Dha İstanbul Bülten - 1

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece de etkisini sürdürdü.

İSTANBUL'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı.



İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Haliç, Çamlıca Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı. İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu.



Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.







SİS KAZALARA NEDEN OLDU

İSTANBUL'u etkisi altına alan sis Baltalimanı'nda iki kazaya neden oldu. Aynı noktada meydana gelen kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Dün akşam saatlerinden itibaren megakentte etkisini gösteren sis, gece boyunca devam etti. Yoğun sis nedeniyle Baltalimanı'nda aynı noktada yarım saat arayla iki kaza meydana geldi.



İlk kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kavacık'tan Baltalimanı istikametine giden 34 UJ 0987 plakalı kamyonet sürücüsü Nihat Üstün, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra yol ayrımında sisin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine otomobil önce trafik yön levhalarına çarptı, ardından da refüje çıktı.



AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA



İkinci kaza ise yaklaşık yarım saat sonra yine Baltalimanı yol ayrımında yaşandı. Salih Keskin, yoğun sis nedeniyle kullandığı taksinin direksiyon hakimiyetini kaybederek daha önce kaza yapan 34 UJ 0987 plakalı kamyona arkadan çarptı. İki kazada da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin motor bölümüne giren ağaç kökünü kesti. Kazaya karışan araçlar, ekipler tarafından refüjden kaldırıldı.



3- ERDOĞAN BUDEPEŞTE SÜRECİ KONFERANSI YEMEĞİNDE KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



-"Dünyada şu anda Batı'da özellikle sözde Ermeni soykırımı adıyla da bazı propagandalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki, bu tarihçilerin işidir. Gelin tarihçiler bu işi masaya yatırsınlar, çözsünler. Hayatımız boyunca, tarihimiz boyunca bu millet hiçbir zaman, hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda bulunmamıştır"



-"Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam Birleşmiş Milletler kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı. Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği 6 milyar Avronun henüz ilk dilimi dahi Suriyelilere ulaşabilmiş değil."



-"Açık ve net söylüyorum, yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz."







İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılan konuk bakan ve heyet başkanları onuruna Çırağan Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. Bu sayı ekonomik nedenler yanında açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi sebeplerle gün geçtikçe artıyor." dedi.



"İNSANLARI SİYASET MALZEMESİ YAPMAK YANLIŞTIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır. 70 yıldır evlerinden, vatanlarından uzakta hayata tutunmaya çalışan insanları siyaset malzemesi yapmak, son derece yanlıştır. Ben bütün bunları çatışmaların ve düzensiz göç hareketlerinin uzağında bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak söylemiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak ifade ediyorum. Hemen her gün şahit olduğumuz insani trajediler, göç meselesinde aysbergin, yani buz dağının görünen yüzüdür. Göç ve mülteciler konusunu sadece güvenlik perspektifinden ele almak, indirgemeci bir yaklaşım olacaktır. Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikardır. Şayet bu meseleyi doğru bir değerlendirmeye tabi tutacaksak görünenle, özellikle suyun altında kalan kısma, yani asıl problemlere odaklanmalıyız." diye konuştu.



"GÖÇ, İNSANİ VE SİYASİ BİR MESELEDİR"



Erdoğan, bir tespit yapmakta fayda gördüğünü belirterek, "Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde, adalet açığı ve empati eksikliği vardır." dedi.



Dünyanın en zengin toplumlarıyla en fakirlerini kimi zaman bir denizin, kimi zaman bir nehrin, kimi zaman da belli belirsiz bir sınırın



ayırdığını dile getiren Erdoğan, bir tarafta insanlar lüks ve şatafat içinde yaşarken, sınırın hemen öbür yanında açlık ve sefaletin kol gezdiğini anlattı.



"GELİR ADALETSİZLİĞİNİN KESKİNLEŞTİĞİ BİR YAPIDA GÖÇÜ BİTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL"



Erdoğan, gelir adaletsizliğinin bu derece keskinleştiği bir yapıda göçü tamamen bitirmenin mümkün olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



Güç üzerine, güçlü olanın haklılığı üzerine kurulu mevcut küresel sistem ise bu adaletsizliği daha da kurumsallaştırıyor. Mevcut düzen ne çatışmalara ne istikrarsızlıklara ne de insanları göçe iten sebeplere hiçbir çözüm üretemiyor. Az gelişmiş ülkelerin kaynakları, yer altı, yer üstü zenginlikleri, altını, elması, madeni, petrolü halen eski sömürgeci güçlerin kasalarına akıyor. Kimse gücenmesin. Açık ve net söylüyorum. Acaba bu Afrika'nın altını, elması, bütün bakırları, kromları kimler tarafından bugüne kadar sömürüldü, kimler tarafından bunlar oralardan alınıp ülkelerine taşındı. Yeri geldiği zaman katliamlar kimler tarafından yapıldı. Ama bunlar tabii hep gizleniyor, bunlar konuşulmuyor. Cezayir katliamını biz unutamayız. Ruanda katliamını bizler unutamayız. Bunların hepsi ortada. Buralarda yüzler binler değil, buralarda yüz binler, yeri geldi milyonlar öldürüldü. Burada şimdi göçü konuşanlar, nereden hareketle konuşacak? Buralardan hareketle konuşacak. Bu insanlar ülkelerini niye terk ettiler. Şu anda benim ülkeme gelenler acaba keyifle mi, zevkle mi geliyorlar? Varil bombaları üzerlerine yağdığı için, işte bu katil Esed'in o yağdırdığı varil bombaları neticesinde ülkelerini, evlerini, topraklarını terk etmek zorunda kaldılar.



"Dünyanın en zenginiyim." diyenlerin bir numara olduğunu söylediğini belirten Erdoğan, "Hayır dünyada bir numara değilsin. Dürüst olacağız. Milli gelire oranla az gelişmiş ülkelere, en az gelişmiş ülkelere destek verme noktasında dünyanın bir numarası, OECD rakamlarını söylüyorum Türkiye'dir. Ama milli gelire oranla söylüyorum. OECD raporlarını incelerseniz orada da bunu göreceksiniz." diye konuştu.



"SURİYE'DEN ÜLKEMİZE SIĞINAN HİÇ KİMSEYİ ZORLA GERİ GÖNDERMEDİK"



Türkiye'nin bugün de 3,6 milyon Suriyeli olmak üzere dünyanın farkı ülkelerinden 4 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yaptığını aktaran Erdoğan, "2011'den bu yana çatışmaların devam ettiği Suriye'den ülkemize sığınan hiç kimseyi zorla geri göndermedik. Biz Aramileri geri göndermedik, Hristiyanları geri göndermedik. Biz öbür taraftan Ermenileri geri göndermedik. Şu anda bizim ülkemizde 100 bine yakın Ermeni var. Bunların içinde 40 bin civarında vatandaşımız var. Diğerleri ise vatandaşımız değil ama biz bunları geri göndermiyoruz. Çünkü bunlar bizim ülkemize niye geldi? Ülkelerindeki yaşadıkları sıkıntı nedeniyle geldi." dedi.



"BU MİLLET, HİÇBİR ETNİK UNSURA KARŞI BİR SOYKIRIMDA BULUNMAMIŞTIR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



Dünyada şu anda Batı'da özellikle sözde Ermeni soykırımı adıyla da bazı propagandalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki bu tarihçilerin işidir. Gelin tarihçiler bu işi masaya yatırsınlar, çözsünler. Hayatımız boyunca, tarihimiz boyunca bu millet hiçbir zaman, hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda bulunmamıştır. Kapımıza gelen masumları ne kendi vatandaşına devlet terörü uygulayan rejimin ne de DEAŞ ve PKK gibi katil örgütlerin insafına terk ettik. Etnik kimliğine, diline, inancına bakmadan erkesi bağrımıza bastık. Onlara korunaklı bir çatı olduk.



"SIĞINMACILAR İÇİN HARCADIĞIMIZ RAKAM 37 MİLYAR DOLARI AŞTI"



Son 7 yılda Türkiye'de dünyaya gözlerini açan Suriyelilerin sayısının 380 bini geçtiğini kaydeden Erdoğan, " Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam Birleşmiş Milletler kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı. Fakat Avrupa Birliği'nin bize verdiği söz, 3 3 milyar avro Türkiye'ye uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla ödeyeceğiz dediler. Şu ana kadar bu uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gelen bir milyar 750 milyon avro. Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği vasıtasıyla gelen 750 milyon dolar. Bizim harcadığımız ise 37 milyar dolar. Hesap bu. Dünya hala bu işe sessiz, Batı sessiz. Birçok sözler de verdiler ama tutmadılar. Ayrıca ülkemiz Küresel İnsani Yardım Raporuna göre 2017 yılında 8,1 milyar doların üzerindeki yardımla dünya ilk sıralara yükseldi. Aynı dönemde dışarıdan ülkemize gelen yardım miktarı ise son derece kısıtlıdır. Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği 6 milyar avronun henüz ilk dilimi dahi Suriyelilere ulaşabilmiş değil." ifadelerini kullandı.



"İDLİB MUTABAKATI BÜYÜK BİR KİTLESEL GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇMİŞTİR"



Erdoğan, "Komşumuz Suriye'den ülkemize ve Avrupa'ya yönelen düzensiz göçün engellenmesi için de çaba sarf ediyoruz. Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Türkiye böyle bir yükü, böyle ağır bir sorumluluğu ilanihaye taşımak zorunda değildir. Ülkemiz son 8 senede insanlık adına, uluslararası toplum adına elini taşın altına fazlasıyla koşmuştur. Açık ve net söylüyorum, yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz. İşte İdlib olayında, eğer İdlib'teki halk Türkiye'ye girseydi ki 300-400 bin insandır, bu olay çok daha farklı bir şekilde gelişirdi onu da buradan söylemek zorundayım. Mültecileri, Suriye içinde tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına gönderecek formüllerin devreye alınması gerekiyor. Sayın Putin ile Soçi'de tesis ettiğimiz İdlib mutabakatı büyük bir kitlesel göçün önüne geçmiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları geri dönüşleri hızlandırmış, 12 bin mültecinin kendi topraklarına geri dönmesini sağlamıştır. Bugün ülkemizin terörden arındırdığı bölgeler, Suriye'nin en yaşanabilir ve huzurlu alanlarıdır. Krizin ilk yıllarında gündeme getirdiğim güvenli bölge formülü, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur. Bu formülün işlerliği, güvenli bölgenin, Türkiye'nin kontrolünde olması, diğer ülkelerin ise bize maddi lojistik destek sağlamalarına bağlıdır. Bu formülü, çok yakında sahada uygulamaya koyacağız. Sınır hattımız boyunca gerekli hazırlıkları yaptık. Planlarımızı, stratejilerimizi belirledik. Geçtiğimiz hafta bu meseleyi Soçi'de Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile de ayrıntılı bir biçimde ele aldık." diye konuştu.



"AVRUPA KAPILARINA DAYANACAKTIR"



Erdoğan, "Türkiye olarak, topraklarımızda yaşayan milyonlarca Suriyeliyi, şayet bu şekilde kendi evlerine döndüremezsek eninde sonunda sorun, Avrupa kapılarına dayanacaktır. Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Güvenli bölge konusunda ülkemize verilecek desteğin, mülteci akınının ve terör tehdidinin engellenmesi suretiyle aynı zamanda Avrupa ülkelerinin kendi milli güvenliklerine yapacakları bir katkı olacağının altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINA EYÜPSULTAN'DA BAŞLADI



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul



Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı.



Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazını kılan Yıldırım, ardından Cemal Peçe, Havva Peçe, Ömür Karagülmez'in cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım'a gençler slogan atarak destek oldu. Binali Yıldırım gençlere karanfil verdi. Eyüpsultan'da vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım daha sonra lokma dağıttı.



BİNALİ YILDIRIM CHP SEÇİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul



Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdürüyor.



Binali Yıldırım, CHP Eyüpsultan Seçim Merkezi'ni ziyaret etti. Seçim merkezindeki CHP'lilerle tokalaşan Yıldırım, buradakilerle ayaküstü bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.



6 - YILDIRIM: FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ ALANI TEMİZLEYECEĞİZ



Binali Yıldırım, "Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz. Orası da her türlü terör tehdidinden kurtulduktan sonra burada bulunan, bizde geçici olarak kalan kardeşlerimiz oraya yerleşecekler"



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arap Topluluğu Birliği kuruluş törenine katıldı.



Törende konuşan Binali Yıldırım, "Eminim ki, bu topraklardaki Arap, Suriyeli kardeşlerim de biz aynı duruma düşsek, onlar da aynısını yapmaktan zerre kadar çekinmeyecek. Kardeşlerimizin ana vatanlarında huzur içerisinde yaşayabilmesi adına, o topraklarda terörü kökünden kazımak için elimizden gelen faaliyeti yapıyoruz. Yıllardır bizim ülkemizin de başına bela olan bölücü PKK terör örgütü, onun devamı olan YPG/PYD terör örgütü şimdi Suriye'de. Sizler oradaydınız, Suriyeli kardeşlerimiz oradaydı, bu iç savaştan yararlanarak teröristler o toprakları işgal ettiler. Şimdi bizim görevimiz oradan bu teröristleri temizlemek ve buradaki kardeşlerimizin rahatlıkla kendi memleketlerine dönüp yerleşmelerini sağlamak. Bunu Fırat'ın Batısı'nda, Afrinde yaptık, El-Bab'da yaptık, Cerablus'da yaptık ve oraya 320 bin Suriyeli misafirimiz yerleşti. Çocuklarıyla beraber normal hayatlarına döndüler. Fırat'ın doğusundaki alanı temizleyeceğiz. Orası da her türlü terör tehdidinden kurtulduktan sonra burada bulunan, bizde geçici olarak kalan kardeşlerimiz oraya yerleşecekler." dedi.



BUNLARIN İKİSİNİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK LAZIM



Binali Yıldırım, "Suriye'de iç savaştan dolayı vatanlarını terk etmek durumunda kalan kardeşlerimiz var. Bir de buraya gelip yerleşen kardeşlerimiz var. Bunların ikisini birbirinden ayırmak lazım. Göçmen olarak gelenler geçici olarak barınma hakkına sahip. Geçici yaşama hakkına sahip. Tabi ki, şartlar düzelince onlar memleketlerine dönecekler. Ancak buraya yerleşip, hayatını burada devam ettiren, yuva kuran, iş hayatına giren bütün Arap kardeşlerimiz veya başka memleketlerden gelen kardeşlerimiz, bu ülkeye ve şehre katma değer sağlıyorlar. Onlar da bu şehrin kalkınması için çabalıyorlar biz de sizleri takdir ediyoruz." Şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından birlik yöneticilerince Yıldırım'a tablo hediye edildi. Programın sonunda İstiklal Marşı okuyan Suriyeli bir kız alkış aldı.



İMAMOĞLU: DİNİ VE MİLLİ DUYGULARIMI ÖLÇECEK ADAM ANASININ KARNINDAN DOĞMADI



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ -Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Burada yaptığı konuşmada, inançların ve milliyetçiliğin sorgulanamaz olduğunu belirten İmamoğlu, "Benim inancımı da benim dini duygularımı ve milli duygularımı ölçecek adam daha anasının karnından doğmadı" dedi.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Esenler'deki son durağı ilçe meydanı oldu. Burada bulunan seçmenlere hitap eden İmamoğlu, vaatlerini hatırlatarak, İstanbul'u yeniden bir cazibe merkezi haline getireceklerini ifade etti. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde herkesin oyuna talip olduğunu belirten İmamoğlu, "Ben CHP'nin adayıyım. Kardeşim İYİ Parti'nin adayı olabilir. Ama ben ve Esenler Belediye Başkanı Adayı Mustafa kardeşim, hep birlikte herkesin oyuna talebimiz. Bütün siyasi partilere oy verenlerin talibiyiz. CHP'linin de, İYİ Partilinin de, Ak Partilinin de, Saadet Partilinin de, MHP'linin de, HDP'linin de herkesin oyuna talibimiz. Bunu şunun için söylüyorum. Biz huzura talibimiz."



İmamoğlu, "Kimsenin imanına inancına laf söylenmez. Ben burada bulunan hiçbir kardeşimin milli duygularını ölçmem, ölçemem. Haddim değil, hakkım değil. İnancını da ölçemem hakkım değil. O Allah ile kul arasında. Haşa benim haddim değil, hiç kimsenin hakkı değil. Böyle bir alet bulunmadı. Benim inancımı da benim, dini duygularımı ve milli duygularımı ölçecek adam daha anasının karnından doğmadı. Ben de kimsenin bu duygularını ölçmem, ölçemem. Hakkım ve haddim değil." İfadelerini kullandı.



SÜPER AY İSTANBUL'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN - Hüseyin COŞKUN - Çağrı ÇALIŞKAN - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA



2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. Süper Ay drone ile havadan görüntülendii.



