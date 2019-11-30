Dha istanbul bülten - 1

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6 saat önce

BEYOĞLU Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı.

BEYOĞLU Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında müzünün bodrum katında hasar oluştu.

Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta bulunan 4 katlı Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında dün saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müzeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, müzeye dolan dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı. Yangın sonucu müzenin bodrum katında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Masumiyet Müzesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:05 Kaynak: DHA
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Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
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