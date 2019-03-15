Dha İstanbul Bülten - 1

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan Airbus 320 tipi yolcu uçağında kalkış öncesi motor arızası meydana geldi.





Türk Hava Yolları'nın (THY) Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan Airbus 320 tipi yolcu uçağında kalkış öncesi motor arızası meydana geldi. Yolcular arıza nedeniyle uzun süre havalimanında bekletildikleri gerekçesiyle isyan etti.



Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan bugün Türkiye saati ile 16.45'te kalkış yapması planlanan TK1820 sefer sayılı THY'nin Airbus 320-232 tipi uçağında, pist başına gitmek için ilerlediği sırada motor arızası meydana geldi. Bunun üzerine park yerine geri dönen TC-JPL kuyruk tescilli uçağın yolcuları terminale geri götürüldü. 4 saat gecikmeye giren uçağın yolcuları uzun süre havalimanında bekletilmelerine isyan ederek yetkilileri protesto etti. Görevliler ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Tartışmaların artması üzerine Fransız polisi olaya dahil oldu. Yolcuların protestoları sonrası Fransız yetkililerin de devreye girmesiyle yolcular otele götürüldü.



Görüntü dökümü:



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-Yolcunun cep telefonu kamerasından uçaktan görüntü



15.03.2019 - 00.11 - Haber Kodu : 190315001



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8- "TÜRKİYE'YE ENERJİ VEREN KADINLAR ÖDÜLLERİ" SAHİPLERİNİ BULDU



İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödülleri" Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda törenle sahiplerine verildi.



Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı . Törende Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Sinan Oktay, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ile sanat, siyaset ve iş dünyasından bir çok konuk yer aldı.



Törende bir konuşma yapan Emine Erdoğan, ödül törenin önemine değinerek, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın, geçen yıl başlatmış olduğu bu ödül töreninin, hepimize ilhamlar vereceğini düşünüyorum. Enerji sektöründe üstün işler yapan kadınlarımızı tanıma imkanı buluyoruz. Her ne kadar, her dalda yalnızca bir kişiye ödül verilse de, projesiyle aday olan her hanımefendinin, birincilik ödülünü paylaştığına inanıyorum. ve her birini kutluyorum." dedi.



"KADIN RUHU, BAŞTAN AŞAĞI ENERJİ, FİKRİYATI İSE TABİİ KAYNAKTIR"



Kadınlar çalışma hayatında karar alıcı pozisyonlarda olmaları gerektiğine vurgu yapan Emine Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün artık kadınların istihdamı kadar, çalıştıkları sektörlerde karar alıcı pozisyonda olmalarını önemli görüyoruz. Zira karar süreçlerinde kadınların eksikliği, tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlıktır. Çünkü kadın ruhu, baştan aşağı enerji, fikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabi kaynağın işin içine girmediği her alan, bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli kılar ki, kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir."



Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerin göre, araba kazalarında kadınlar erkeklere göre yüzde 47 oranında daha fazla yaralandığına dikkat çeken Erdoğan, "Bunun sebebi, güvenlik önlemlerinin erkek anatomisine göre dizayn edilmesi olarak açıklanıyor. Çünkü tasarımcılar çoğunlukla erkeklerden oluşuyor. Bu veriyi, kadın erkek arasında kasıtlı bir ayrımcılık olarak okumamalıyız elbette. Yaşamın her alanını tasarlarken, kadınların her aşamada işin içinde olmasının gerekliliği olarak görmeliyiz." diye konuştu.



"GELECEKTE TEKNOLOJİ ALANI ÇOK DAHA FAZLA GENİŞLEYECEK"



Kız çocukların eğitimine değinen Emine Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz gibi, teknoloji ile insan arasındaki bağ, her geçen gün kuvvetleniyor. Hayatımızı büyük oranda teknolojiye bağlı olarak yaşıyoruz. Gelecekte teknoloji alanı çok daha fazla genişleyecek. Teknolojide, fikirlerle tasarlanan bir olgu. Dolayısı ile burada mümkün olduğunca çok kadın fikrine ihtiyacımız var. Dünya Ekonomik Forumunun Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre, dünyada yapay zeka profesyoneli kadınların oranı, sadece yüzde 22. Oysa bu rakam erkeklerde yüzde 78. Peki ne oluyor da kadınlar, kendi geleceklerini doğrudan ilgilendiren bu alanlara adım atmaktan geri duruyorlar? Sanıyorum bunun arkasındaki temel neden, kız çocuklarının bilim alanına yeterince yönlendirilmemesi. Anne babalar genellikle, bilim, matematik, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda erkek çocuklarının başarı gösterebileceklerine inanıyorlar. Uluslararası raporlar kadar Türkiye'deki rakamlar da bunu teyit ediyor. Nitekim, kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60'ların üzerinde. Mimarlık ve inşaatta yüzde 32, bilişimde ise bu rakam yalnızca yüzde 22. İşte bu sebeple, bugün burada Enerji Sektörü gibi dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konuda başarı gösteren kadınlarımızla birlikte olmak, çok önemli. Sizlerin, gençlerimize vereceğiz ilhamın değeri paha biçilmez."







"LÜTFEN KIZ ÇOCUKLARIMIZIN ZİHİNLERİNE BARİKATLAR YERLEŞTİRMEYELİM"



AK Parti hükümetlerinin kadın istihdamına yönelik hedeflerine değinen Erdoğan, "Hükümetimiz, 2023'te kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41'e ulaştırmayı hedefliyor. Bu rakama ulaşırken en çok katılımın, enerji ve bilişim sektörü gibi dünyanın kaderini değiştirecek sektörlerde gerçekleşmesini umut ediyorum. "şeklinde konuştu.



"Kadınlar kendilerine bahşedilmiş içgüdülerle, bakan, büyüten ve devamlılığı sağlayan bir fıtrata sahipler." diyen Emine Erdoğan konuşmasını şöyle devam etti: "Her anne, bundan sonra çocuğuna güzel bir gelecek sağlamak için imkanlar oluştururken, denklemin içine tabiatı da koymalı. Enerjisi tükenmiş, suları bitmiş, toprakları çoraklaşmış bir dünyada çocuklarımız için bir gelecek tesis edemeyiz. Çevre konusunda kadınlarımızın bir adım önde, etkili aktörler olacağına inancım tamdır. İşte tüm bu meseleler, bizi bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle altını sıklıkla çizdiğimiz ikinci konuya getiriyor. O da, kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, kendi kimliklerini muhafaza ederek var olmalarının gerekliliği. Gerçek eşitlik, birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Sizin varlık alanınıza saygı göstermesidir. Kadınların, içlerindeki büyük dönüştürücü gücü, ancak kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabileceklerini düşünüyorum. Kız çocuklarımız da, ülkemizin enerji kaynakları başlığına dahildir. Lütfen kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim. Onları belli meslek gruplarına dahil olmaları için koşullandırmayalım. Kabiliyetlerine göre yol alsınlar. Anne baba olarak çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük katkı, onların hayallerine yatırım yapmak ve onları yüreklendirmektir. Bu nedenle onlara, dünyanın dertlerine çözüm üretecek işleri başarmanın, cinsiyet değil, inanç meselesini olduğunu anlatın. Bu akşam burada gördüğümüz başarılı kadınlar da bunun ispatıdır. Enerji sektörünün farklı alanlarında ortaya koydukları çalışmalar, hepimizi gururlandırmaktadır."



"KADINLARIN YERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN GAYRET İÇİNDEYİZ"



Törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törene çok yoğun bir başvuru olduğunu ve jürinin çok detaylı incelemeler sonucunda karara vardığını söyledi.



Üreten, değer katan kadınların hikayelerinin bir geceye sığamayacak kadar dolu ve zengin olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu hikayelerin baş kahramanları enerjinin güçlü kadınları, petrol sahalarında, maden ocaklarında çalışan, yönetim kurullarına başkanlık eden, hayallerinin peşinden giden enerjinin güçlü kadınları. Bizler bugün bu törenle sadece bu gerçeğe ayna tuttuk. Bu aynadan yansıyanlar aslında Türkiye'nin kadınları, enerjisi. Bizler bunun görünür kılınması için aracılık ediyoruz. Enerjinin erkek egemen bir sektör olduğu algısını kadınların varlığıyla değiştireceğiz. Sahadan en tepe yöneticiye kadar kadınların varlığını önemsiyor, daha güçlü temsil için sektörü teşvik ediyoruz. Kadınların yerini güçlendirmek için gayret içindeyiz. Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine kadını ve erkeğiyle 81 milyon hep birlikte yürüyeceğiz ve birbirimize omuz olacağız. Ne birimiz önde, ne birimiz arkada." diye konuştu.



Bakan Dönmez, Anadolu topraklarının kalbinde merhamet ve cesaret besleyen kadınların yurdu olduğunu belirterek, Mevlana'nın "Kadın Hakk'ın nurudur." sözüne atıfta bulundu.



"Hayatımızın tüm alanlarında kadınlarımız olmazsa eksik kalırız" diyen Dönmez, kendi hayatında en önemli kadınlar olan annesine, eşine ve kızlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.



"ÇOK DAHA POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIMI TAAHHÜT EDİYORUM"



Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödüllerinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, törenin Türkiye'de kadın konusunda düzenlenen en etkin programlardan biri olduğunu ifade etti.



Geçen yıl Türkiye'ye Enerji Veren Kadınları Ödül Töreni fikri ile enerji gibi erkek egemen bir sektörde kadın çalışanlardan çok güçlü bir karşılık bulduklarını kaydeden Albayrak, "Sesimize ses kattığınız için teşekkür ediyorum. Bu platformu cinsiyet eşitsizliğine karşı konulan bir platforma dönüştüren herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Albayrak, bugün kadına karşı şiddet ve cinsiyet adaletsizliği başta olmak üzere hepsinin çözümünün Türk kültür ve inancında var olduğunu aktaran Albayrak, kadının toplumun en değerli parçası ailenin mimarı olduğunu, Türk kadınının hem Anadolu'da, Kurtuluş Savaşı'nda hem de 15 Temmuz'da mücadele verdiğini vurguladı.



Bakan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Söz konusu vatan olunca yollara düşen silahların tankların önüne dimdik dikilendir Türk kadını. Cinsiyet ayrımcılığı için bir şey yapmak istiyorsak bakmamız gereken en önemli nokta kadınlarımızın fıtratıdır. O fıtrat yalnızca narin ve kırılgan olmak demek değildir. Yaradan, Nisa Suresi'nde 'Emaneti ehline veriniz' diyor. Kadın meselesine bakmamız gereken nokta da budur. Saçlarının teli için dünyayı vereceğiniz çocukları emanet ederken, şirketlerdeki hangi görevi bir kadına emanet etmekten çekiniyorsunuz? O halde kadın meselesine ehliyet penceresinden de bakmamız gerekiyor. Kadın eli değmeyen iş incelik, zarafet ve merhametten nasibini almamış demektir. Geçen yıl bir çağrı yapmıştık enerji sektöründeki firmalarımıza. Kadın çalışan ve yönetici sayısını arzu ettiğimiz noktaya çıkaralım demiştim. Şimdi bu çağrıyı ekonomi alanındaki tüm firmalara ve sektörlere yapıyorum. Ankara'da ben kendi bakanlığım olmak üzere çok daha pozitif ayrımcılık yapacağımı taahhüt ediyorum. Lütfen erkekler olarak bakışımızı değiştirelim, kadınlarımıza güvenelim ve inanalım"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören kapsamında 200'den fazla ismin başvuruları incelendi



Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.



"Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Başkanvekili Gülsüm Azeri'nin yaptığı jüri heyetinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Demirören Oktay, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Oyuncu Hülya Darcan Korel, FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Türkiye İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Citibank Türkiye Ülke Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serra Akçaoğlu yer aldı.



Törende, "akademi" alanındaki ödülü Prof. Dr. Şule Ertan Ela'ya, Jüri Başkan Vekili Murat Özyeğin takdim etti. Kayserigaz Birim Yöneticisi Işıl Akkoç, "profesyonel" alanındaki ödülünü Jüri Başkanı Azeri'den alırken, "iş dünyası" alanındaki ödülü Shell'den Dr. Selda Gülcan'a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi.



"Geleceğe ilham veren kadın" kategorisindeki ödül milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın olurken, ödülü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk takdim etti.



"Girişimcilik" alanındaki ödülü Bakan Albayrak Burcu Aydemir'e verirken, "enerjide örnek şirket" kategorisi ödülünü Enerjisa Satış Perakende AŞ adına şirket Üst Yöneticisi Ziya Erdem, Bakan Dönmez'den aldı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş'a "jüri özel ödülünü" Emine Erdoğan takdim etti.



Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.



Görüntü Dökümü:



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-Konuklardan detay



-Meltem Demirören Oktay ile Sinan Oktay'dan detay



-Emine Erdoğan'ın konuşması



-Berat Albayrak'ın konuşması



-Ödül töreni



-Salondan detaylar



14.03.2019 - 23.53 - Haber Kodu : 190314284



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