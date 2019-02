Dha İstanbul Bülten - 1

1- İSTANBUL'DA KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKTIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne ( İBB ) bağlı Kışla Mücadele Araçları da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için megakentin birçok noktasında alarm durumundaydı.Geçen Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bu sabah itibariyle yerini yağmura bıraktı. Bugün hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken, İBB'ne bağlı 'Kışla Mücadele' ekipleri de gece boyunca alarm durumundaydı. ÇEKMEKÖY'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 3 YARALIYılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA Çekmeköy 'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. İddiaya göre, seyir halinde 34 LU 5999 ve 34 ZT 4755 plakalı iki araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında bulunan bir büfeye girerek durabildi. Savrulan araçlar o sırada orada bulunan Sönmez Aladağ 'a çarptı. Aladağ olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken Sönmez Aladağ'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. BUZLANAN YOLDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALIHaber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL, D-100 Karayolu 'nda kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında, D - 100 Karayolu Güzelce mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Buzlu yolda duramayan ve kaymaya başlayan 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı. Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kar küreme araçlarının buzlu yolda çalışma yapmasının ardından trafik normale döndü. Türk Hava Yolları THY )'nin TK6 sefer sayılı Chicago seferiyle Atatürk Havalimanı 'na getirilen cenazeyi, Kemal Karpat'ın yeğeni Medeni Karpat teslim aldı. Kemal Karpat'ın naaşı Atatürk Havalimanı kargo terminalinde cenaze aracına yüklendiği sırada, kargo çalışanları Fatiha Suresi okudu. Kemal Karpat'ın naaşı Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı Gasılhanesi'ne götürüldü. Programa İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan da katıldı. Programın açılış konuşmasını İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu yaptı. Kavuncu, İYİ Parti'nin tüm teşkilatlarının sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ayağa kalkarak salondakileri selamladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kürsüye çıkarak "Bugün burada bu güç birliğinin adaylarını, bu güç birliği sebebi ile oluşan listeler neticesinde oluşan belediye meclis üyelerini, inşallah başkanımız olacak Ekrem İmamoğlu'nu bir araya getirmek ve arkadaşlarımızı kamuoyuna tanıtmak üzere yan yana getirdik" dedi.Akşener, "11 milyon küsur oy almış Cumhuriyet Halk Partisi 'nin seçmeni, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmeni. Saadet Partisi ve Demokrat Parti 'yi de koyarsak 17 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenini. Ey sayın Erdoğan nasıl hain diye nitelendirebilirsin? Nasıl 'terörist' diye nitelendirebilirsin? 17 milyon insanın oluşturduğu, onların talebiyle oluşan bu güç birliğini mensuplarını zillet ve illet olarak nasıl nitelendirebilirsin? Yıllara dayanan siyasi tecrübenize ne oldu? Yıllara dayanan siyasi ferasetinize ne oldu?" diye konuştu.ADAYLAR ELELE TUTUŞTU"Mutfak yanıyor" diyen Akşener, "Ekonomiyi, EYT 'yi, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizler kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir, beka meselesi." şeklinde konuştu. Akşener, "Aziz milletimden bir istirhamım var, O da; 31 Mart gecesi bu arkadaşların kulağını şöyle hafifçe büküp böylece kızartmaktır. Koparmanıza lüzum yok. Bu, 31 Mart akşamı çıkıp sizlerin huzurunuzda özür dilemelerini sağlayacak. 31 Mart akşamı bu kulak çekilmedi, her şey yolunda gitti, bu arkadaşlarımız açısından, ne diyecekler biliyor musunuz: 'millet halinden memnun' diyecekler. Hadi bakalım zamlar, hadi işsizlik, hadi yatırımsızlık" dedi. Tanzim satış mağazaları uygulamasını doğru bulduğunu söyleyen Meral Akşener, ancak uygulamanın 81 ile yayılması gerektiğini belirtti. Daha sonra Akşener, belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı. İmamoğlu, Akşener ve diğer adaylar el ele tutuşarak partilileri selamladı.Görüntü Dökümü-------------------------Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun gelişi-Meral Akşener konuşması-Adayların çağrılması-Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener ile adayların el ele tutuşması-Genel ve detaylar24.02.2019 - 18.12 Haber Kodu : 190224159=================================İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ VATANDAŞLAR KURTARDIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Beyoğlu 'nda yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunan Yiğit Ö.'yu dalgınlığından faydalanan vatandaşlar son anda kurtardı.Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 20.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Yiğit Ö. sevgilisinden ayrıldığı için yaya üst geçidine çıkarak intihar etmek istedi. Yiğit Ö.'nün yakınları da olayı duyar duymaz yaya üst geçidine akın etti.DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP YUKARI ÇEKTİLERKöprüye çıkan Yiğit Ö.'yü yakınları ve vatandaşlar önce ikna etmeye çalıştı. Adım adım Yiğit Ö.'ye yaklaşan yakınları, intihardan vazgeçirmek için çaba sarf etti. Yiğit Ö.'nün bir ara köprünün alt demirine kadar inerek yürekleri ağıza getirdi. Yakınlarından biri Yiğit Ö.'nün dalgınlığından faydalanarak kıyafetinden yakaladı. Ardından da Yiğit Ö.'nün yakınları ve vatandaşlar tarafından korkuluk demirlerinden çekilerek yukarı çıkarıldı.YİĞİT Ö.'NÜN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİYiğit Ö.'yü köprüde gören bazı yakınları baygınlık geçirdi. Yiğit Ö.'nün köprüye çıkmasının ardından yakınları ve vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.Yiğit Ö., vatandaşlar tarafından kurtarılmasının ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yiğit Ö.'nün sinir krizi geçiren yakınları da ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.