Dha İstanbul Bülten - 1

1 - İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL (1)İSTANBUL DHA Marmara 'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO 'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal olduGörüntü Dökümü:------------Sisten görüntü=============================2 - İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYORHaber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Sis özellikle, Haliç ve etkili oldu. Sis kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Haliç'ten görüntü-FSM'Den görüntü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden görüntü-Siste ilerleyen araçlar-Genel ve Detay görüntüler+++-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü==================================3- BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA (1)Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA - Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi 'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.Görüntü Dökümü:--------------------------------Olay yeri-Yaralıların hastaneye sevki-Genel ve detay======================================4- ŞİŞLİ'DE YANGINDA CAN PAZARIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yangın, saat 23.00 sıralarında Feriköy Cumhuriyet Mahallesi Fırın Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Yangında adeta can pazarı yaşandı. Binada mahsur kalanlar olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı.DUMANDAN ETKİLENENLERE OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİİtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.Yangının çıkış nedenini belirlemek incelemeler sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Cep telefonu görüntüsü-Dairenin alev alev yanması+++-Yangın çıkan bina-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Mahsur kalan vatandaşların merdivenle indirilmesi-Ambulanslardaki kişilere müdahale-Röportaj Polis ekiplerinin çalışması-Genel ve detay görüntüler============================5- REİNA KATLİAMI DAVASI: 19 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ...Haber: Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA Ortaköy 'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 39'u tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada 19 sanığın tahliyesine karar verildi. Abdulkadir Masharipov 'un da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.MAHKEME KARARINI AÇIKLADIİstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri 'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti, tahliye taleplerine ilişkin ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, üzerlerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerlerine yüklenen suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması gerekçeleriyle 19 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen 19 sanığın ayrıca yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbirleri de uygulanmasına karar verildi.20 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİMahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, Tene Traore ve Zarina Nurullayeva'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.Görüntü Dökümü:-------------------Arşiv görüntüler18.02.2019 - 11.53 Haber Kodu : 190218041==========================6- KAMYONET DURAKTAKİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALIHaber-Kamera: Eren ERMİŞ - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL Büyükçekmece 'de seyir halinde ilerleyen kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle durakta yolcu almak için bekleyen özel halk otobüsüne çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.Kaza, 17.00 sıralarında D-100 karayolu Mimaroba Mevkii'nde meydana geldi. Silivri istikametinde ilerleyen M.Y.'nin kullandığı 34 DR 7959 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, durakta yolcu almak için bekleyen 34 ZMG plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.Y ve yanında bulunan M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan yaralı M.Ç'yi kurtardı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı.Kazanın ardından oluşan trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:----------------Kazaya karışan araçlar-Ambulanstan görüntü-Çekici yardımıyla araçların kaldırılması-Genel ve Detaylar18.02.2019 - 18.10 Haber Kodu : 190218179====================