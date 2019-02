Dha İstanbul Bülten - 1

1 - BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 4 YARALIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Kazada ortalık savaş alanına döndü.Kaza, saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi 4. Levent Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Zincirlikuyu istikametinden gelen Eşper Ü.'nün kullandığı 34 ANH 055 plakalı otomobile Akçam Caddesi'ne döndüğü sırada Azerbaycan uyruklu Halil Hüseyinov'un kullandığı 34 BGB 230 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde savrularak önce trafik yön levhasına ardından da park halindeki 34 ABB 324 ve 34 BKN 369 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 34 BGB 230 plakalı otomobili kullanan Halil Hüseyinov, Ayça Gül, Leyla Garibov ile Semanur Saltan yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazaya karışan araçlar da polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:------------------Kaza yeri-Ambulansın içindeki yaralı kadınlar Polis ekiplerinin çalışması-Kazaya karışan araçlar-Genel ve detay görüntüler15.02.2019 - 07.30 Haber Kodu : 190215010_============================2- ÜMRANİYE'DE SERVİS MİDİBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali KEREM BENGİ-İSTANBUL-DHA Ümraniye 'de kavşakta bir kamyonet ile banka çalışanlarını taşıyan servis midibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişinin bulunduğu servis midibüsü yan yattı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaza saat 07.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Hoca Nasreddin Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Esen'in kullandığı bir bankaya ait servis midibüsü ile Buğra Saltuk'un kullandığı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde 3 yolcunun bulunduğu servis midibüsü yan yattı. Kazada servis aracındakiler yaralanmazken kamyonet sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.Görüntü Dökümü:-----------Yan yatan servis midibüsünün görüntüsü--Kamyonetin görüntüsü-Ambulans içindeki yaralının görüntüsü İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü-Servis aracı sürücüsü ile röp-Görgü tanıkları ile röp-Trafikten görüntü-Genel ve detay görüntüler==================================3- BİNALİ YILDIRIM: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KATLANILABİLİR BİR TRAFİK İSTANBUL'DA MÜMKÜNHaber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbulİstanbul Ticaret Odası(İTO) Şubat ayı olağan meclis toplantısı, İTO'nun 430 bini aşkın üyesini temsilen oluşturulan 261 kişilik temsilci ile Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Eminönü 'nde bulunan İstanbul Ticaret Odası meclisindeki toplantının açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Önemli olan ve Binali Bey'i farklı kılan özellik, projelere finansman bulmak, onları ülke ve millet menfaatine uygulamak, hayata geçirmek, bitirip halka açmaktır. Bu da her yiğidin harcı değildir. Bu yetenek de, bu kumaş da Binali Bey'de vardır. İstanbul iş dünyası olarak biz buna şahidiz. Yine ifade etmek isterim ki, Sayın Başkanımın, İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olması, İstanbul iş dünyası için bir şanstır." dedi."ALT YAPI TAMAM. ŞİMDİ ÜST YAPIYA YATIRIM ZAMANI GELDİ"İTO Meclis toplantısında konuşan TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'un bugün ne Anadolu'nun diğer şehirlerine, ne de dünyanın diğer bölgelerine ulaşımında bir problem yok. Türkiye 2002'de altyapı gelişmişliği bakımından dünyada 39. sıradaydı şimdi 9. sırada. 11 yıllık hizmetimizden sonra Türkiye'yi altyapısı gelişmiş bakımından dünyanın 9. sırasına getirdik. Alt yapı tamam. Şimdi üst yapıya yatırım zamanı geldi. Altyapıyı yapmadan, üstyapı olmaz. En güzel arabanız olsa, en güzel uçağınız olsa, yolunuz olmazsa, havalimanınız olmazsa ne işe yarar? Önce işin zor kısmını hallettik. Gözükmeyen kısmını hallettik. Şimdi daha detay, daha micro düzeyde insana ekonomiye yatırım, geleceğe yatırım yapma zamanı geldi." İfadelerini kullandı."İSTANBUL'UN SORUNU ÇOK HIZLI ŞEHİRLEŞMESİDİR"Şehirleşmenin çok hızlı artış gösterdiğini dile getiren Binali Yıldırım, "Köylerdeki nüfus yüzde 20'nin altına düştü. İstanbul'un sorunu çok hızlı şehirleşmesidir. Çok hızlı şehirleşmenin getirdiği altyapı sorunları var, trafik sorunları var, otopark sorunları var, yeşil alan sorunu var. Güvenlik sorunu, bağımlılık sorunu var. İstanbul, Türkiye'nin yüz ölçümünün binde 7'si. 546 bin kilometrekare. Ama nüfusunun yüzde 20'sini barındırıyor. Binde 7'lik bir alana nüfusun yüzde 7'sini getirdiğinizde sorun olmamasına imkan yok. İmar planları yapılırken otopark zorunluluğu var sözde. Hiç otopark yapan gördünüz mü? Şu anda filen 1 milyon 750 bin otoparka ihtiyaç var. Çoğu yolları otopark olarak kullanmak suretiyle 700 bin park yerimiz var. 1 milyon daha otopark alanına ihtiyacımız var. 100 kişiye düşen araç miktarı 3.6. Bu oran Yunanistan da bile beşin üzerinde. Araç sayısı artmaya devam edecek." diye konuştu."BEN SÜREKLİ AKAN BİR TRAFİĞİ TAAHHÜT EDİYORUM"Yıldırım, "Toplu ulaşım. Raylı sistemi İstanbul 1870 de İngiltere Londra ile beraber başlamış. İlk kazmayı Londra'da vurmuşlar bizde de Karaköy-Tünel hattına. Biz 800 metrede kalmışız, Londra 400 kilometre yapmış 2000li yılların başına kadar. Cumhurbaşkanımız Başbakan olduğunda 45 kilometre idi raylı sistem, şimdi 170 kilometre var. Devam eden 284 kilometre var. Hedef, 5 yıl içerisinde raylı sistemin uzunluğu 517 kilometre olacak. Bugün yüzde 18 olan toplu taşımada pay yüzde 48,5 e çıkacak. O zaman İstanbul'un trafiği gözle görülür şekilde rahatlayacak. Ben trafik sorununu yüzde yüz çözeceğim dersem inanmayın. Dünyada bu işi halleden hiçbir büyükşehir yok. Ben sürekli akan bir trafiği taahhüt ediyorum. 80 kilometre olmayacak ama yoğun saatlerde 20 kilometreye kadar düşecek ama dur kalkların olmadığı bir trafik vaat ediyorum. Sürdürülebilir ve katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkün." ifadelerini kullandı.Yıldırım'ın konuşmalarının ardından salonda bulunan meclis üyeleri ile soru cevap bölümüne geçildi. Meyve ve Sebze meclis üyesi Mustafa Manav'ın 'Yeni hal yasasında komisyonculuk ortadan kalkacak, üretici illa malını tüccara vermek zorunda mı kalacak? Kabzımala, hale mal gönderme şansı elinden alınacak mı?' sorusuna Binali Yıldırım, "Yanlış bilinen bir doğru var. 'Tarladan geliyor hale 4 katına çıkıyor' böyle bir şey yok. Bizim sebze meyve, gıda işinde çok daha fazla üreten ülke olmamız lazım. Yeni hal yasası gelecek. Önümüzdeki aylarda meclis kapanmadan gelecek. Bu konulardaki sizlerin görüşlerinizin takipçisi olacağız." Şeklinde cevap verdi.Konuşmaların ardından İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Binali Yıldırım'a plaket verip tablo hediye etti.Görüntü Dökümü:-----------------Salondan detaylar-Binali Yıldırım'ın gelişi-Binali Yıldırım'ın konuşması-Binali Yıldırım'a hediyelerinin takdim edilmesi14.02.2019 - 22.33 Haber Kodu : 190214291========================4 - SEVGİLİLER GÜNÜNDE D-100'E ÇİÇEKÇİ AKINIYolda neredeyse 10 metrede bir çiçek satıldıHaber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBULİstanbul'da, özellikle trafiğini yoğun olarak yaşandığı saatlerde ana yolları işgal eden seyyar satıcılar tehlikeye davetiye çıkardı. Sevgililer günü olması nedeniyle dün çiçek satışı yapan kişilerin yoğunluğu dikkat çekti. Olası kaza tehlikesine aldırış etmeden araçlarıyla geçenlere satış yapmaya çalışan satıcılar, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. Çağlayan mevkiinde, her iki yönde de trafik akışının yavaşladığı saatlerde ortaya çıkan seyyar satıcılar, ilerleyen araçların arasından geçerek satış yaptı. Çağlayan'da hemen her akşam rastlanılan seyyar satıcılar, günün anlam ve önemine uygun ürünler de satıyor. Genellikle yiyecek, su, telefon şarj cihazı satan seyyar satıcılar, dün sevgililer günü olması nedeniyle sürücülere çiçek satmaya çalıştı. Yoldaki çok sayıda çiçekçi dikkat çekti. Neredeyse 10 metrede bir seyyar satıcı satış yaptı.Çağlayan mevkii Zincirlikuyu istikametinde bir satıcı, araçların arasında tehlikeli bir şekilde dolaşması yetmiyormuş gibi kendilerini görüntüleyen kameraya da poz vermeyi ihmal etmedi. Bazı seyyar satıcıların trafikte ilerleyen araçları durdurmaya çalışması hem sürücülerin hem de kendi canlarını tehlikeye attı.Görüntü Dökümü:-------------------D-100 karayolundaki trafikten görüntü-Seyyar satıcıların araçların arasında gezinmesi-Seyyar satıcıların araçları durdurmaya çalışması-Seyyar satıcının kameraya poz vermesi-Satıcıların araç sürücülerine satış yapması-Çok sayıda seyyar satıcıdan detay görüntüler-Genel ve yakın detaylar14.02.2019 - 18.46 Haber Kodu : 190214268