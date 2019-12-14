Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika

Dha istanbul bülten -1

6 saat önce

BEYOĞLU'nda parkta oturan 2 kişiye, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı.

BEYOĞLU'nda parkta oturan 2 kişiye, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki Ağaçlaraltı Meydanı'nda dün saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturan Kerem G. ve Kürşat Y'nin üzerine kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Kerem G. ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulundu. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Dha istanbul bülten -1

Zincirlikuyu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı!
Fatih'te silahlı kavga! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
15:14 TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu - Son Dakika
15:13 İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1 - Son Dakika
15:13 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar - Son Dakika
15:12 İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu (2)  - Ek Görüntü - Son Dakika
15:11 Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Son Dakika
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Son Dakika
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 15:20:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]