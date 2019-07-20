DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: 5 YARALIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: 5 YARALI
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
DHA- YAVUZ Sultan Selim
Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü girişi Edirne
istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İzmir
'de İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı. Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcu yaralandı. Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı. Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü şoförü Veysi Otu, lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği söyledi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
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