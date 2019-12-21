DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

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6 saat önce

Kağıthane'de, 6 katlı binanın elektrik panosu patladı.

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Kağıthane'de, 6 katlı binanın elektrik panosu patladı. Yoğun duman yüzünden mahsur kalan anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri ile vatandaşlarca kurtarıldı.

Hamidiye Mahallesi Sedir Sokak'ta 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, 6 katlı binanın 5'inci katındaki bir dairenin elektrik sigortası kısa devre yaptı. Kısa devre sonucu çıkan küçük çaplı yangın daire sakinleri tarafından söndürüldüğü sırada binanın girişindeki elektrik panosu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından elektrik kabloları tutuşurken, merdiven boşluğunda yoğun duman oluştu. Patlama yüzünden büyük panik yaşayan bazı apartman sakinleri dışarı kaçtı, bazı apartman sakinleri ise yoğun duman yüzünden mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Panodaki alevleri söndüren itfaiye ekipleri, 6'ncı katta mahsur kalan anne ve iki bebeğini merdiven yardımıyla kurtardı. Anne ve bebeklerine dumandan etkilenmiş olabilecekleri ihtimaline karşı ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Binada mahsur kalan diğer vatandaşlarsa çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Duman yüzünden mahsur kalanlara yardım eden vatandaşlardan Sefer Tepeyüp "Trafodan kaynaklı küçük bir sıkıntı oldu. Kablolar tutuştu. Sonra yangın tüpü ile söndürüldü. Yukarıda iki tane küçük çocuk vardı, onları da itfaiyeci arkadaşlar kurtardı. Ağır bir yaralı yok. Dumandan çocuklar etkilendi, onları da ambulansa aldılar" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan binadan genel ve yakın detaylar

-Dumandan etkilenen çocuğun ambulansa alınması

-Apartman sakinlerinden detay görüntü

-Bazı vatandaşların yakınlarını araması

-Bazı vatandaşların korkması

-Kalabalıktan detay görüntü

- İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

20.12.2019 - 19.15 Haber Kodu : 191220250

20.12.2019 - 19.35 Haber Kodu : 191220255

20.12.2019 - 19.53 Haber Kodu : 191220263

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- YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEKİ KADIN YAKALANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel D.  gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kaldıkları adresler belirlenen DHKP-C üyesi Oya A. ile Yüksel D. için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası Yüksel D. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete getirilerek sorguya alındı.


- İstanbul
Kağıthane, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:02 Kaynak: DHA
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