Dha istanbul bülten - 1 - Son Dakika

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7 saat önce

ÜMRANİYE Esenkent Mahallesi'nde 12 katlı bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı.

ÜMRANİYE Esenkent Mahallesi'nde 12 katlı bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sonucu binanın içerisine dolan yoğun dumandan 6'sı çocuk 14 kişi etkilendi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Berrak sokaktaki 12 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sonucu yükselen dumanlar kısa sürede binanın içerisini kapladı. Apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Ümraniye, Ünalan ve Kadıköy itfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6'sı küçük yaşlarda toplam 14 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Bu sırada polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 14 kişi ile bir kediye ambulanslarda oksijen verilerek müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ve dumandan etkilenenleri kurtarması sırasında bazı vatandaşlar sıcak anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"BİR ANDA KOKU VE DUMAN SARDI"

Apartman sakinlerinden Eyüp Özcan da yangınla ilgili, "Yangın sonucu binayı bir anda koku ve duman sardı. Dairede habersiz yakalandım. Çoğu aileler evde kaldı, ben kendimi zor dışarı attım. Hala aileler itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. Binada yoğun duman kokusu var. Binada 52 daire ve çoluk çocuk yaklaşık 80 kişi var. Bu saatten sonra herkes seferber oldu, ben de bina sakiniyim. Telefonumdan komşulara ulaşmaya çalışıyorum, ulaştıklarıma evin penceresini acın, temiz hava almaya çalışın diyorum. Binada sadece duman söz konusu" dedi.

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Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:05 Kaynak: DHA
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