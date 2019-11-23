DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı

70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş