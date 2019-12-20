Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika

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6 saat önce

ÇATALCA Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi teknenin alabora olup batması nedeniyle kayboldu.

ÇATALCA Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi teknenin alabora olup batması nedeniyle kayboldu. 3 kişiden birisi göldeki başka bir balıkçı teknesindeki kişiler tarafından kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti ancak sonuç alınamadı. Göldeki sis nedeniyle arama çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çatalca, Ormanlı Mahallesi yakınlarındaki Durusu Göl'ünde (Terkos) meydana geldi. Göle balık tutmak için geldikleri öğrenilen Mesut Yılmaz (44), ve isimleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi teknenin alabora olması nedeniyle göle düştü. Teknenin battığını fark eden başka bir balıkçı teknesindeki kişiler bir taraftan gölde boğulmakta olan kişileri kurtarmak için yardıma koşarken diğer taraftan da itfaiye ve jandarmaya ihbarda bulundu. Göle düşen kişilerden birisi diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak tekneye ardından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri, itfaiye dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göle düşen Mesut Yılmaz (44), ekipler tarafından kurtarıldı. Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çatalca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mesut Yılmaz (44), tedavisinin ardından taburcu edildi. Yılmaz, olayla ilgili ifadesine alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.Dalgıçların gölde yaklaşık 3 saat süren aramaları sonucu kaybolan 2 kişi bulunamazken aramalara göldeki sis nedeniyle ara verildi. Aramaların sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

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Çatalca, Durusu, Terkos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
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