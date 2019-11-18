Son Dakika Haberleri: Dha istanbul bülten -1
Son Dakika Güncel Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika

Dha istanbul bülten -1

6 saat önce

İSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.

Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oluyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada sis etkili olmaya başladı. Sis, özellikle Eyüpsultan'da Alibeyköy, TEM Otoyolu üzeri ve Kemerburgaz Yolu çevresinde etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Dha istanbul bülten -1

İstanbul, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AEK, Mehmetçik'e destek veren Yunus Özmusul'un sözleşmesini feshetti!
İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubayın yargılanmasına başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 15:21:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha istanbul bülten -1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]