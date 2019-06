DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (2)

Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - PENDİK"te plastik ve seramik imalatı yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı .Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 08.30 sıralarında Sanayi mahallesi Bosna sokaktaki fabrikada çıktı. 3 katlı plastik ve seramik imalatı yapan bir fabrikadan yükselen dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kısa sürede gelen itfaiye yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Çevre sakinlerinden bir kişi, "Sanayide yerleşim iç içe. Fabrikanın hemen yanında evler var. Burada yıllar önce bir patlama oldu ve hayatını kaybedeler vardı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Fabrikadan yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çalışanlardan görüntü

-Dumandan etkilenen 2 kişinin ambulansa bindirilmesi

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

14.06.2019 - 09.12 - Haber Kodu : 190614020

14.06.2019 - 09.46 - Haber Kodu : 190614025

14.06.2019 - 10.04 - Haber Kodu : 190614029

======================

2- GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

Güngören'de, yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen 5 katlı bina, temel güçlendirme çalışmaları sırasında sarsılarak çökme tehlikesi geçirdi. Tahliye edilen bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi, Bağcı Sokağı'nda bulunan ve yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen bir bina kısa bir süre önce inceleme altına alındı. İncelemenin ardından, güçlendirilmesi gerektiği şeklinde rapor verilen binanın temelini güçlendirmek için dün başlayan çalışmalar bu sabah da devam etti. Çalışmalar sırasında binanın kolonlarından ses geldiğini duyan işçiler, çalışma alanını terk ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Binaya gelerek inceleme yapan Güngören Belediyesi'ne bağlı ekipler, 5 katlı binada yaşayan kişileri tahliye etti. Binanın girişi ve çevresi emniyet şeridi ile kapatıldı.

Öte yandan, mahalle sakinleri, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın çok eski olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiği yönünde heyet raporu bulunduğunu, çalışmaların başlamasının ardından ise çatlakların ortaya çıktığını ifade etti. Binada yaşayan bir kişi ise, belediyenin geçtiğimiz yıllardaki kaldırım yenileme çalışması sırasında iş makinesinin kolonlardan birine zarar verdiğini öne sürdü.



Görüntü Dökümü:

-----------------

Yıkılma tehlikesi olan bina

Vatandaşlar

Röportajlar

Binadaki çatlaklar

Genel ve detaylar

13.06.2019 - 18.57 - Haber Kodu : 190613194

13.06.2019 - 19.31 - Haber Kodu : 190613202

=====================



3- GÜNGÖREN'DE TRAMVAYIN OTOMOBİLE ÇARPMA ANI KAMERADA

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL DHA

Güngören'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, bir anda önüne giren otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde aksamalar yaşandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 19.45 sırlarında Mehmet Akif Durağı ile Merter Tekstil Merkezi durağı arasında meydana geldi. 34 BJP 191 plakalı otomobilin sürücüsü, bir anda sola kırarak tramvay yoluna girdi. Bu sırada yolunda seyir halinde olan tramvay, otomobile çarptı. Çarpmanın eksisiyle otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Otomobilde hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönünde bir süre aksamalar yaşandı. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameracınca saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda tramvay yoluna girdiği ve o sırada seyir halinde olan tramvayın otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın ardından çevredekilerin kaza yerine koşarak yaralılara yardım ettikleri kameraya yansıyor.



Görüntü dökümü:

---------------

EK Görüntü

Güvenlik kamera görüntüleri

-Otomobilin sola kırarak tramvay yoluna girmesi

-Tramvayın otomobile çarpması

-Çevredekilerin koşturması

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Kaza sonrası yaşanan hareketlilik

-Olay yerine gelen ambulans

-Kaza yapan otomobil

Detaylar

13.06.2019 - 20.08 - Haber Kodu : 190613205

13.06.2019 - 21.41 - Haber Kodu : 190613215

13.06.2019 - 22.06 - Haber Kodu : 190613218

======================

4- GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 AĞIR YARALI

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa'da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, fail olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1106. Sokak'ta buluna bir kafede buluşan 3 arkadaş şans oyunu oynamak üzere masaya oturdu. Kafenin işletmecisi de Tuncay Ö., birlikte oyun oynadığı Bahattin A. ve Vural A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Tuncay Ö., kafenin bulunduğu apartmandaki evine çıkarak silahın aldı. Tekrar kafeye inen Tuncay Ö., silahı tartıştığı Vural A.'ya doğrulttu. Silahını beş altı kez ateşleyen Tuncay Ö., hedef aldığı Vural A. ile birlikte, araya giren Bahattin A.'yı da vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan Bahattin A. ve Vural A., ciddi şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda Asayiş ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslar ile yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Asayiş ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde uzun süre delil toplama çalışması yaptı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, oyun oynarken kavga ettiği 2 arkadaşını vuran kafe işletmecisi Tuncay Ö., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Olay yeri

Ekiplerin çalışmaları

Genel ve detaylar

13.06.2019 - 23.15- Haber Kodu : 190613222

===================

5- ESENYURT'TAKİ VAHŞETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

-Esenyurt'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.

-Karnında ve boğazında kesikler olan kadının ellerinin deri kemerle önden bağlı olduğu ortaya çıktı.

-İmam nikahlı koca, 7 yaşındaki kızına: 'Annen hasta odaya girme sakın, sana da bulaşır' dediği iddia edildi.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL,

Esenyurt'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu. Küçük kızın 3 gün boyunca annesinin cesedinin bulunduğu evde yaşadığı ortaya çıktı.

Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi 354 Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katında dün sabah 08.00 sıralarında ortaya çıktı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak bir işyerinde çalışan Elif Özde Uzun'un 3 gündür işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları evini kontrol etmeye geldi.

"ANNEM 3 GÜNDÜR UYANMADAN UYUYOR, HİÇ YATAKTAN KALKMADI"

Kapıyı Uzun'un 7 yaşındaki kızı S.T. açtı. Küçük S.T., "Annem 3 gündür uyanmadan uyuyor. Onu uyandıramadım, hiç yataktan kalkmadı" dediği Uzun'un iş arkadaşları, evden gelen kötü koku üzerine durumu Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

ELLERİ KEMERLE BAĞLANMIŞ, BOĞAZI KESİLMİŞ

Eve gelen polis ekipleri, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar, karnında ve boğazında kesikler olduğunu gördü. Ekipler, yaptığı incelemede Uzun'un ellerinin kahverengi bir deri kemerle önden bağlı olduğunu belirledi.

"ANNEN HASTA SANA BULAŞIR"

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu küçük S.T.'nin, babasının kendisine, 'Annen hasta odaya girme sakın, sana da bulaşır' diyerek kısa süre sonra evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

ANNESİNİN CESEDİYLE 3 GÜN KALDI

7 yaşındaki S.T.'nin 3 gün boyunca annesinin cesedinin olduğu evde yalnız kaldığı tespit edildi.

İMAM NİKAHLI KOCA ARANIYOR

Polis ekipleri, Elif Özde Uzun'un yaklaşık 10 yıldır imam nikahıyla yaşadığı marangoz eşi Erhan T.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Erhan T.'nin, evden ayrıldığı, 3 günden bu yana geri dönmediği, çalıştığı iş yerine de gitmediğini tespit etti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Özde Uzun'un imam nikahlı eşi Erhan T.'yi cinayet şüphelisi olarak aramaya başladı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Binanın önündeki ekipler

-İncelemeler

-Çevreden detaylar

-Cesedin çıkarılması

-Komşularla röp

-Detaylar

13.06.2019 - 14.41 - Haber Kodu : 190613119

====================

5- SERVİS MİNİBÜSÜ TAKSİYE ÇARPTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

FATİH'te D-100 Karayolu Edirne istikametinde servis minibüsü önündeki taksiye çarptı. Kazada taksi sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LCA 166 plakalı servis minibüsü, Edirnekapı ayrımına geldiği sırada aynı yönde giden 34 TBH 63 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi sürücüsü araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler hem yardıma koştu hem de durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan taksi sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralı taksi sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası, sağlık ekiplerinin yaralı sürücüye müdahalesi bir vatandaşın cep tep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, kaza sonrası D-100 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Vatandaşın çektiği görüntüler

Sürücünün araçta çıkarılması

Genel ve detaylar

+++++

Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçlar

Polisin çalışması

Araçların çekilmesi

Genel ve detaylar

14.06.2019 - 08.02 - Haber Kodu : 190614010

======================

6- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,-

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucundan köprüden indirilerek karakola götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkuluklarına çıkan kadını gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis korkuluklara çıkan kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından kadın korkuluklardan indirilerek karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünün korkuluklarına çıkan kadın

-Tedbir amaçlı bekleyen itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Korkuluklara çıkan kadının ikna edilerek indirilmesi

-Genel ve detaylar

14.06.2019 - 08.30 - Haber Kodu : 190614012

========================================

7- MERAL AKŞENER: SANDIK BAŞINDA KAVGA ÇIKMASINI ENGELLEYECEKSİNİZ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eyüpsultan Meydanı'nda seçim çadırlarını gezdi. Akşener'e partililer eşlik etti.

"HER BİR EVİN KAPISINI ÇALACAKSINIZ"

Meral Akşener, "Bugün itibariyle Sayın İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun, Ak Partiyi tercih eden, ona sempati duyan seçmen de dahil hepsinin adayı olmuştur. Dolayısıyla bizim Sayın İmamoğlu'na oy istemek, onunla ilgili çalışma yapmak için yaptığımız bu bir araya gelişin 2 ana noktası var. Birincisi, var olan bir belediye başkanı ile aday olan diğer arkadaşımız arasında yapılan bir seçimdir. Yenilenen bir seçimdir. Unutmamanız gereken şey budur. Sanki yeniden, sıfırdan aday olunmuş gibi bir muamele var. Bu doğru değil. İkincisi, İYİ Partililer de Sayın İmamoğlu için gayret gösteren herkes, Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının da tamamına sesleniyorum, 'Her bir evin kapısını çalacaksınız, anlatacaksınız, ama kimseyi incitmeyeceksiniz'" dedi.

"SAYIN İMAMOĞLU, 16 MİLYON İSTANBULLUNUN ADAYI OLMUŞ"

Akşener, "Asla ve asla kavgaya, gürültüye ve herhangi bir davranışa müsaade etmeyeceksiniz. Sinirlendirmeye kalkışan her kişiye karşı 'Sen de haklısın' deyip geçeceksiniz. 23'ünü sağ salim getireceksiniz. Biz 23 Haziran'ı sağ salim ve arızasız şeklide getireceğiz. Ondan sonra da seçmenimiz gereğini yapacak. Bugün 13 ilçeyi gezdim. Esnafların bir kısmıyla hemhal olduk. Gördüğüm bir şey var. Gerçekten Sayın İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun adayı olmuş. İstanbullu gereğini yapacak. 23'ü günü benimle beraber şu anda genel başkan yardımcılarımız burada, milletvekillerimiz burada ve genel idare kurulu üyelerimiz burada. Cuma'dan itibaren de bütün bu arkadaşlarımız ilçelere dağılıp hemşeri ziyareti yapacaklar. Sonuç itibariyle Pazar günü de her 39 ilçenin her birinde dört milletvekili görev yapacak. Her bir sandığın başında da Millet İttifakı'nın ortakları olarak birer avukat olacak. Orada da bir tek şeye dikkat edeceksiniz, Sandık başında kavga çıkmasını engelleyeceksiniz" İfadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Meral Akşener vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve makam aracına binerek alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Meral Akşener'in konuşması

-Meral Akşener'in makam aracına binişi

14.06.2019 - 00.07 - Haber Kodu : 190614003

=================

8- YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR

İSTANBUL,-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimleri sonrası CHP'yi İstanbul'da yeniden oy sayımını engellemekle suçladı. Yıldırım, "Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar, bizim arkadaşlar kapıdan içeri giremediler" diyerek İstanbul İl Seçim Kurulu'na da tepki gösterdi.

Bir televizyon programına konuk olarak açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, "1 milyona yakın oy sayıldı. 1 milyon oyda aradaki fark 29 binden 13 bine indi. Bu durumu görünce, yarıdan fazla oyu kurtardığımızı görünce dedik ki, 'bir dakika bu oyların tamamı sayılmalı'. Çünkü bu sonuç değişecek gözüküyor. 1 milyon oyda 29 binden 13 bine geriledi, 1 milyon daha saysak bizim tarafa geçiyor, geriye kalan 6,5 milyonu daha saysak açık ara öne geçiyoruz. Bunu gördü CHP. Gördü ve şiddetle hemen müracaat etti, bizim arkamızdan. Hem de gece yarısı. Gece yarısı il başkanı gitti ve İl seçim hakimleriyle bir araya geldi ve 5 dakikada karar çıkarttı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler" dedi.

O HEYETİN ADLİYE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bu arada CHP'li heyet 2 Nisan 2019 tarihinde saat 20.18 sıralarından İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Heyetin adliyeden çıkışı kameraya yansımıştı.

Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan oluşuyordu. CHP heyeti saat 20.45 sıralarında adliyeden ayrılmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------

CHP'li heyetin adliyeden çıkışı

Genel ve detaylar

13.06.2019 - 22.58 - Haber Kodu : 190613221

============================

9- EKREM İMAMOĞLU ESENLER'DE MİTİNG DÜZENLEDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler meydanında miting düzenledi.

Ekrem İmamoğlu, "Yeniden bir seçim yapacağız ama bu millet demokrasi mücadelesini de veriyor. Sadece bir yerel seçime gitmeyeceğiz. Bu millet partiler üstü bir demokrasi mücadelesi veriyor. Demokrasi mücadelesi veriyor. Vatandaş, hakimiyet bendedir diyecek. Vatandaş demokrasiye olan inancını 23 Haziran'da hep birlikte ispat edecek." dedi

İmamoğlu, "Biliyorsunuz servisçi esnafımıza ben plaka sözü vermiştim. Tahdit sözü vermiştim. Bugün benim yerime şu anda yapılan hukuksuz karar gereği İstanbul Valisi vekalet ediyor. O verilen görevi yerine getiriyor. Ancak bugün UKOME'de alınan kararla tahdit kararı için yola çıkıldı. Oradaki servisçilerin hakkını veren de benim. Onlar plakayı tehdit olarak kullandı, ben de servisçilere dedim ki 'tehdit yok tahdit hakkınızı vereceğim, gelir gelmez düğmeye basacağım' demiştim süreç başladı. Şimdi de o yerine getiriliyor. Dolayısıyla ben size şu sözü veriyorum, 18 günde söylediği her şeyi yapan Ekrem İmamoğlu olarak, farkındaysanız bu arkadaşlar bu 18 gündeki faaliyetlerimle, etkinliklerimle çıldırdılar. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Siz yetkiyi bu kardeşinize tekrar iade edeceksiniz" şeklinde konuştu.

"40 HANELİ KÖYDEN DÜNYANIN EN GÜZEL KÖYÜNE BELEDİYE BAŞKANI YAPMIŞ…"

İmamoğlu, "Sen, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde 40 haneli bir köyde doğmuş, bu şehir seni okutmuş, daha sonra İstanbul'a gelmiş, bu ülke seni yetiştirmiş, sana imkanlar sunmuş ve 40 haneli köyden dünyanın en güzel köyüne belediye başkanı yapmış. Bunlar hiçbir ülkede görebileceğimiz şeyler değildir. Bu nedir biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu, işte tam da Cumhuriyet'in, demokrasinin ve bu güzel ülkenin projesi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Esenler meydandan detaylar

-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

-Dinleyici detayları

13.06.2019 - 21.41- Haber Kodu : 190613220

========================

10- SERVİSÇİLERDEN 'TAHDİT' KUTLAMASI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA - ULAŞIM Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)'de alınan karar ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şoför Dursun'un oğlu yapar dediler, ben de sözümü tuttum. Servisçi kardeşlerime müjde! Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun" paylaşımı üzerine İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyeleri, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması ve kutlama yaptı.

İBB binası önünde akşam saatlerinde toplanan servisçiler, UKOME'de alınan karar ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şoför Dursun'un oğlu yapar dediler, ben de sözümü tuttum. Servisçi kardeşlerime müjde! Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun" paylaşımı üzerine İBB binası önünde toplanarak önce dua okudu ardından meşaleler yakarak kutlama yaptı.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, burada yaptığı basın açıklamasında, 25 Mayıs 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımızın Sinan Erdem'de başlayıp bugün Sancaktepe Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde Sayın Binali Yıldırım'ın müjdesiyle son bulan tahdit kararı, şimdiden hepimize hayırlı olsun" İfadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

-Kutlama yapan ve meşale yakanlardan detaylar

-Hamza Öztürk açıklama

-Kalabalıktan detaylar

14.06.2019 - 00.28 - Haber Kodu : 190614004

=====================