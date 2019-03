Dha İstanbul Bülten - 1

1 - FATİH'TE YANGIN: 1 ÖLÜHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede yangın çıktı.

1 - FATİH'TE YANGIN: 1 ÖLÜ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - FATİH'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında dairede yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir adam dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.



Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören apartman sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada sağlık ekipleri dairede yalnız yaşadığı öğrenilen ve yangında dumandan etkilenen Mehmet Celal Öztaşkın'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaşlı adamın hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde bir süre incelemelerde bulundu.



İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Olayın meydana geldiği yer



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



Polis ekiplerinin önlemi



Vatandaş ile röp.



Genel ve detaylar



======================



2- TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURUNLARI BİLE KANAMADAN ÇIKTILAR



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yapan araçtan burunları bile kanamadan kurtuldu.







Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında yaşandı. Karaköy'den Beşiktaş istikametine ilerleyen Halil C.'nin kullandığı 34 BMK 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüjde bulunan ağaca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak tramvay yoluna girmek üzereyken durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapandı. Otomobilin kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.







Görüntü Dökümü:



----------------



-Kaza yapan araç



-Araçtan yara almadan çıkan kazazedeler



-Polis ekiplerinin çalışması



-Belediye ekiplerinin çalışması



-Kaza yapan sürücüye alkol testi yapılması



-Çarpma nedeniyle yıkılan ağaç



-Genel ve detay görüntüler



==============================



3- BAKAN SOYLU: ŞİMDİ 5 METRE KARDA 250 OPERASYON YAPIYOR BİZİMKİLER



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Avcılar'da sürdürdü. Soylu'ya Avcılar AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy da eşlik etti. Soylu, önce Kadın seçmenlerle buluştu ardından Marmara Caddesi'nde miting düzenledi. Mitingin ardından Soylu ve beraberindekiler, kanaat önderleri ile birlikte yemek yedi.



"5 METRE KARDA 250 OPERASYON"



Avcılar'da bir düğün salonunda kadın seçmenlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'yi terörün teslim aldığı günlere dönmek istemiyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda. Bugün 700 kaldı. Şimdi 5 metre karda 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyondalar. İnleri bulup, onları etkisiz hale getirmeye, onların bu ülkeye bir daha bedel ödetmesine müsaade etmemek için feda-i can etmeyi kendi gönlüne can etmiş yürüyen evlatlarımız var. Biz onlara karşı sorumluyuz." Dedi.



"TÜRKİYE'DE SİYASETİN KAZANANINI BELİRLEYEN KADINDIR"



Soylu, "Türkiye'de ben de çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. Türkiye'de siyasetin kazananını belirleyen kadındır. Bu kadar açık ve net. Kazananı belirleyen kadındır. Bu, Türkiye siyaset tarihinin bir gerçeğidir. Onun için çok çalışmamız lazım. Çok gayret göstermemiz lazım. 31 Mart'tan sonra ekonomiyi göreceksiniz." şeklinde konuştu.



Bakan Süleyman Soylu, ardından Avcılar Marmara Caddesi'nde düzenlediği mitingde konuştu. Soylu konuşmasında, "Yıllardan beri bu ülkeyi terbiye etmeye çalışıyorlar. Yıllardan beri bu ülkeyi darbelerle terbiye etmeye çalışıyorlar. Ekonomik sıkıntılarla bu ülkeyi terbiye etmeye çalışıyorlar. Kardeşi kardeşe düşürerek bu ülkeyi terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz sizle gurur duyuyoruz ki, bizim milletimiz buna müsaade etmiyor." dedi.



"İÇ GÜVENLİĞİN BİRİNCİ MADDESİ SİYASAL İSTİKRARDIR"



Mitingin ardından Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denizköşkler Toplantı ve Davet Salonu'nda kanaat önderleri ile birlikte yemek yedi.



Soylu buradaki konuşmasında, "İç güvenliğin birinci maddesi siyasal istikrardır. Siz güvenlik istikrarı temin etmek istiyorsanız, siyasal istikrarınızı temin etmek zorundasınız. Aksi takdirde sizleri evlerinizden çıkarmazlar. 6 yaşındaki çocuklara taş verirler, kaymakamları, valileri çıkarmazlar. Sonra herkes 'biz ne yapacağız' diye tereddüt içerisinde olur. Ben bu acımasız dünyanın şu anda içerisindeyim." İfadelerini kullandı.







Görüntü Dökümü:



----------------------



-Kadın buluşması detay



-Soylu'nun kadın buluşması konuşması



-Miting detay



-Soylu'nun mitingdeki konuşması



-Yemek detay



-Soylu'nun yemekteki konuşması







==================



4 - BAKAN SOYLU: İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA YENİ BİR ALET YAPTIK



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki temaslarını AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ile birlikte Zeytinburnu'nda sürdürdü. Bakan Soylu, Rumelili vatandaşlarla bir araya geldiği konuşmasında "İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık. Mayıs'tan sonra bırak dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar. Bütün bunları özgüven içerisindeki Türkiye yapıyor" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ile birlikte önce Cevizlibağ'da bir otelde Giresunlu gençlerle, daha sonra da Merkezefendi Mahallesi'nde bir restoranda Rumelililerle buluştu.



"MAYIS'TAN SONRA KAFALARINI ÇIKARAMAYACAKLAR"



Bakan Soylu, Rumelililerle bir araya geldiği programda insansız hava araçlarına yeni bir alet yaptıklarını vurgulayarak, "Kafalarını çıkarsa tepelerine biniyoruz, hareket kabiliyeti vermiyoruz. İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık. Mayıs'tan sonra bırak dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar. Bütün bunları özgüven içerisindeki Türkiye yapıyor" dedi.



"BİZE EL UZATANLARA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ADIM ATMALIYIZ"



Soylu, "Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı. Bir güvenlik toplantısındayken ben yanındaydım. Dedi ki, "Zordayım bir takım sıkıntılı olayları başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara ihtiyacım var." Cumhurbaşkanımız notlarını aldı ve kağıdı bana uzattı. "Bunları verebilir miyiz" dedi ve en yakın zamanda göndermemiz gerektiğinin talimatını verdi. Günlerden Çarşamba saat 17.00. Perşembe saat 18.00'de hem pahada ağır hem de yükte ağır iki büyük kargo uçağı ile beraber, bildiğimiz ülkelerden birisinin başkentine, 25. saatte bizim evlatlarımızla beraber gitti. O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi. Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız" diye konuştu.



Bakan Soylu, konuşmasının ardından salonda bulunan küçük bir kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Bakan Soylu konuşması



-Detaylar



-Bakan Soylu'nun kız çocuğuyla sohbet etmesi



==========================



5 - YILDIRIM: TAKUNYACI DEDİKLERİ O KADROLAR BUGÜN TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATIYOR



*Binali Yıldırım, "Takunyacı dedikleri o kadrolar bugün Türkiye'ye çağ atlatıyor, Türkiye'yi 3 kat büyüttüler. Millet onları AK Parti ile tarihe gömdü"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bugün Zeytinburnu'nda yaptığı seçim çalışmalarının sonra durağı İstasyon Meydanı oldu. Yıldırım burada düzenlenen mitingde bir konuşma yaparak, "Bazen torunlarımla gittiğimde 'dede bu köprüyü sen mi yatın' diye soruyorlar. Bunun keyfi bambaşka, bildiğiniz gibi değil" dedi.



"RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 170 KİLOMETREDEN, 518 KİLOMETREYE ÇIKACAK"



Yıldırım, "Aynisi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İstanbul 15 milyon. Trafik, ulaşım İstanbul'un en büyük sorunu mu? O halde Türkiye'de bu sorunu çözen İstanbul'da çözer mi? Hiç şüpheniz olmasın. Yeni metro hatları açıldıkça, raylı sistemlerin miktarını artırdıkça trafik daha da rahatlayacak. Gelecek 5 yıl içinde raylı sistem uzunluğu 170 kilometreden, 518 kilometreye çıkacak. Demiryoluyla, metroyla, taşınan yolcu miktarı toplamın yüzde 40'ına ulaşacak. Bir yerden bir yere gidenlerin yarısı trenle gidecek, metroyla, tramvayla gidecek. Diğer yarısı da deniz ve karayoluyla gidecek. Şu anda raylı sistem yüzde 18, yüzde 20 bile değil. Yaklaşık 5 kişiden biri ancak kullanıyor. Ama bu 5 yıl içerisinde her 2 kişiden birisi kullanacak. Sen neredeysen metro orada olacak. Evden çıkacaksınız 750 metre her tarafa gittiğinizde bir toplu taşıma durağına, bir istasyona mutlaka erişeceksiniz. Böylece İstanbul'un trafiği sürekli akar hale gelecek" şeklinde konuştu.



"10 MAR'TAN İTİBAREN AÇILIYOR"



Yıldırım, "Size bir müjdem var. Biraz uzun oldu ama tam oldu. Tren hattımız Gebze'den Halkalı'ya nihayet tamamlandı, 10 Mart'ta itibaren açılıyor" dedi.



Yıldırım, "Tramvay Zeytinburnu'nda trafik sıkışıklığı yapıyor. Seyitnizam Caddesi boyunca tramvayı yerin altına alıyoruz, caddeyi size bırakıyoruz" diye konuştu.



"BU ŞEHRİN HUZURUNU, KARDEŞLİĞİNİ BOZMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK"



Yıldırım, "Göçmenlerin, mültecilerin yoğun yaşadığı ilçelerden birisi de Zeytinburnu. 2013'den bu yana Zeytinburnu'nda Suriyeli göçmenler yaşıyor. Biz inancımız gereği olarak, tarihimizin bize verdiği sorumluluk olarak zorda olanların zor anda yardımına koştuk. Kendi topraklarında yaşamaları için başta Cumhurbaşkanımız olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bölgeyi temizlemek için gece gündüz nöbet tutuyor, operasyon yapıyor. Ülkemizi, toprağımızı, devletimizi, milletimizi koruyan kahraman Mehmetlerimiz'e buradan selam olsun. Buradaki Suriyeliler geçici olarak bizim misafirimiz. Mutlaka memleketlerine dönecekler. Orada huzur, barış sağlanınca bu gerçekleşecek. Zaten şimdiden 350 bin tanesi gitti. Hiç kimse burada, Zeytinburnu'nun İstanbullu'nun huzurunu bozarsa, güvenlik sorun oluşturursa, insanlarımıza rahatsızlık verirse, gitmelerini beklemeyiz tutarız kulaklarından memleketlerine göndeririz. Bu şehrin huzurunu, kardeşliğini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Beraber yaşarız ancak kurallara, kanunlara, nizamlara herkes riayet edecek" diye konuştu.



"TAKUNYACI DEDİKLERİ O KADROLAR BUGÜN TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATIYOR"



Binali Yıldırım, "Bugün malum 28 Şubat. Erbakan Hoca'ya karşı operasyon yapılmıştı, 22. yıldönümü. Aynı zamanda cuntacılara karşı dimdik duran Erbakan Hocamızın ölüm yıl dönümü. O 28 Şubat için bin yıl sürecek demişlerdi. O sözler şimdi tarih oldu mu? Sadece 4 yıl sürdü. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan tek başına iş başına geldi. Bu vesayet odaklarına hak ettiği cevabı bu millet verdi. Onların parmaklarında oynatacağını düşündükleri kadrolar şimdi Türkiye'yi yönetiyor. Türkiye'yi dünyada parmakla sayılan ülkeler arasına sokmak için çalışıyor. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor 'Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklara sahip kılacağız, milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız'. Takunyacı dedikleri o kadrolar bugün Türkiye'ye çağ atlatıyor, Türkiye'yi 3 kat büyüttüler. Millet onları AK Parti ile tarihe gömdü" şeklinde konuştu.



Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.



Görüntü Dökümü:



----------------



Yıldırım'ın açıklamaları



Detaylar



28.02.2019 - 19.55 Haber Kodu : 190228270



=================



6- TEMEL KARAMOLLAOĞLU: ARTIK ESKİ SAFDİLLİK KALKTI GİBİ GÖZÜKÜYOR



İSTANBUL DHA



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Artık eski safdillik kalktı gibi gözüküyor. İnsanlarımız, ben bile söylemeden



'Sizinle beraberiz, sizi sandıkta destekleyeceğiz' diyorlar." dedi.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nca, merhum Başbakan Necmettin Erbakan için Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okutuldu.



Mevlitin ardından, Genel Başkan Karamollaoğlu, partilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'la Eyüpsultan Meydanı'ndaki partililere seslendi.



Türkiye'nin bir beka sorunu olmadığını belirten Karamollaoğlu, "Ülkemizin bir beka sorunu olduğu kanaatinde değiliz. Beka problemi yok mu? Var ama ülkenin değil ülkeyi yönetemeyenlerin bir beka problemi var." diye konuştu.



Yerel seçimlerinde gösterilecek başarı ile ülke yönetimine talip olacaklarını vurgulayan Karamolllaoğlu, "Genel yönetimden önce mahalli idarelerde 'Milli Görüş' geleneğinin ne olduğunu hizmet ederek göstereceğiz." dedi.



Seçmenlerin partilerini sevdiğini ancak kendilerine oy vermediğini söyleyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



Allah sizden razı olsun, sizi destekliyoruz' diyorlar ama geçen dönem olduğu gibi bu sevgi sandığa yansımadı. Şimdi sizden dileğimiz şu: seçim sevgiyle değil, bağlılıkla değil sandıkta kazanılıyor. Artık eski safdillik kalktı gibi gözüküyor. İnsanlarımız, ben bile söylemeden 'Sizinle beraberiz, sizi sandıkta destekleyeceğiz' diyorlar. 31 Mart ülkemizin Saadet'e olan güveninin sandığa yansıdığı gün olacak.



Miting programı konuşmanın ardından sona erdi.



Görüntü Dökümü:



----------------



-Mitingden görüntüler



-Karamollaoğlu'nun konuşması



28.02.2019 - 23.52 Haber Kodu : 190228297



=================



7- SURİYE GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'DAN GEÇTİ



Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL



Suriye bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için yola çıkan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.



Sakarya Karasu limanından yük alan Suriye bayraklı 'Souria' adlı kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 138 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1 saat sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti.



Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Gemiden genel görüntü



-Gemiden detay görüntü



-Geminin FSM Köprüsü altından geçişi



-Gemideki Suriye bayrağından detay görüntü



-Genel ve yakın detaylar



28.02.2019 - 18.59 Haber Kodu : 190228266



================



8- İSTANBUL'DA 'TAŞIYICI ANNE' OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA



İstanbul'da, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı 'taşıyıcı anne' ve 'yumurta' temin eden KKTC merkezli uluslararası çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda biri taşıyıcı anne olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.



K.K.T.C. merkezli bir uluslararası bir çetenin, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı annelik ve yumurtalık temin ettiği bilgisini alan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Gürcistan'da bulunan bir taşıyıcı annelik ve yumurta donörlük ajansına başvurarak para karşılığında taşıyıcı annelik ya da yumurtalıklarını satmak isteyen kadınların başvuru yaptığını belirledi. Gürcistan'daki ajansa yapılan başvuru sonucu uygun görülen kadınları K.K.T.C.'de bulunan organizatör tarafından onaylanması halinde K.K.T.C.'ye kadınlar adına uçak bileti alınarak yollandığı, burada ise kadınların aşılanarak veya yumurtalıklarının alındığı tespit edildi.



MALTEPE'DE BİR EVE BASKIN



Şüphelilerin Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Yonca Sokak'ta olduğunu tespit eden Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda taşıyıcı anne olan Gürcistan uyruklu N.B. ile Moldova uyruklu Türk vatandaşı olan A.K. isimli iki yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda doğurganlık arttırıcı hormon ilacı ve farklı markalara ait 63 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B. ve A.K. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



15 BİN DOLARA TAŞIYICI ANNE OLMUŞ



Gürcistan uyruklu N.B. emniyette verdiği ifadesinde, M.K. isimli bir K.K.T.C. vatandaşının kendisine aracılık ettikten sonra bir hastanede aşılandığını söyledi. N.B., daha sonra doğum yapana kadar şebekenin Türkiye ayağında bulunan A.K.'nın evinde kalacağını kendisine söylendiğini, doğumdan sonra çocuğun ise 15 bin dolar karşılığında bir aileye verileceğini polise itiraf etti.



EVİNDE 5. KADIN DAHA TUTMUŞ



Emniyette ifadesine başvurulan Moldova uyruklu Türk vatandaşı olan A.K.'nın ise N.B.'yi şebekenin talimatıyla evinde tuttuğunu, N.B.'nin evinde muhafaza ettiği beşinci kadın olduğunu polis ekiplerine söylediği öğrenildi.



KADINLARI TÜRKİYE'DEN GÖNDERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ



Öte yandan A.K., K.K.T.C.'de yaşayan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadının yumurtalıklarını satmak isteyen yabancı kadınları kendisiyle buluşturduğunu itiraf etti. Bu kadınların yumurtalık verimini ve doğurganlığı arttırıcı ilaçları kullandıktan bir süre sonra K.K.T.C.'ye yollayarak orada yumurtalıklarını aldırmak için operasyon geçirdiklerini iddia etti.



TAŞIYICI ANNE SERBEST, BARINDIRAN ŞEBEKE ÜYESİNE ADLİ KONTROL ŞARTI



Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Gürcistan uyruklu taşıyıcı anne N.B. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, şebekenin İstanbul'daki sorumlusu olan A.K. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin şebekenin Gürcistan ve K.K.T.C.'de tespit edilen bağlantılarının yakalanması için gerekli işlemleri başlattığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



--------------



(Polis Kamerası)



-Şüpheli A.K.'nın emniyetten çıkartılması



-Ele geçirilen malzemelerin fotosu



-Genel ve detaylar



28.02.2019 - 19.16 Haber Kodu : 190228268



================



9 - HAKKARİ'DEN BAŞLAYAN TEKNOFEST ZİNCİRİNE BÜYÜK DESTEK



Haber: Enver ALAS/ İSTANBUL/ DHA



Türkiye'nin "ayakları yere basmayan festivali" TEKNOFEST 2019'da, geri sayım başladı. 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan festivalde başvurular bugün sona erdi. Bir milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen festivale, başvuruların son gününde sosyal medyada ilginç bir kampanya başlatıldı.



TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin videosuyla başlattığı zincire aralarında bakanların da bulunduğu çok sayıda ünlü isim destek verdi.



BAŞVURAN OKULLAR VİDEODA



"Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST'te. Öyle değil mi?" sorusuyla zinciri başlatan Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ı etiketledi. Bu mesaj üzerine Kacır, "Kesinlikle öyle. Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te" diyerek, Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinin videosunu paylaştı. Kacır, attığı mesaja Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ı etiketledi.



PAYDAŞ BAKANLARDAN SOSYAL MEDYA PASI



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar da "Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak." mesajıyla Rize Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun videosunu paylaştı. Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hitaben yazdığı, "Ne dersiniz Sn. Bakanım?" sorusu ile TEKNOFEST'in tüm paydaş bakanlıklar ve kurumlarına pas attı.



BAKAN VARANK: MAŞALLLAH DERİM



Bakan Varank, oluşturulan TEKNOFEST zincirine hemen karşılık verdi. "Maşallah derim" yanıtını veren Varank, "Geleceğin Lider ülkesi Türkiye'yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı! Genç kardeşlerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz" mesajını yazdı. Bakan Varank, mesajına Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin videosunu eklerken, zincire dahil olması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu etiketledi.







ART ARDA MESAJ ATTILAR



Sosyal medyada oluşturulan zincir Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile devam etti.



BAKANLAR TEKNOFEST ZİNCİRİNDE



Zincirin diğer halkalarını oluşturan isimlerin yazdıkları mesajlar şöyle:



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu:



Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye'sini kurmak için TEKNOFEST'te yarışıyor! Alanya Hayate Hanım Ortaokulu.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için Herkes #TEKNOFEST'te! Burdur Anadolu İmam hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Teori ve pratik #TEKNOFEST'te buluşuyor! Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı. Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ulaşılamayan yer kalmasın diye, Herkes #TEKNOFEST'te Tokat Bilim ve Sanat Merkezi Sen de orada mısın?"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milli Teknoloji Hamlesi ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için atılmış büyük bir adım. Geleceğin güvenli Türkiye'sini gençlerimiz kuracak! Şırnak Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu. Herkes #Teknofest'te."



SON HALKA RESMİ HESAPTAN



Zincirin son halkası ise TEKNOFEST İstanbul'un resmi hesabından yapılan paylaşım oldu.



"Biz de yarışmacılarımız gibi heyecanlıyız! Türkiye'nin birikimi ve geleceği ile tanışma fırsatı #TEKNOFEST'te, 2019 Teknoloji Yarışmaları'nda! Bugün başvurular için son gün" ifadesi kullanıldı.



Görüntü Dökümü(sosyal medya)



-------------------



-Bakanların sosyal medyadan paylaştıkları videolar



-Öğrencilerin TEKNOFEST mesajları



-Genel ve detay



28.02.2019 - 22.25 Haber Kodu : 190228284



==========================



10- GALATA KULESİ, YEŞİLAY HAFTASI NEDENİYLE YEŞİLE BÜRÜNDÜ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'un simge tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Yeşilay Haftası nedeniyle yeşile büründü.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından önemli gün ve haftalarda renk ve ışık gösterileriyle süslenen Galata Kulesi, bu kez de Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle aydınlatıldı. Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için kuleye, Yeşilay Bayrağı yansıtıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yeşil olarak aydınlatılan Galata Kulesi



-Kuleye yansıtılan Yeşilay yazısı



-Genel ve detay görüntüler

