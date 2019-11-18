DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

İSTANBUL'DA BİRÇOK NOKTADA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Sis, özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Görüntü dökümü:

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-Sisten detaylar (Eyüp, TEM-Gazi sapağı, Seyrantepe)

-Trafikten sis görüntüsü (TEM Otoyolu)

-Boğaz'daki sis

18.11.2019 - 07.59 - Haber Kodu : 191118009

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2- YILDIZ KENTER HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL DHA

Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Yıldız Kenter 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Turkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir) ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962'de tiyatro hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadınıö seçildi. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakalö ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristoriö ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapmaktadır.

1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanımö filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncuö ödülünü aldı.

1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün "The Melvin Jonesö ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncuö, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.

1994'te "Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorumö ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü "Onur" ödülüne layık gördü. Profesör Kenter'e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı "Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü" verildi.

1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide'deki Jülide rolü için "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter'e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısıö ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, "Martıö adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü.

1965 yılında Şükran Güngör ile evlenmiştir. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Şükran Gündör 2002 yılında hayatını kaybetmiştir. Leyla adında bir kızı vardır.

YILDIZ KENTER FİLMLERİ

1951 Vatan İçin Büyükanne

1964 Ağaçlar Ayakta Ölür

1965 İsyancılar

1966 Pembe Kadın Pembe

1967 Yaşlı Gözler Ümran

1971 Anneler ve Kızları Fatma

1971 Elmacı Kadın Fatma, Gündoğdu bacı

1972 Fatma Bacı

1973 Ablam

1974 Kartal Yuvası

1974 Kızım Ayşe Huriye Bacı

1974 Bir Ana Bir Kız Zeynep

1983 Zulüm Orhan'ın annesi Ayşe

1988 Hanım Olcay Hanım

1999 Güle Güle Zarife

2001 Büyük Adam Küçük Aşk Müzeyyen Hanım

2005 Sen Ne Dilersen Dadı Mimi

2007 Beyaz Melek Melek

2008 Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

-Hastaneye gelen sanatçılar

ARŞİV

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3- SANATÇILAR YILDIZ KENTER İÇİN HASTANEYE GELDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter'in ölüm haberini alan ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Haberi alan, Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora, Yıldız Kenter'in hayatını kaybettiği hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.

Akciğer rahatsızlığından dolayı iki yıldır evinde tedavi gören Yıldız Kenter, önceki gün fenalaşarak Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Kenter'in bugün saat 19.00 sıralarından hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Hastaneye ilk gelen isimler Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora oldu. Hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileyen usta ismiler, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.

GEZEN, "58 YILDIR BERABERİZ"

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen, Kenter'le 58 yıldır tanışık olduklarını belirterek, "Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara'dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Ben de çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salon var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene Mustafa, o, ben kutlama yaptık evinde. Onun 91'inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok emeği vardır. İçim çok buruk, çünkü her hafta telefonla konuşuyordum onunla, iki haftadır konuşamıyordum. Görüşüyorduk biz. Doğum gününde beraberdik. Mustafa, o, ben birlikte çekilmiş fotoğraflarımız var. Şuuru yerindeydi, herkesi hatırlıyordu. Eğlendi. Geçen sene bu zamanlardı. Ama onu kaybetmek, Türk Tiyatrosu için değil, bütün dünya için çok önemli bir sanatçıydı. Yabancı dilde oyunlar oynamış bizim sanatçılarımız var ama Yıldız Kenter'in durumu başkaydı. Kilyos'taki Müşfik abinin, erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos'ta oturuyordum, beraberdik Yıldız Hocayla. Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor. Anlatamayacağım kadar ağır geliyor. Bizim üzerimizde çok emeği vardır. Emek çok kutsaldır. Onu unutmayacağız" dedi.

MUSTAFA ALABORA, "DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCUYDU"

Mustafa Alabora ise, "Müjdat kadar eski bir tanıdığım ama benim bir farkım var. Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Ne denilebilir ki? Sadece şu denilebilir: Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olabilse. Nasıl bir oyuncu olduğunu söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var" diye konuştu.

Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelerek, Yıldız Kenter'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Mahsun Kırmızıgül ve beraberindekilerin hastanden ayrılması

-Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora'nın açıklamaları

-İkilinin hastanenin önünden ayrılışı

-Genel ve detay görüntüler

17.11.2019 - 22.52- Haber Kodu : 191117156

17.11.2019 - 21.18 - Haber Kodu : 191117149

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4- YILDIZ KENTER'İN SON LARI ORTAYA ÇIKTI

Ozan URAL-Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Kenter'in fotoğrafları

17.11.2019 - 22.46 - Haber Kodu : 191117155

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5- PENDİK'TE ERKEK ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA - PENDİK Çamçeşme Mahallesi'nde 2 kişinin, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da kaçırmaya çalışması iddiası üzerine gerginlik yaşandı. Olayı öğrenen öfkeli kalabalık 2 şüpheliyi yakalayıp darbetti. Polisin müdahalesiyle mahalleli sakinleştirilirken, 2 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Çamçeşme Mahallesi Seher sokakta 2 kişinin gece saatlerinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Alkollü oldukları ileri sürülen şüphelilerin çocuğu taciz edip kaçırmaya çalıştığını gören çevredeki vatandaşlar 2 şüpheliye tepki gösterdi. Vatandaşların müdahalesi üzerine panikleyen şüpheliler Höyük sokağa kaçtı. Gerginlik üzerine ayağa kalkan mahalleli, Höyük sokakta 2 şüpheliyi yakalayıp linç etmek istedi. İhbar üzerine, olayın yaşandığı mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine öfkeli kalabalık kontrol altına alınırken, vatandaşlar tarafından darbedilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şüphelilerin tedavilerinin tamamlanması sonrası sorguya alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Sokaktan görüntüler

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

18.11.2019 - 01.53 - Haber Kodu : 191118005

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6- PENDİK'TE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

Pendik'te dün 3 kişiyi silahla vurarak öldüren, bir kişiyi ise yaralayan zanlı Ahmet Önal, bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüpheli mahkemedeki ifadesinde bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdiğini ileri sürerek tutuksuz yargılanmak istedi.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait marketi dün sabah saatlerinde basan Ahmet Önal, yanında getirdiği pompalı tüfek ve tabanca ile market sahipleri baba Orhan Yılmaz, kızı Rabia Yılmaz, amca Ahmet Yılmaz ve yenge Rabia Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu. Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken yenge Rabia Yılmaz'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Saldırının ardından yandaki binaya sığınan Ahmet Önal, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan aile üyelerinin linç girişimi üzerine zırhlı araçlarla mahalleden çıkarılan şüpheli Ahmet Önal, Asayiş Şube Cinayet Büro Ekiplerine teslim edildi. Zanlı Ahmet Önal bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Ahmet Önal, nöbetçi savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet Önal tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.

"PİŞMANIM, TUTUKSUZ YARGILANMAMA KARAR VERİLSİN"

Önal mahkemede verdiği ifadede, "Yaklaşık 5 ay önce Rabia'nın ağabeyleri beni darp etmişti. Ayrıca beni her gördüklerinde küfür ediyorlardı. Olay günü, yine Rabia'nın ağabeyleri bana küfür etti. Ben de iş yerine gidip silahları alıp geri geldim. Rabia da bana büyü yaptığını, ya onun olacağını ya da buralardan gitmem gerektiğini söylüyordu. Söz konusu tahrik ve kışkırtmalarla bir anlık sinirle bu eylemi gerçekleştirdim. Daha sonra polise teslim oldum. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" iddiasında bulundu.

Ahmet Önal'ın poliste verdiği ifadesi de ortaya çıktı.

"İSMİNİ BUGÜN ÖĞRENDİM, KENDİSİYLE ALAKALI HİÇBİR BİLGİM YOKTUR"

Ahmet Önal emniyette soğukkanlı bir şekilde verdiği ifadesinde, "Olayda ölen Rabia Yılmaz'ı aynı mahallemizde bulunan markette çalışması sebebiyle 2 yıldır tanıyorum. Ancak ismini bugün öğrendim. Kendisiyle alakalı hiçbir bilgim yoktur. 2 yıl önce markete gittiğimde benimle tanışmak istedi ancak ben oralı olmayarak yanından ayrıldım. Bu olaydan sonra şahsın isimlerini bilmediğim iki ağabeyi beni her gördüklerinde tehdit ediyorlar ve laf söylüyorlardı. Yaklaşık 5 ay kadar önce Pendik'te bulunan bir firmanın orada Rabia'nın ağabeyleri beni gördü ve bana durduk yerde saldırıp beni darp ettiler. Ben bu olayı polise aktarmadım. Olayda ölen, ismini sizden Rabia olarak öğrendiğim şahsın telefon numarası ben de yoktur. Kendisiyle hiçbir sosyal medya üzerinden de görüşmem olmamıştır" iddiasında bulundu.

"HERHANGİ BİR HUSUMETİM, ALACAK VERECEĞİM YOKTUR"

Şüpheli Önal ifadesinin devamında, "Benden sormuş olduğunuz Ahmet Yılmaz ve Orhan Yılmaz isimli olayda ölen şahısları tanımıyorum. Bu şahısların ismini bugün sizden öğrendim. Ancak şahısları görsem tanırım. Eğer bu şahıslar benim olayda öldürdüğüm kişilerse onlar, Rabia'nın ağabeyleriydi. Bu şahıslar belirttiğim gibi benimle sürekli uğraşmaktaydılar. Benim yolumu kesip, 'kızın peşini bırak' diyorlardı. Ben de kendilerine 'öyle bir şey yok' diyordum. Bu şekilde 5 aylık süre zarfında 7-8 defa yolumu kesip bana küfürler ettiler, tehditte bulundular. Benim bu şahıslarla herhangi bir husumetim, alacak vereceğim yoktur" diye konuştu.

"DOLABIMDAN TÜFEK VE TABANCAYI ALDIM"

Şüpheli Ahmet Önal şu ifadelere yer verdi:

"Olay günü yalnız olarak aracı park etmiş sigara içiyordum. Rabia'nın olayda öldürdüğüm ismini burada Ahmet ve Orhan olarak öğrendiğim iki ağabeyi, araçla gelirken beni gördüler. Bunlardan biri, aracın camını açarak bana küfür etti. Kendilerine hiçbir şey demedim. Hurdacı dükkanıma gittim. Dükkanımda bulunan elbiselerimi koyduğum dolabımdan tüfek ve tabancayı aldım. Direkt olay yeri olan marketin önüne gittim. Yaklaşık 10 dakika kadar Rabia'nın ağabeylerinin gelmesini bekledim. Ancak kimseyi göremedim"

"TABANCA VE TÜFEĞİ, ÇOCUKLUK ARKADAŞIMDAN ALDIM"

Şüpheli Ahmet Önal, "Tabancayı belime taktım. Elimde tüfekle markete girdim. Kasada bulunan Rabia'ya, 'beni rahat bırakın dedim, bırakmadınız' diyerek, ayaklarına iki el ateş ettim. Marketten çıkıp apartmana girdim. En üst katta bulunan dairenin önünde Rabia'nın uzun boylu olan ağabeyini gördüm. Tüfekle iki el ateş ettim, yere düştü. Merdivenlerde Rabia'nın kısa boylu ağabeyi ile karşılaştım. Tüfekle 3-4 el ateş ettim, yere düştü. Daha sonra tüfek ve tabancayı vererek polise teslim oldum. Tabanca ve tüfeği, çocukluk arkadaşımdan aldım. Dükkanda hırsızlara karşı kendimi savunmak için tabancayı 3 bin 400 lira karşılığında 100 adet mermisiyle birlikte satın aldım. Tüfeği ise yaklaşık 2 ay kadar önce köyde avlanmak için 2 bin 400 lira karşılığında arkadaşımdan satın alarak dükkanıma koydum. Olayların böyle olmasını istemezdim. Üzgünüm, pişmanım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyede alınan önlemler

-Maltepe cezaevinden görüntüler

-genel ve detay

17.11.2019 - 23.21- Haber Kodu : 191117157