibi göstererek ailelere aylık olarak kiraya veren ve sahte evrakla evlerin satışını yapan, aralarında noter çalışanı, polis ve jandarmanın da bulunduğu 28 kişiyi gözaltına almıştı. Söz konusu operasyon; İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Örgüt adına suç işlemek' ve 'Rüşvet' suçlarından, Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlem yapıldı. Şüpheliler dün de adliyeye sevk edildi. 20 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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(Polis kamerası) 

Arama yapılması

Şüphelilerin götürülmesi

(Güvenlik kamerası) 

Şüphelilerin takibi 

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Şüphelilerin görüntüsü

 Genel ve detaylar

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3- BİNALİ YILDIRIM'DAN EV ZİYARETLERİ

İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da kıldığı Cuma namazının ardından uğradığı bir kafede bulunanlarla bir araya geldi, ardından kendisini davet eden iki ayrı ailenin evlerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldıktan sonra güzergahında bulunan bir kafeye uğradı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra Naci- Hatice Canruh ve  Murat-Seda Koçak çiftlerinin  evlerini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, evde bulunmayan bazı aile bireyleriyle kendisine uzatılan telefonla konuştu. Yıldırım, hastanede yatan aile bireylerinden birine telefonla geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evde bulunmayan aile bireylerinden biriyle telefonla konuşurken, "Ben Binali, Binali Topal Dursun'un oğlu" şeklinde kendini tanıtması gülüşmelere yol açtı.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım ve beraberindekilerin sokakta yürümeleri

-Kafeye uğramaları ve buradakilerle sohbet etmeleri

-Evlere geçmesi

-Evdekilerle sohbet etmesi

-Çocuklarla ilgilenmesi

-Yapılan ikramlar

-Kendisine uzatılan telefondakilerle konuşması

-Hastaya telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunması

Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:12 Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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