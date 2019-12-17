Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika

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6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI SAHİBİ VE ARKADAŞI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDIHaber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde bir eğlence mekanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, işyeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI SAHİBİ VE ARKADAŞI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,(DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde bir eğlence mekanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, işyeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan işyeri sahibi ve arkadaşı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Olay, Barış Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak'taki eğlence mekanında saat 04.30 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kapanmak üzere olan eğlence mekanına gelerek işyeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda ismi öğrenilemeyen işyeri sahibi ile arkadaşı vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan ise olayın ardından kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. İncelemeler sırasında yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:12 Kaynak: DHA
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