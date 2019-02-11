Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülten - 1

Dha İstanbul Bülten - 1

10 dakika önce

(havadan görüntülerle)1- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIMRamazan EĞRİ - Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'na yıkımına başlandı.

(havadan görüntülerle)

1- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANINDA YIKIM

Ramazan EĞRİ - Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'na yıkımına başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı 18.45 sıralarında gerçekleştirilmeye başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:11 Kaynak: DHA

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