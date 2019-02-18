Dha İstanbul Bülten - 1

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1- ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANTIYA KATILDIHaber-Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda katıldığı toplantı sona erdi.

1- ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANTIYA KATILDI



Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda katıldığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle tokalaşarak buradan ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.30 sıralarında Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul il yöneticileri karşıladı. Erdoğan ve Yıldırım burada bir toplantıya katıldı. Toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Toplantının sona ermesinin ardından Erdoğan, saat 00.30 sıralarında Ak Parti İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binadan ayrılması



-Genel ve detaylar



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2 - KAZADA ÖLÜMDEN DÖNEN SÜRÜCÜ OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI







Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı.



Kaza, saat 05.00 sıralarında Beşiktaş-Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Beşiktaş istikametinden tünele giren 34 BLC 770 plakalı otomobil, sürücünün tünel çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Sürüklenen araç yaklaşık 50 metre sonra durabildi. İçinde bir kişinin olduğu öğrenilen otomobil köprüden düşmekten son anda kurtulurken, otomobilden kopan parçalar köprünün altında savruldu. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden inen ve ismi henüz belirlenemeyen sürücü ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.







OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tünelin Kasımpaşa istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de çevrede bir süre temizlik ve onarım çalışması yaptı. Otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.



GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI



Kazanın olduğu sırada yakındaki akaryakıt istasyonunda çalışan, Nail Körismail olay anını ve yaşananları anlattı. Patlama sesine benzer bir ses duyduğunu söyleyen Körismail, "Lüks bir otomobilin kaza yaptığını gördüm. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra aracın sürücüsünü dışarı çıkardım. Şurada otur dedim. Arkamı döndüğümde, sürücünün telefonunu da alarak köprüden aşağı doğru kaçtığını gördüm. Bir arkadaş peşinden gitti yakalamak için ama taksiye binerek kaçtığını söyledi" diye konuştu.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kaza yeri



-Polis ekiplerinin çalışması



-Tünelden gelen trafiğin kesilmesi



-Aracın kaldırılması



-Belediye ekiplerinin kaza yerinde çalışması



-Bariyerlerden kopan parçaların temizlenmesi



-Röportaj



-Genel ve detay görüntüler



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3 - D-100 KARAYOLUNDA KAZA: SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI ARAÇTAN 1,5 SAATTE ÇIKARILABİLDİ







Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL



Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda, bir otomobil ile taksinin karıştığı kazada can pazarı yaşandı. Otomobilin şoför mahallinde sıkışan sürücü Memet Karaman, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaları sonucu çıkarılabildi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.



Kaza, D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti, Cevizlibağ mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Memet Karaman isimli sürücü, 34 ED 034 plakalı otomobiliyle iddiaya göre süratli bir şekilde seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobiliyle önce sol bariyerlere çarpan sürücü, ardından da 34 TDD 03 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bu kez de yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpma sonucu otomobil ters dönüp bariyerlere saplanırken, sürücü Karaman ise otomobilinin şoför mahalline sıkıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmaya yürüttü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına 112 Acil Servis ekipleri ile çevrede bulunan kişilerin de dahil oldu. Otomobilin içinde şekilde sıkışan sürücü, yaklaşık 1 buçuk süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansa taşındı. Kanamaların olduğu görülen sürücünün, vücudunda ilk belirlemelere çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.







OTOMOBİLİN TAVAN CAMINDAN ÇIKIP KAZAYI İZLEDİLER



Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışının tek şeritten sağlanmasının yanı sıra, yoldan geçen bazı sürücülerin duraksayarak kazayı izlemeleri de yoğunluğun artmasına neden oldu. Yoldan geçen araçlardan biri ise, ilginç bir görüntüye sahne oldu. Yolda seyreden araçlardan birinde bulunan bir kadın ile bir çocuğun, aracın tavan camından kafalarını çıkararak kazayı izlemesi dikkat çekti.



Yaralının ambulans ile hastaneye sevk edilmesinin ardından, kaza yapan araçlar da yoldan kaldırıldı.







Görüntü Dökümü:



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Olay yeri



Sıkışan sürücüyü çıkarma çalışmaları



Yoldan geçen araçlardan kazayı izleyenler



Genel ve detay görüntüler







18.02.2019 - 00.00 Haber Kodu : 190218001



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4- BÜYÜKÇEKMECE'DE 60 ÇUVAL 'ZEHİRLİ KİMYASAL ATIK' BULUNDU



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL



Büyükçekmece'de, Çakmaklı Köyü Yolu üzerinde yol kenarına kimliği bilinmeyen kişilerce bırakılan 60 çuval sanayi atığından numune alınarak inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda zehirli olduğu tespit edilen atıklar, ekipler tarafından kaldırılarak, İSTAÇ'a ait lisanslı bertaraf tesisine nakledildi.



Büyükçekmece'de bulunan Çakmaklı Köyü Yolu'nun çevresindeki göl havzasına kimyasal madde içerdiği belirlenen 60 çuval sanayi atığı döküldü. Büyükçekmece Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekiplerince dün gece yapılan rutin kontrollerde fark edilen kimyasal atığın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Konuyla ilgili ihbar alan AFAD ekipleri, çalışma yapmak üzere bölgeye gelerek çalışma başlattı. Kimyasal atık üzerinde çeşitli testler yapan AFAD'ın hazırladığı raporun ardından İSTAÇ ekipleri atığın bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı. 60 çuval atık kaldırılarak, İSTAÇ'a ait lisanslı bertaraf tesisine nakledildi.



Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, polis ekipleri göl havzasına söz konusu zehirli atık dolu çuvalları bırakan araç ve kişileri tespit edip yakalamak için geniş kapsamlı çalışma yürütüyor.







BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükçekmece İlçesi Çakmaklı Mahallesi yolu üzerindeki boş arsaya kimliği belirsiz şahıslarca bırakılan 60 çuval atık, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılarak, İSTAÇ'a ait lisanslı bertaraf tesisine nakledilmiştir." denildi.



Görüntü Dökümü:



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Olay yeri



Ekiplerin çalışmaları



Genel ve detay görüntüler



17.02.2019 - 19.56 Haber Kodu : 190217147



17.02.2019 - 19.20 Haber Kodu : 190217140



17.02.2019 - 18.52 Haber Kodu : 190217132



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5- BAĞCILAR'DA SİLAHLA BAŞINDAN VURULAN KİŞİ AĞIR YARALANDI



Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,



Bağcılar'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. Hastahaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay, saat 16.45 sıralarında Üçyüzlü metro istasyonu yakınındaki boş arazide meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Kandem (30) alkol aldığı 2 arkadaşı ile boş arazide çimlerin üstünde sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Kandem ile arkadaşları arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kandem'in yanında olan ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla Mehmet Kandem'i başından vurduktan sonra yanındaki arkadaşı ile birlikte olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Kandem olay yerinde kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kandem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI



Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede olay yerinde boş kovanlar ve alkol kutuları olduğu görüldü. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Polis ekiplerinin çalışmaları



-Olay yerindeki boş kovanlardan ve alkol kutularından görüntü



-Genel ve detaylar



17.02.2019 - 18.50 Haber Kodu : 190217131



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6- İMAMOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA SEÇİM ÇALIŞMALARINA KATILDI



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'ndaki seçim çalışmaları kapsamında bir takım ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu gezisine, kendisine sosyal medya hesapları üzerinden ulaşıp, "Artık gelin daaaa" şeklinde çağrı yapan Abdülsamet Şentürk adlı esnafın dükkanını ziyaret ederek başladı. Abdülsamet Şentürk ve babası İsmail Şentürk ile kısa bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, daha sonra Sümer Mahallesi'ndeki semt pazarına geçti.



"ÜRETİM ARTINCA FİYATLAR DÜŞMÜŞ OLACAK"



İmamoğlu, ilk olarak gazetecilerin hayat pahalılığı üzerine sordukları soruları yanıtladı. İmamoğlu, soruları, "Siz, esnafa ya da pazarcıya suçlu gözüyle bakarak ya da geçici bir takım çözümlerle gıda erişimin savunamazsınız. Bu sadece 10-20 gün giden bir yöntem olur. Biz tam tersine kalıcı ve ülkeye mesaj veren çok değerli işler yapacağız. Bu süreç zaten hem üretimi, kaliteyi artıracak. Üretim artınca zaten fiyatlar düşmüş olacak. Türkiye'nin temel sorunu tarımda üretim yok. Biz, tam tersine kalıcı ve ülkeye mesaj veren çok değerli işler yapacağız. Bu süreç zaten hem üretimi, kaliteyi artıracak. Üretim artınca zaten fiyatlar düşmüş olacak" şeklinde yanıtladı.







"45 DAKİKA GEÇ CENAZE NAMAZI KILDIK"



İmamoğlu, bir gazetecinin, Kartal'daki bina faciasında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenlerinde CHP'den tek bir kişinin olduğu yönündeki iddialarla ilgili soruna ise "Yani insanların alnına mı bakıyorlar. Ben cenazedeydim, Sayın Hamzaçebi cenazedeydi, genel başkan yardımcımız cenazedeydi. Milletvekilimiz Turan Aydoğan cenazedeydi. Dolayısıyla daha çok isim sayabilirim ama tek bir CHP'li vardı demek hoş değil. Ama şunu biliyorum. O cenazede tam 45 dakika geç namaz kıldık. Niye kıldığımızın cevabını versinler" yanıtını verdi.







SEMT PAZARINDA ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ



Ardından pazar turuna çıkan İmamoğlu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Adem Balyemez adındaki balıkçının, "Baba, hoş geldin baba. Kurtuluş sende baba. Baba, sen bizi kurtar. Seni seviyoruz baba" şeklinde bağırıp, İmamoğlu'na sarıldı. Bebek arabalarıyla pazara gelen annelerle özel olarak ilgilenen İmamoğlu, annelere yönelik projeleriyle ilgili bilgiler verdi.



İmamoğlu, pazar turunun ardından, Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde açılan seçim koordinasyon merkezinin açılışında, İstanbul'un deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm hakkında kısa bir konuşma yaptı.



Görüntü dökümü



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-İmamoğlu'nun esnaf ziyareti



-İmamoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması



-İmamoğlu'nun pazarı gezmesi



-İmamoğlu'nun seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşması



17.02.2019 - 18.28 Haber Kodu : 190217128



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7- BAKAN DÖNMEZ: SIFIR KDV, OKURYAZAR ORANININ ARTMASINA KATKI SUNACAK



Güven USTA/İSTANBUL DHA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı anket ve çalışmaların Türkiye'deki okuryazarlığın arttığını gösterdiğini belirterek, "5. Üsküdar Kitap Fuarı'ndaki hava da bunu gösteriyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfıra indirdik, bu da okuryazar oranının artmasına katkı sunacaktır. Bu durum, yurtdışından Türkiye'ye gelen kitaplar için de geçerli." dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Üsküdar Kitap Fuarı'nın kapanışını gerçekleştirdi. Dönmez, fuar alanını dolaşarak yayınevi çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.



Dönmez, fuara 120 yayınevinin katıldığını ve 350 yazarın 9-17 Şubat'ta fuar boyunca okurlarla buluştuğunu ifade etti.



Kitap fuarlarının okuyucu ve yazarları bir araya getiren nadir mekanlardan olduğunu anlatan Dönmez, dijitalleşme ne kadar hızlanırsa hızlansın yazılı kitap okuma zevkini tadanların bundan vazgeçemeyeceğini vurguladı.



Dönmez, millet kıraathaneleri gibi projelerle de okur ve yazarları bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



Bazı anket ve çalışmalar Türkiye'deki okuryazarlık oranının arttığını gösteriyor. 5. Üsküdar Kitap Fuarı'ndaki hava da bunu gösteriyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfıra indirdik, bu da okuryazar oranının artmasına katkı sunacaktır. Bu durum, yurtdışından Türkiye'ye gelen kitaplar için de geçerli. Buradan kitapsever olarak teşekkür ediyorum.



Bakan Dönmez'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve diğer yetkililer de eşlik etti.



Türkmen, kapanış töreni sonrasında Dönmez'e atıktan hazırlanmış "Katibim Fesi" hediye etti. Fesin içindeki ampulün verimli olup olmadığını kontrol eden Dönmez, "Buradaki tasarruflu ampul. Artık eski ampulleri geride bırakıyoruz ama bırakmayacağımız bir ampul var ki o da partimizin ampulü." dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Bakan ve beraberindekilerin fuarı gezmesi



-Kitapları incelemesi



-Vatandaşlarla sohbet etmesi



-Bakanın konuşması



-Bakan katibim fesi hediye edilmesi



Detaylar



17.02.2019 - 20.44 Haber Kodu : 190217154



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8- KARTAL'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI



Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA



Kartal'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpek, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Esentepe Mahallesi'nde bulunan eski su kuyusuna köpeğin düştüğü görenler, durumu İtfaiye kiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, oldukça dar olan yaklaşık 5 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için büyük çaba harcadı. Köpek ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.







Görüntü Dökümü:



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-Ekiplerin çalışmaları



-Kurtarılma anı



-Genel ve Detay Görüntüler



-röpottaj



17.02.2019 - 19.55 Haber Kodu : 190217146

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