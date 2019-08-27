Son Dakika Haberleri: Dha istanbul bülten - 1
Son Dakika Güncel Haber

Dha istanbul bülten - 1

51 dakika önce

1-ÜMRANİYE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALIHaber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAÜmraniye'de silahlı iki grup arasında gece saatlerinde çıkan çatışmada yoldan geçen biri kadın 2 kişi yaralandı.

1-ÜMRANİYE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de silahlı iki grup arasında gece saatlerinde çıkan çatışmada yoldan geçen biri kadın 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan silahlı çatışma sırasında cadde savaş alanına dönerken yoldan geçen ve çatışmasının ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralanan Yusuf Ö.(57) ve Büşra V.(31) ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yusuf Ö.'nün vücuduna iki mermi isabet etiği, Büşra V.'nin ise ayağından vurulduğu öğrenildi.

40 MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan ve her iki grubun da silah kullandığı çatışma sonucu, polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaklaşık 40 mermi çekirdeği bulundu.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR

Polis, silahlı çatışmaya giren iki gruptaki kişileri de belirlemek için cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Le Havre, Ertuğrul Ersoy'u transfer etti!
Alkolün etkisiyle denize düştü, kurtarılınca yine alkol istedi Oltu'da sel gitti, izi kaldı Yusuf Yazıcı'ya G7 gecikmesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 10:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha istanbul bülten - 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]