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45 dakika önce

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDUHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ - Mustafa BAKIRHAN - İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAİstanbul'da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gece saatlerinden itibaren etkili oldu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK VE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ - Mustafa BAKIRHAN - İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sağanak ve rüzgar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gece saatlerinde etkili oldu. Sağanak ve rüzgar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü. Öte yandan, gece gökyüzündeki şimşeklerle aydınlandı.

Dha istanbul bülten - 1

Mustafa Fehmi Kubilay, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:00 Kaynak: DHA
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İstanbul'da sağanak ve şiddetli yağış etkili oldu: Çatılar uçtu
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