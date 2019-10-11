Son Dakika Haberleri: Dha istanbul bülten - 1
Son Dakika Güncel Dha istanbul bülten - 1

Dha istanbul bülten - 1

1 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde içinde tekstil ürünleri bulunan konteyner yüklü TIR, bariyerlere çarptı.

BEYLİKDÜZÜ'nde içinde tekstil ürünleri bulunan konteyner yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, TIR'ın üzerindeki konteyner yola devrildi.

Kaza, Beylikdüzü'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yiğiter'in kullandığı 34 GD 2314 plakalı TIR Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine doğru giderken Yakuplu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, tekstil ürünleriyle yüklü konteyner yola devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü İbrahim Yiğiter'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK 2 SAAT DURDU

Kazada TIR'ın üzerindeki konteynerin yola devrilmesi sonucu liman istikametinde ulaşım 2 saat durdu. Konteynerin vinçle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Dha istanbul bülten - 1

Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlandı Teröristlerin havan ve füze saldırılarında yaralı sayısı 85 oldu Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 11:00:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha istanbul bülten - 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]