Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
Son Dakika Güncel Haber

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 saat önce

Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafı, dünkü sağanak yağmurla oluşan su baskınında ıslanan ürünlerini Yenikapı miting alanına götürerek kurumaya bıraktı.

Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafı, dünkü sağanak yağmurla oluşan su baskınında ıslanan ürünlerini Yenikapı miting alanına götürerek kurumaya bıraktı. Kurumaya bırakılan ürünler havadan da görüntülendi.
İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte birçok noktada su baskınları yaşanmıştı. Eminönü'ndeki Yeraltı Çarşısı'nda su seviyesi diz hizasına ulaşmıştı. Su tahliye işlemlerinin başlamasıyla birlikte çarşı esnafı dükkanlarını temizlerken, su baskınından etkilenen ürünlerini ayırdı. Esnaf, ıslanan ürünlerini Yenikapı miting alanına getirerek kurumaya bıraktı.
TAHMİNİ ZARAR 100 BİN TL
Yeraltı çarşı esnafı Zafer Yavuz, "Tahmini olarak sadece mallar üzerinden söylüyorum, en kötü 100 Bin TL zararımız var. Dükkandaki eşyalar, stantlar, raflar, elektronik eşyalar, kasalar, arkadaşlarımızın giden telefonları, bu rakam daha üste çıkar tabi en az rakam 100 Bin TL. Bu gördükleriniz de kurtarabildiklerimiz. Bir bu kadar daha vardı. Sigorta 20 dükkandan belki 10'unda vardır. Burada tahmini olarak bin tane ayakkabı var. Biz bu gece bunların kurumasını bekleyeceğiz. Yarın akşama kadar biz muhtemelen buradayız. Kuruduğunda artık önümüze bakacağız. Tekrar atmamız gerekenler varsa atacağız" dedi.
İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu
Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Yeni bir sağanak yağış kapıda HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:37:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]