Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülten - 1

Dha İstanbul Bülten - 1

9 dakika önce

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA

İstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlan Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettikleri gerekçesiyle 394 kişinin yakalanması için 40 ilde operasyon başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:50 Kaynak: DHA

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