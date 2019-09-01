Dha istanbul bülten - 1

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6 saat önce

Arnavutköy'de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

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Arnavutköy'de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Arnavutköy'de bir düğüne katılan 80 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayeti ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar tedavi altına alındı. 80 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Arnavutköy Devlet Hastanesinden detaylar
01.09.2019 - Haber Kodu : 190901012


- Erdoğan
Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
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