Dha istanbul bülten - 1

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Arnavutköy'de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Arnavutköy Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:12 Kaynak: DHA
'de katıldıkları düğünün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 80 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Arnavutköy'de bir düğüne katılan 80 kişi, iddiaya göre yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayeti ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gelen vatandaşlar tedavi altına alındı. 80 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
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-Arnavutköy Devlet Hastanesinden detaylar
01.09.2019 - Haber Kodu : 190901012
- Erdoğan
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