Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülten - 1

Dha İstanbul Bülten - 1

1 saat önce

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii, dün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı.

Dha İstanbul Bülten - 1, System.String[]


İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii, dün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı. Akşam düzenlenen Regaip Kandili programı için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne akın etti.

İbatede açılan Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Akşam namazı öncesinden itibaren vatandaşlar, camiye akın etti. Bir grubun, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla camiye geldikleri görüldü. Vatandaşların caminin içi ve avlusunda hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da akşam namazından sonra Çamlıca Camii'ne geldi. Akşam namazı ile Yatsı namazı arasında camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Görüntü Dökümü:

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Camiden havadan ve yerden görüntüler

-Namaz kılanlar

-Kur'an okuyan imam

-Camiye gelenler

-Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan grubun gelişi

-Fuat Oktay ve beraberindekilerin camiye girişi

07.03.2019 - 19.32 - Haber Kodu : 190307263

07.03.2019 - 21.14 - Haber Kodu : 190307279

07.03.2019 - 21.49 - Haber Kodu : 190307280

========================================== - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:53 Kaynak: DHA

Regaib Kandili, Çamlıca, İstanbul, Güncel
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