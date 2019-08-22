DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

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44 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlaç deposundan dumanlar yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı ilaç deposuna müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Bir süre depoda soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangından etkilenen olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:11 Kaynak: DHA
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