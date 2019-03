Dha İstanbul Bülten - 1

1- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ ARDA ÖLÜ BULUNDU

Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadı. Ceset hastane morguna kaldırıldı.



Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. Bunun ardından 6 gündür haber alınamayan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar sonucunda gencin son olarak Belgrad Ormanı'nda tuvalete giriş için İstanbulkart'ını kullandığı tespit edildi. Kartı kullanarak tuvalete girerken güvenlik kameralarına da görüntüleri yansıyan Duman'ın bulmak için bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı. Aramalar sonucunda akşam saatlerinde gencin, İstanbulkart'ı kullandığı yerin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Polis olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcı Burak Çerkez olay yerinde incelemelerde bulundu.



Yapılan ilk incelemede; gencin alkol almış olabileceği değerlendirilirken, ceset üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Arda Duman'ın cesedi Sarıyer Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Gencin ailesi hastaneye teşhis için çağrılırken, teşhis yapılmasının ardından cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.



Gencin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiden sonra anlaşılabileceği belirtildi.



AKUT arama ekibinden Mahmut Çelik, "Aşağıda kriz merkezimiz var. Oraya yaklaşık 2 buçuk 3 kilometre yakınında bulundu. Arkadaşlarımız araziye sokmuştuk, arama esnasında ekibimiz buldu. Ormanlık alanda bulundu. Üzerinde bize verilen fotoğraftaki kıyafetleri var. " dedi.



AKUT'TAN AÇIKLAMA: AKUT EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU



AKUT Arama Kurtarma Derneği basın biriminden yapılan açıklamada; Arda Duman'ın cep telefonundan alınan son sinyal, baz istasyonu bilgileri üzerinden belirlenen riskli alanın daraltılmasıyla, saat 21.00 civarında Arda Duman'ın cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.



AKUT açıklamasında, 6 gündür haber alınamadığı bilgisi ve ailesinin ihbarı üzerine 27 Mart akşam saatlerinde arama çalışmaların başlatıldığı belirtilerek, "Çarşamba akşamı başlayan arama çalışmaları; AKUT, AFAD ve polis ekipleri tarafından ortak yürütüldü. AKUT Eskişehir ekibinden gelen K9 Köpekli Arama ekibi de devreye girerek iz takibi yaptı. Bu takip üzerine belirlenen noktalara arama ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde AKUT sahaya ikinci ekibi de çıkardı. Aramalar ikinci gün AKUT, AFAD, JAK, Emniyet, IHH, MAKUD, YÜDAK, Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi ve İstanbul Oryantiring ekibinin de desteğiyle devam etti. Alanlara bölünerek devam eden çalışmalar belirli değerlendirmelere göre ekibimizin sınırlandırdığı alanda yoğunlaştı. Gün içerisinde savcılıktan alınan HTS Baz İstasyonu Rapor analizi de bu alanı doğruladı. Cep telefonundan son sinyal alınan bölge, sinyali sağlayan baz istasyonu vb kriterler üzerinden belirlenen alan biraz daha daraltıldı. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Arda Duman'ın cansız bedeni yaklaşık 21.00 civarında belirlenen bu alanda AKUT ekipleri tarafından bulundu. " denildi.



2- İNTİHAR GİRİŞİMİNİ ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİLER



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - ÇEKMEKÖY'de intihar etmek için 4 katlı bir binanın çatısına çıkan kişiyi, müzakereci polis yaklaşık 3 saatte ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Olay yerine toplanan bazı vatandaşlar ise intihar girişimini çekirdek çitleyerek film gibi izledi.



Olay, Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir inşaatta işçilik yapan ve cadde üzerindeki 4 katlı bir binaya çıkan Gökhan Yılmaz (35) intihara kalkıştı. Çatında bulunan malzemeleri aşağıya atan Yılmaz, vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



MERAKLI VATANDAŞLAR ÇEKERDİK ÇİTLEYEREK İZLEDİ



Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe kapatıldı. İntihar olayını izleyen meraklı vatandaşlar ise polis tarafından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri de Yılmaz'ın atlama ihtimaline karşı binanın önünde hava yastığı açtı. Ekiplerin çalışmasını gören Yılmaz, çatıda bulunan fırça, kağıt ve tahta parçalarını ekiplerin üzerine fırlattı. Bazı kişiler olay anını cep telefonuyla kaydederken, bazı meraklı vatandaşlar ise intihar girişimini çekirdek çitleyerek izledi.







YAKLAŞIK 3 SAATTE İKNA EDİLDİ



Müzakereci polis olay yerine gelir gelmez, itfaiye merdiveniyle Yılmaz'ın yanına gitti. Müzakereci polis ikna çalışmalarını sürdürürken Yılmaz'ın zaman zaman kendini korkuluklardan sarkıtması ve aşağı atlamak için bağırdığı görüştü. Müzakereci polis yaklaşık 3 saatlik çabaları sonucu Yılmaz'ı intihar girişimden vazgeçirerek aşağı indirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Yılmaz, Çekmeköy Polis Merkezi'ne götürüldü.



İntihar girişimini gören gören bir vatandaş, "Buradan geçiyordum. Olaya tanık oldum. Ekiplerin çalışması sürüyor. İnşallah kötü bir şey olmaz, ikna ederler. Sağ salim aşağıya iner" dedi.



Görgü tanığı Hasan Yiğit de, "Şu anda hala yukarıda bir şeyler yapıyor. Yukarıda bulunan malzemeleri, fırça, tahta, kağıt bulduğu cisimleri aşağı attı. Yukarıdaki şahıs tahmini 30-35 yaşlarında genç bir arkadaşımız" diye konuştu.



Öte yandan, Yılmaz'ın daha önce de intihara kalkıştığı öğrenildi.







3- BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞ YERİ YANGINI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde plastik malzeme üretimi yapan 4 katlı bir iş yerinin bodrum katından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.



Yangın, saat 05.45 sıralarında Bakırcılar Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ve kağıt ambalaj malzemelerinin üretiminin yapıldığı 4 katlı bir iş yerinin bodrum katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu alevler büyüyerek kısa sürede tüm bodrum katını sardı. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, iş yerinde hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



4- NATO'NUN 3 SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Özgür EREN/ İSTANBUL



NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.



NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek öğle saatlerinde Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemileri saat 18.00 sıralarında Türk savaş gemisi F 243 TCG Yıldırım firkateyni öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı'na girdi.



Boğaza ilk olarak Hollanda Kraliyet Donanması'na ait F 805 borda numaralı HNMLS 'Evertsen' adlı savaş gemisi girdi. Ardından İspanya Donanması'na ait F 81 borda numaralı 'Santa Maria' adlı güdümlü füze firkateyni giriş yaptı.



138 metre uzunluğunda ve çeşitli füzeler ile donatılmış firkateynden sonra boğaza Kanada Donanması'nın Halifax sınıfı çok amaçlı firkateyni olan FFH 333 borda numaralı HMCS 'Toronto' adlı gemisi girdi. NATO'ya bağlı 3 savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botları da eşlik etti.



Savaş gemilerinin güvertelerinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken, savaş gemileri yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.



Kerç Boğazında Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından NATO ilk kez çok sayıda savaş gemisini aynı andan Karadeniz'e gönderdi.







5- BAKAN SOYLU: 325 PKK'LIYI LİSTELERİNE KOYANLAR ÜLKEME FİTNE TOHUMU EKİYOR







Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar'da partisinin mitingine katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, "Türkiye bir tehdit ile karşı karşıyadır. 325 PKK'lıyı listelerine koyanlar ülkeme fitne tohumu ekiyor, bizden hınç almak istiyorlar" dedi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulmasını önleyerek dünyaya mesaj verdiğini de söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Ambarlı Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, belediye başkanlığı seçiminde partisinin Avcılar adayı İbrahim Ulusoy'a destek istedi. Başta terör, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karşı amansız mücadele verdiklerini belirten Bakan Soylu, Türk halkının bugüne kadar büyük bedeller ödediğini belirtti. Bakan Soylu, "Demek ki dertleri oy değilmiş. Dertleri, Türkiye'yi karıştırmak, huzursuzluğa götürmek. 15 Temmuz'da dertleri yine bitmedi. 1.5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde referandum yaptılar. Kürt devleti kurmak istediler. Ben bu işin içindeyim, bütün iç yüzünü biliyorum. Eğer Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı o devlet orada kurulmuş, Güneydoğu'da, hemen sınırımızda bir kamayı saplamış olacaklardı. Erdoğan, dünyaya Türkiye'nin izni olmadan böyle bir oluşumu kurdurmayacağı mesajını verdi" dedi.



Soylu, Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 buçuk yıllık bir süre olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:



"CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi 325 PKK'lıyı-HDP'liyi, kendi listelerinden koyuyurlar. Ben İçişleri Bakanıyım. Görevim yangını söndürmek değildir. İtfaiyeci değilim. Olaylar olduktan sonra kovayla su döken adam değilim. Benim görevim; olaylar olmadan önce vatandaşımız, ülkemiz, milletimiz bir tehdit altındaysa, olay olmadan onu önlemektir. Olduktan sonra değil. Türkiye bir tehdit ile karşı karşıyadır. 325 PKK'lıyı listelerine koyanlar ülkeme fitne tohumu ekiyor. Bizden hınç almak istiyorlar; 'Siz, Doğu ve Güneydoğu'da 94 belediyeyi görevden alırsınız, PKK'ya yardım etmemizi engellersiniz, oradaki insanların dağa gitmelerine engel koymak istersiniz, ha şehirlerinize sızalım da sizden intikam alalım' diye bize meydan okuma yapıyorlar. Ülkemize milletimize meydan okuma yapıyorlar. PKK'ya patlayıcı taşıyanın, uyuşturucu yapıp elde ettiği parayı PKK'ya verenin haraç toplayanın, Apo için ölüm orucu tutanın belediye meclisinde ne işleri var Allah aşkına? Sancaktepe'de polis karakoluna molotof atan İYİ Partili üniversiteden PKK'lı olduğu için atılan, PKK eylemi yaparken yakalanıp hapse atılan bu insanların belediye meclisinde ne işi var? Avcılar'da ne zaman CHP ile HDP kanka oldu da 1 ve 3'üncü sırayı buraya verdiler."



Soylu, son olarak, "Biz Kemal Kılıçdarogğlu'na, Meral Akşener'e, Temel Karamollaoğlu'na ne yaptık da bunlar Murat Karayılan ile dost oldu? Nasıl oldu da biz düşman olduk. Düğmeye basacaklar Türkiye'de bir anda her yeri harekete geçirecekler. 31 Mart'ta zafiyete düşersek. 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler; vali, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. İtibarlarını altüst ederler" diye ekledi.



6- BİNALİ YILDIRIM: KADIN ADAYA PARMAK SALLAYAN DEĞİL, KADINLARI BAŞ TACI YAPAN BAŞKANI SEÇECEKSİNİZ



Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/ İSTANBUL



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Ak Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşa hitap eden Yıldırım, "Ekip olarak, 15 milyon İstanbulluya hizmet için bu yola çıktık. Bu yola baş koyduk. Güvenimiz İstanbul halkına tamdır. Pazar günü bu seçim gerçekleşecek. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla İstanbul'un geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Kadın adaya parmak sallayan değil, kadınları baş tacı yapan başkanı İstanbul'a seçeceksiniz" dedi.



SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI



Seçimlere iki gün kaldığını hatırlatan Binali Yıldırım, "Mutlaka Pazar günü sandığa gidelim. Gün birlik olma günüdür, gün beraber olma günüdür, gün kardeşlik günüdür. Bizim bu ülke için iyilik düşünmeyenlerle, bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara işimiz olmaz. Bizim işimiz Türkiye, gücümüz aziz milletimizdir." diye konuştu.



Konuşmasının ardından Binali Yıldırım, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.



7- İMAMOĞLU: BİZ KİMSENİN EKMEĞİNE DOKUNMAYIZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Eminönü Meydanı'nda miting düzenledi.



Ekrem İmamoğlu buradaki konuşmasında, "Bugün ben Kapalıçarşı'daydım, Mahmutpaşa'daydım, tamamını gezdiğimde 'turist sayısı açısından hiç bu kadar dibe vurmamıştık' diyorlar. Turizm açısından bu kadar önemli olan Yarımada'nın şekillenmesi, tarihi unsurların korunması, turizmin geliştirilmesi. Aynı zamanda burada yaşayan insanların standartlarının yükseltilmesi, bütüncül bir mesele, insanı odağına koyan ve tarihi ile beraber Fatih'i zenginleştiren bir süreç. Biz turizm mastır planıyla Sarayburnu'nu ve bu tarihi Yarımada'nın her noktasını Haliç'i aynı zamanda insanların denize erişilebilirliğini en üst seviyede planlamış ve önceliğinde bunu başarabilen bir yönetim anlayışıyla sürece 'bismillah' diyeceğiz inşallah hiç kuşkunuz olmasın" dedi.







"BİZ KİMSENİN EKMEĞİNE DOKUNMAYIZ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR"



İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:



Hazır Fatih'teyiz Saraçhane de burada, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına buradan mesaj veriyorum. Duyanlar duymayanlara söylesin, her birinin alın terinin yanındayım. İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanları emekleriyle orada var olanlar bizim insanımız kardeşim, biz kimsenin ekmeğine dokunmayız. Başımızın üstünde yerleri var. Biz onları geçmişten daha iyi hale getirir süreci ona göre planlar, emeklerinin karşılığını veririz, hiç kuşku duymasınlar.



8- ATAŞEHİR'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI



Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA



Ataşehir'de, bir cip ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17.50'de Samandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samandıra yönünden gelen 34 VP 5676 plakalı cip ile karşı yönden gelen 41 F 9531 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla cip yan yatarken otomobil savruldu. Meydana gelen kazada, cipin sürücüsü ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmasıyla cip ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.



Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.



