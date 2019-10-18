DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SİLAHLI İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ - Zeki GÜNAL - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne aracıyla gelen B.A. (45) otomobilini köprüde durdurarak terör olaylarına tepki göstermek için yanındaki tabancayla intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun süren çabalarıyla intihar etmekten vazgeçen kişi, elindeki tabancayı denize atarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Silahlı intihar girişimi nedeniyle köprüde ulaşım çift yönlü olarak yaklaşık 1.5 saat durdu.

Olay, saat 02.10 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Otomobiliyle Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine giden B.A. (45) aracını köprü üzerinde durdurdu. Aracı yolun ortasına bırakan B.A., yanındaki tabancayı alarak araçtan indi. Tabancasını kafasına dayayan B.A., terör örgütleri aleyhine slogan atarak intihar etmek istediğini söyleyip yolu trafiğe kapattı.

KÖPRÜDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü çift yönlü olarak ulaşıma kapatırken, yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca olay yerine müzakereci polis ve bomba imha uzmanı da geldi.

TABANCAYI DENİZE ATARAK TESLİM OLDU

Başına tabancayı dayayan B.A., terör örgütleri aleyhine slogan attı. Müzakereci polislerin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabalarının ardından elindeki tabancayı denize atan B.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprüler Koruma Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Koruma Büro Amirliği'ne getirilen B.A.'nın terör olaylarına tepki göstermek amacıyla silahlı intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. B.A.'nın sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, otomobil de bomba uzmanı ekiplerce didik didik arandı. Otomobil incelemelerin ardından emniyet otoparkına kaldırıldı.

ULAŞIM 1 BUÇUK SAAT DURDU

Güvenlik önlemleri kapsamında köprünün polis tarafından çift taraflı olarak trafiğe kapatılması üzerine yolda yoğun trafik oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluğun daha da artmaması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelen araçları Zincirlikuyu'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirdi. Şahsın ikna edilmesiyle trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Köprüden ve trafikten görüntü

-Polisin güvenlik önlemleri

-İntihar eden kişiden görüntü

-Polisin ikna çabaları

-Köprünün çift taraflı olarak trafiğe kapatılması

-Eylem yapan şahıs

-Köprünün ortasına çektiği araç

-Şahsın başına silah dayaması

-Polis ekiplerinin ikna çalışması

-Özel harekat Polislerinin tedbir alması

-Sağlık ekiplerinin hazır beklemesi

-İtfaiye ekiplerinin beklemesi

-Oluşan yoğun trafik

-Trafikte bekleyenlerle röportaj

-Yolun trafiğe açılması

-İntihar girişiminde bulunan kişinin polislerle konuşması

-Hakim noktadan köprü, trafik ve detaylar

-Trafiğin açılması

-Genel ve detaylar

18.10.2019 - 04.18 - Haber Kodu : 191018012

18.10.2019 - 04.11 - Haber Kodu : 191018011

18.10.2019 - 04.08 - Haber Kodu : 191018009

18.10.2019 - 03.55 - Haber Kodu : 191018008

18.10.2019 - 03.47 - Haber Kodu : 191018007

18.10.2019 - 03.27 - Haber Kodu : 191018006

18.10.2019 - 03.23 - Haber Kodu : 191018005

18.10.2019 - 02.55 - Haber Kodu : 191018004

18.10.2019 - 02.48 - Haber Kodu : 191018003

18.10.2019 - 02.41 - Haber Kodu : 191018002

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2- VALİ YERLİKAYA'DAN ESENYURT'TA SURİYELİ AÇIKLAMASI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "12 Temmuz'dan bu yana düzensiz göç ile ilgili Göç İdaresi makamlarına teslim ettiğimiz insan sayısı 36 bin civarında. 5 bin 700 civarında da hiç kayıtlı olmayan Suriyeli misafir sayısına ulaştık. Bunları, Öncüpınar'daki barınma merkezlerine teslim ettik" dedi.

Vali Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta aralarında Suriyelilerin de bulunduğu esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Yerlikaya'ya İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagöl ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel eşlik etti.

Saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'na gelen Yelikaya ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir süre sohbet edip Suriyelilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları Merkez Mahallesi gitti. Suriye uyruklu Muhammed'in işlettiği kahvehanede kahve içip onlarla sohbet eden Yerlikya, ardından bir başka kahvehanede çay içip vatandaşların sorunlarını dinledi.

"3 POLİS MERKEZİMİZ VAR 6'YA ÇIKARACAĞIZ"

Esnaf ziyaretlerinin ardından Demirören Haber Ajansı'ya açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Esenyurt nüfus bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi. Burada kayıtlı olan Suriyeli sayımız, geçici koruma kapsamındaki misafirimiz açısından da en önde gelen ilçelerimizden birisi. Dolayısıyla burada var olan sorunlarla ilgili hemşerilerimiz, esnafımızla hasbihal ettik. 3 tane polis merkezimiz var. Arsa tedariki yapılır yapılmaz bunların sayısını 6'ya çıkaracağız. Asayiş rakamları ile ilgili 2016'dan bu yana gerçekten çok iyi rakamlar var. Buradaki insanlarımızla beraber el birliği yaparak, sık sık onlarla gerek emniyetimiz, gerek kaymakamlığımız ve bizler sık bir araya gelerek bu rakamları çok daha müspet hale getirmek için gayret göstereceğiz" dedi.

"12 TEMMUZ'DAN BU YANA GÖÇ İDARESİNE 36 BİN KAÇAK GÖÇMEN TESLİM ETTİK "

Başka illere kayıtlı Suriyelilerin İstanbul'dan ayrılması için verilen sürenin 29 Ekim'de dolacağının hatırlatılması üzerine Yerlikaya, "12 Temmuz'dan itibaren İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla başka illere kayıtlı olan Suriyeliler'e süre verdik. Dedik ki 'eğer İstanbul iline kayıtlı Suriyeli değilseniz kayıtlı olduğunuz illere, ilçelere dönmeniz lazım". Bir şey daha söyledik. Eğer şehrimizde kaçak göçmen, yani düzensiz göç varsa onlarla ilgili de tespitlerimizi yapıp alıyoruz. Rakam vereyim size 12 Temmuz'dan bu yana düzensiz göç ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu Göç İdaresi makamlarına teslim ettiğimiz insan sayısı 36 bin civarında. 5 bin 700 civarında da hiç kayıtlı olmayan Suriyeli misafir sayısına ulaştık. Bunları İçişleri Bakanlığımızın tespit etmiş olduğu Öncüpınar'daki barınma merkezlerine teslim ettik. Bu çalışmalarımız da aralıksız olarak devam ediyor. Her gün bütün ilçelerimizde şehrimize kaçak gelen insanların tespiti ve bunları geri gönderme merkezlerine aktarılması ve kayıtsız olan Suriyelilerin de alınıp Öncüpınar'a götürülmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Vali Yerlikaya ve beraberindekiler yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali ve beraberindekilerin meydana gelişi

-Vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etmeleri

-Suriyeli Muhammed'ten çay içmeleri

-Kahvehaneye gitmeleri

-Esnafla sohbet etmeleri

-Yerlikaya'nın açıklaması

Detaylar

17.10.2019 - 23.17 - Haber Kodu : 191017320

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3- KOLTUK YANDI, MARMARAY SEFERİ AKSADI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, - BAKIRKÖY Yenimahalle Marmaray Durağı yakınındaki bir köprü altında yanan koltuk seferlerin aksamasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat aksayan seferler yangının söndürülmesiyle tekrar normale döndü.

Bakırköy Yenimahalle durağı yakınlarında Marmaray'ın üstünden geçtiği alt geçitte bulunan eski bir koltuk henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını fark eden istasyon görevlileri Marmaray seferlerini kısa bir süreliğine durdurarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evsizlere ait olduğu tahmin edilen yanan koltuğu kısa sürede söndürdü. Duraklarda da kısa süreli yoğunluk oluşurken, durakta "Teknik bir arıza sebebiyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" anonsları yapıldı. Müdahale boyunca her iki istikamette de durdurulan seferler yangının söndürülmesiyle tekrar normal akışına döndü. Güvenlik görevlileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Görüntü dökümü:

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-Duraktan görüntü

-Yapılan anons

-Yanan koltuktan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

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4- KAZA YAPAN ARAÇLAR TEM'DE UZUN ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTURDU

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Şahin BOZKURT/ İSTANBUL

TEM Otoyolu Sultangazi geçişimde bir otomobilin önündeki hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana gelen kazada bir araç takla attı. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza medeniyle TEM'de uzun araç trafiği oluştu.

Kaza, 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ramazan B. İdaresindeki 34 CBK 998 plakalı otomobili, iddialara göre başka bir otomobil sıkıştırdı. Ramazan B., kendisini sıkıştıran otomobilden kurtulmak isterken önünde seyreden Timuçin T. idaresindeki 34 EB 3131 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Timuçin T.'nin kullandığı hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

UZUN TARFİK OLUŞTU

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye götürürken, yol temizleme ekipleri kaza nedeniyle yola fırlayan çam ve otomobil parçalarını süpürdü. Trafiğin kontrollü şekilde verilmesi nedeniyle TEM Edirne istikametinde uzun araç trafiği oluştu. Kazaya karışan otomobillerin yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan detaylar

-olay yerinden detaylar

-kazaya karışan otomobillerden detaylar

-trafik detayları

-genel ve detaylar

17.10.2019 - 23.20 - Haber Kodu : 191017322

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - KARTAL'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korkulu anlan yaşanmasına neden oldu.

Kartal Yakacık Gümüşpınar Mahallesi Balcıdere Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katlarına da sıçradı. Yangına müdahale için Pendik, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Kurtköy, Kayışdağı itfaiye gruplarından ekipler yönlendirildi. Alevler mahallede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Atölyeden yükselen duman çok uzaklardan bile görüldü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Mahalle sakini bir kişi, "Burası mobilya atölyesi. Birden alevler yükselmeye başladı. Biz de ne olduğunu anlamadık. Siyah dumanlar eşliğinde alevler yükseldi" dedi.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Mobilya imalathanesi olduğunu biliyoruz. İçinde kimyasal malzemeler olan bir yangın. O nedenle söndürmekte biraz zorluk çekiliyor. Ama şükür şu ana kadar intikal eden bilgilere göre ölü ya da yaralı yok" diye konuştu.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, "Haberini alır almaz buraya geldik. Önlemimizi aldık, ancak çok kötü bir tablo vardı. Şu anda çok daha iyi bir durumdayız. Ancak binanın altında deponun olması, biraz sorun teşkil ediyor. Bol miktarda da yanıcı malzeme olduğunu öğrendik. Ama itfaiye ekiplerimiz son derece titiz çalışıyorlar. Tam olarak kontrol altına aldık diyemeyiz. Ama birazdan alınır diye ümit ediyoruz. Gerek Kaymakamlığımız gerek belediyemiz olayın hassasiyetle üzerinde duruyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yanan mobilya atölyesi

-Yükselen siyah dumanlar

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahalle sakini ile röp

-Alev alev yanan atölye (cep telefonu kamerası)

-Havadan görüntüler

17.10.2019 - 17.53 - Haber Kodu : 191017269

17.10.2019 - 18.20 - Haber Kodu : 191017280

17.10.2019 - 18.48 - Haber Kodu : 191017288

17.10.2019 - 18.50 - Haber Kodu : 191017289

17.10.2019 - 18.51 - Haber Kodu : 191017290

17.10.2019 - 19.14 - Haber Kodu : 191017297

17.10.2019 - 23.19 - Haber Kodu : 191017321

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6- MANDALİNA YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda mandalina yüklü kamyon alev alev yandı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken bir kamyon dolusu mandalina heba oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde çıktı. Mehmet Bolat yönetimindeki mandalina yüklü 33 ADD 282 plakalı kamyon, Mersin'den aldığı ve bir kısmını İstanbul Kozyatağı haline teslim ettiği mandalinaları Bayrampaşa Hali'ne götürmek için yola çıktı. Bolat, Reşadiye Mevkiine geldiğinde kamyonun tekerleği birden alev aldı. Can havliyle yanındaki arkadaşıyla birlikte kendilerini dışarı atan Bolat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ümraniye ve Yenidoğan gruplarından gelen itfaiye ekipleri, yanan kamyona müdahale ederek söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken içindeki plastik kasalara doldurulmuş mandalinalar ise heba oldu. Yangın nedeniyle yolun iki şeridi kapatılırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Görüntü dökümü:

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-Yanan kamyon

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Heba olan mandalinalar

-Alev topu olan kamyon (cep telefonu görüntüsü)

-Sürücü ve arkadaşı

-Genel ve detay

17.10.2019 - 22.15- Haber Kodu : 191017316

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7- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARI

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis komisyon toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlık yaptı. Pazartesi günü yapılan toplantıda komisyona sevk edilen önergeler oylandı.

29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ak Parti ve CHP grupları tarafından verilen ortak teklifle gün boyunca ücretsiz ulaşım olacak. Buna göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçlarıyla ücretsiz seyahat edilebilecek.

OTOGARDA YENİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

İBB'ye devredilen Büyük İstanbul Otogarı'nda yeni ücret tarifeleri de belli oldu. Buna göre taksi ve otomobiller 25 dakikaya kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek. 25 dakikadan 1 saate kadar taksiler 4, otomobiller 8, otobüsler ise 16 lira ödeyecek. 1 saatten 12 saate kadar ise otomobil ve taksiler her saat 1 lira ilave ücret ödeyecek. Otogara giren 46 ve üzeri koltuklu otobüsler ise 100 kilometre üstü taşımacılık yapanlar 80 lira, 100 kilometre altı taşımacılık yapanlar 40, şehir içi taşımacılık yapanlar ve transit kullanan otobüs sürücüleri ise 27 lira ödeyecek.

BORÇLANMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi'nin kabul ettiği maddelerden biri de borçlanma talebi oldu. Karara göre İBB 700 milyon lira borçlanabilecek. 2019 yılı giderlerinin 22 milyar seviyesinde kalacağının, gelirlerin ise 17 milyar liranın altında gerçekleşeceğinin öngörüldüğü belirtilen teklifte, yurt içi bankalardan toplam 700 milyon TL borç alınmasına onay verilmesi istendi. İBB Meclisi söz konusu borçlanma teklifini oy birliğiyle kabul etti.

İBB Meclisi ayrıca Esenler Belediyesi'nin teklifi üzerine, 2016 yılında İBB ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan ortak hizmet protokolünün iptalini de kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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-Meclis oturumu

-Detaylar

17.10.2019 - 19.30 - Haber Kodu : 191017299

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8- İBB MECLİSİ'NDEN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kapanışında Suriye'de devam eden Barış Pınar'ı harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı verildi.

İBB Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun kapanışında Suriye'de devam eden Barış Pınar'ı harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı verildi.

İBB Meclisi'ni yöneten birinci başkanvekili Göksel Gümüşdağ kapanışda meclis üyelerine "Fransa'dan milli oyuncularımızın Mehmetçiğe yolladığı selamı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yollamaya davet ediyorum" diyerek asker selamı vermeye çağırdı. Bu sırada AK Parti ve MHP grubunun tamamı asker selamı verirken CHP grubunun bir kısmının selam verdiği bir kısmının ise salondan ayrıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Meclis selamı

-Detaylar

17.10.2019 - 20.25 - Haber Kodu : 191017305

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9- PROF. DR. ÖZYARAL: ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YE, NE YİYECEĞİZ

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/ İSTABUL,

Silivri'de konuşan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yemek üzerine konuşan diyetisyenleri ve profesörleri eleştirdi. Özyaral, "Onu yeme bunu yeme. Zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz" dedi.

Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Güvenli Gıda" konulu söyleşide Prof. Dr. Oğuz Özyaral, doğal ürünlerin önemini anlattı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Onu yeme bunu yeme. Zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz" diyerek hamur işlerini yasaklayan diyetisyen ve profesörleri eleştiren Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Benim toplumum genetik kodlamada mutlaka hamur işleri yiyerek bugünlere kadar geldi. Bir tane bisküvi icat ettiler, dünyanın her tarafına gitti. Bir baktık dondurmanın içinden de çıktı. Tadı arttırılmış bir sürü ürün var. İştah acıcı, çok hoş ama lif değeri hiç yok" şeklinde konuştu.

"NEDEN KOLANIN ÜZERİNE UYARICI İŞARETLER KONULMUYOR?"

Bundan 7-8 yıl önce bir reklam çıktığını söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Ramazan sofralarının vazgeçilmezi diye ortaya çıktı. İnanamadım. Benim büyük anam da hep kola yapardı. Şaka gibi reklamlar. Bunlar bizim hayatımıza sokuluyor. Ben ısrarla söylüyorum, tütün ürünlerinin üzerine kanser olursunuz gibi işaretler koyuyorlar. Niye kolanın üzerine konmuyor çok merak ediyorum. 14 yaşına kadar bir kişinin bağışıklık sistemi anca gelişmiş oluyor" dedi.

Özyaral sözlerini "Ne yersen osun" diyerek bitirdi.

Program sonunda seminere katılan vatandaşlara, doğal el ile hazırlanmış salça, tarhana çorbası ve reçeller ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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Prof. Dr. Oğuz Özyaral konuşma

Genel ve detaylar

17.10.2019 - 20.11 - Haber Kodu : 191017303_

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10- KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİTE SAKİNİNİN KEDİLERİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ KÜÇÜKÇEKMECE'de sitenin bahçesinde yaşayan kedilerin mamalarına kimyasal koyarak, zehirlemeye çalıştığı iddia edilen kişiye site sakinleri tepki gösterdi. Site sakinleri şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunurken, şüphelinin kedilerin mamalarına kimyasal madde döktüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesinde bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre site içerisinde hayvan bakılmasını istemeyen A.K sitenin bahçesinde bulunan kedilerin mamalarına kimyasal bir madde dökerek zehirlemeye çalıştı. Site sakinlerinden Sevgi Yılmaz, A.K'nin bahçedeki kedilerin mamalarına kimyasal maddeyi döktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Elindeki görüntülerle birlikte savcılığa giden Sevgi Yılmaz, A.K hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ZEHİRLİ KIYMALARI TOP TOP YAPMIŞ, KEDİYE VERDİ VE O KEDİ ÖLDÜ"

Site sakini Sevgi Yılmaz "Apartman sakinimiz iki gündür kedilerimizi zehirlemeye başladı. Kimyasal maddeyi posta kutusunun içine koymuş. Yere döktüğünüz zaman köpürüyor. Mamaların üzerine bırakmış. Ben temizledim ama her gün mamaları temizleyemem. Bana hakaretler ediyor. Bıçak çekti. Uzaklaştırma kararı alamadım. Aynı binada oturuyoruz. Üç buçuk yıldan beri ikna etmeye çalıştık kendisini, 'hayır' diyor. Bana hakaretler ediyor. Çok kedi öldü sitemizde. Ben savcılığa verdim. Zehirli kıymaları top top yapmış, kediye verdi. ve o kedi öldü. "Burada kedi istemiyorum" diyor. Bıçak çekti bana ben kiracıyım diye kimse destek vermek istemiyor." dedi.

"YA ZEHİR VERİYOR YA TEKME ATIYOR"

Başka bir site sakini Esra Altuntaş ise "Burada demir parmaklıklar var. Kediye bir tekme attı kedi yaşıyor mu bilmiyoruz. ya zehir veriyor ya tekme atıyor. Zaten herkes tanıyor. Sosyal medyada videoları var. Savcılıkta kamera kayıtları var. Kediye tekme attığını bende gördüm. Site yönetiminden ricada bulunmak istiyorum. 5199 sayılı kanun gereği biz sokak hayvanlarını besleyebiliriz. Kapılarımıza sitede hayvan besleyemeyiz diye yazılar asılıyor. Komşularımızda kanunu bilmediği için sürekli baskılarla karşılaşıyoruz. Bu kanuna tamamen aykırı bir yazı. Hayvan sevmeyenler bu alanın sadece onlara ait olduğunu düşünüyorlar" diye konuştu.

"HAYVANLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Aslan Yılgör ise "Hayvanların can güvenliği yok. Hayvanlar konuşamıyorlar. Biz burada onları besliyoruz. Beslemek yasak değil. Hayvanları koruyoruz. O kişinin kediye tekme attığını bende gördüm. Kendisi zaten hayvan sevmeyen birisi" dedi.

Görüntü Dökümü

(CEP TELEFONU)

-Şüpheliyi elindeki maddeyle yakalayan site sakini

-İkili arasında geçen diyaloglar

(AKTÜEL)

-Kimyasal maddeden görüntü

-Site sakinleri röp

-Bahçedeki kediler

-Genel ve Detaylar

17.10.2019 - 18.18 - Haber Kodu : 191017279

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11- TÜRKMENİSTAN UYRUKLU KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda Türkmenistan uyruklu R.M. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan R.M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması çalışma başlattı.

Olay, sabaha doğru saat 05.30 sıralarında Çukur Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Türkmenistan Uyruklu R.M.'ye kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Silah seslerini duyup Zerdali Sokağa gelen gece bekçileri R.M.'yi bacağından yaralı halde yerde yatarken buldu. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Polislerce bacağına tampon yapılan R.M. daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan R.M.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA ÇEKİRDEK BULUNDU

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine alırken yapılan incelemelerde ise sokakta yaklaşık 10 adet boş kovan bulundu. Polis saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yerde yatan yaralı

-Polis ekiplerinin çalışması

-Polis memurunun yaralının bacağına tampon yapması

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

18.10.2019 - 06.43 - Haber Kodu : 191018013

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