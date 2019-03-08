Dha İstanbul Bülten - 1

İstanbul
'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca
Camii, dün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı. Akşam düzenlenen Regaip Kandili
programı için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne akın etti.
İbatede açılan Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Akşam namazı öncesinden itibaren vatandaşlar, camiye akın etti. Bir grubun, ellerinde Türk ve Filistin
bayraklarıyla camiye geldikleri görüldü. Vatandaşların caminin içi ve avlusunda hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da akşam namazından sonra Çamlıca Camii'ne geldi. Akşam namazı ile Yatsı namazı arasında camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.
Görüntü Dökümü:
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Camiden havadan ve yerden görüntüler
-Namaz kılanlar
-Kur'an okuyan imam
-Camiye gelenler
-Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan grubun gelişi
-Fuat Oktay ve beraberindekilerin camiye girişi
07.03.2019 - 19.32 - Haber Kodu : 190307263
07.03.2019 - 21.14 - Haber Kodu : 190307279
07.03.2019 - 21.49 - Haber Kodu : 190307280
========================================== - İstanbul