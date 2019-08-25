Dha istanbul bülten - 1

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12 dakika önce

Şişli'de, apartmanın çatı katında güvercinleri besleyen kadın yaklaşık iki metre yükseklikten boşluğa düştü.

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Şişli'de, apartmanın çatı katında güvercinleri besleyen kadın yaklaşık iki metre yükseklikten boşluğa düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı.
İnönü Mahallesi, Küçük Bayır Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda ailesi ile birlikte yaşayan Sevda G., teraslı çatı katında baktığı güvercinleri beslemek için dün saat 20.30 sıralarında çatıya çıktı. Burada bir süre vakit geçiren Sevda G., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yaklaşık iki metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kadını düştüğü yerden çıkararak, sedye ile ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Sevda G., ambulans ile Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri
-Mahalle sakinleri
-Kadının ambulansa taşınması
-Genel ve detay görüntüler
24.08.2019 - Haber Kodu : 190824197



- İstanbul
İstanbul, İtfaiye, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:14 Kaynak: DHA
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