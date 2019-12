DHA İSTANBUL BÜLTEN-1 - Son Dakika

İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ -EK BİLGİLERLE

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;

07: 30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07: 40 Bostancı-Beşiktaş

07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;

07: 10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

07: 45 Karaköy-Bostancı

07: 50 Kadıköy-Sarıyer

07: 30 Beşiktaş-Adalar

07: 55 Bostancı-Karaköy

08: 45 Karaköy-Bostancı

=================================

2-AVCILAR'DA UÇAN ÇATI YANDAKİ BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,

AVCILAR'da lodos nedeniyle 4 katlı bir evin çatısı monte edildiği duvarla birlikte yerinden koparak yandaki 2 katlı evin üzerine düştü.

Olay saat 00.30 sularında Avcılar Tahtakale Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli lodosla birlikte 4 katlı bir binanın çatısı monte edildiği duvarla birlikte yerinden koparak yan tarafta bulunan 2 katlı bir evin üzerine düştü. Mahalleli gürültü ile birlikte dışarı koştu. Çatı uçtuğu anda binanın etrafında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, kopan çatıdan geriye kalan tehlike arz edecek parçaları yerinden kaldırdı.

Çatısı uçan binada kiracı olarak oturan Mustafa Taş olayla ilgili, "Biz alt katta duran kiracılarız, hava yağmurlu olduğu için şimşek falan düştü sandık ama büyük bir sesle irkildik çıktığımızda binanın çatısı uçmuştu. Yani rüzgar ön cepheden girmiş, arka tarafa doğru açılmış. Allah'tan can kaybımız yok, kimseye de bir zarar vermedi" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

Çatısı uçan bina

-Üzerine çatı düşen bina

-Çatıdan kopan parçalar

-Sokağa toplanan vatandaşlar

-Bina sakini ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

23.12.2019 - 03: 06 Haber Kodu : 191223010

=====================================

3- İSTANBUL'DA LODOS GECE DE ETKİLİ OLDU

Haber- Kamera. Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da lodos nedeniyle sahilde dalgalar oluşurken Bakırköy'de park halindeki otomobillerin üzerine bir ağacın kopan dalları düştü.

İstanbul'da iki gündür görülen şiddetli lodos, gece de etkili oluyor. Sarayburnu ve Cankurtaran sahillerinde lodos nedeniyle dalgalar oluştu. Bakırköy'de ise lodos nedeniyle yerinden kopan ağaç dalları park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, otomobillerde hasar meydana geldi. Kuvvetli lodosun gece boyunca etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

Aracın üstüne düşen ağaç dalları

Aracın kırılan aynası

Yerdeki ağaç dalları

Dalga görüntüleri

Genel ve detaylar

23.12.2019 - 03: 18 Haber Kodu : 191223011

=============================

4- SİLİVRİ'DE DEV DALGALAR YOLLARI SU ALTINDA BIRAKTI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI,İSTANBUL/- SİLİVRİ'de lodosla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı. Dalgalar nedeniyle balıkçı barınakları zarar gördü.

Silivri 'de lodosla dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle eski festival alanı sahil mevkisi su altında kaldı. Dalgakıran mevkisinde dalgalardan dolayı kaldırımlar da zarar gördü. Dev dalgalardan dolayı balıkçı tenteleri koptu, masa ve sandalyeler devrildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde ise, ağaçlardan kopan dallar bir işyerinin tabelasına zarar verdi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Sular altında kalan sahilden görüntüler

-Devrilen masa sandalyeler

-Dalgakıran mevkisinden görüntüler

-Kopan ağaç dalları

-Genel ve detaylar

===========================================

5- TEM'DE MAKAS ATARAK İLERLERKEN İKİ ARACA ÇARPTI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

TEM'de alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, lüks otomobili ile makas atarak süratle ilerlerken iki araca çarptı. Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan kadın sürücünün rahat tavırlar sergilediği görüldü.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında TEM Bahçeşehir İstanbul yönünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda süratli ve makas atarak ilerleyen 34 ERT 37 plakalı lüks otomobilin adı öğrenilemeyen sürücüsü, önce 34 CJJ 66 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda dönerek ilerleyen lüks otomobil, ardından 34 LB 1147 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alkolü olduğu iddia edilen sürücünün ilk çarptığı otomobilde bulunan aynı aileden Aynur Şengül, Tuba Şengül ve Serpil Gülen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEM'de makas atarak kazaya sebep olan kadın sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.

Çarpılan otomobilin sürücüsü Cevdet Şengül, "Yolda geliyorduk, geldi, solda bana vurdu. Döndü benim bacanağıma vurdu. Yolun ortasında böyle döndü, bariyerlere girdi. Eşim yaralı, kızım yaralı, baldızım yaralı. Çok hızlı geliyordu, zaten alkollüymüş galiba. Makas atarak geliyordu zaten, çok hızlıydı makas atıyordu" dedi.

Kazanın olduğu noktada trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Kaza yeri

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

-Kazaya sebep olan kadın sürücü

-Kazazedeler ile röportajlar

-Ağlayan çocuklar

-Kazaya karışan araçlar

-Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik

-Genel ve detay görüntüler

22.12.2019 - 23: 17 Haber Kodu : 191222211

=======================================

6- KADIKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜLER KAVGA ETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy, D-100 Karayolu üzerinde önlerinde meydana gelen maddi hasarlı bir trafik kazasını izlemek isteyen 5 sürücü zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kaza sonrasında birbirleriyle kavga eden sürücüleri trafik polisi ayırdı.

Kaza, D-100 Karayolu Bostancı Köprüsü'nde 01: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 UV 5981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bostancı Köprüsü'ndeki yaya geçidinin direğine çarptı. Çarpma sonucunda sürücü yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen 5 sürücü, önlerinde meydana gelen kazayı izlerken birbirlerine çarparak zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Yapılan ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir anda sürücüler kendi aralarında önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. D-100 Karayolu ortasında kavgaya tutuşan sürücülere trafik polisi ayırdı. Kazaya karışan otomobiller emniyet şeridine çekildi. Kavga eden sürücüler birbirlerinden şikayetçi olurken yaya geçidinin direğine çarparak hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

(ÖZEL CEP TELEFON KAMERASI)

-Zincirleme trafik kazasına karışan sürücülerin kavga etmesi

-Trafik polisleri kavgayı ayırması

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Kaza yeri

-Otomobillerden detaylar

-İtfaiye ve polis ekipleri çalışması

-Kavga eden taraflardan detaylar

-Yaya geçidine çarpman otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Olayı gören vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

23.12.2019 - 03: 04 Haber Kodu : 191223009

=========================================

7- ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Ümraniye 'de misafirliğe geldikleri binanın asansör boşluğuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi Münevver Sokak üzerinde bulunan 18 katlı bir binada meydana geldi. Ailesiyle akrabalarına misafirliğe gelen 4 yaşındaki Fas uyruklu kız çocuğu İlaf El Moumen, annesiyle birlikte iken bir anda ortadan kayboldu. Anne ve akrabaları binada küçük kızı aramaya başladı. Bina görevlisi küçük kızı asansör boşluğunda yaralı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kız çocuğunu Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"UMARIM BU TARZ BİR ŞEY HİÇ KİMSENİN BAŞINA GELMEZ"

4 yaşındaki Fas uyruklu küçük kızın misafirliğe geldiği akrabası, Oğuzhan Akın "Asansörlerde sürekli aynı problemi yaşıyoruz zaten. Asansörlerden bir tanesinde daha önce de kırmızı amblem vardı üzerinde. Düzeltildi maviye dönüştürüldü. Diğer apartman sakinleri şahittir. Asansörlerimizden bir tanesi sürekli bir uyarı arıza veriyordu. Açılıyordu, kapanıyordu. Geçen gün ben yaklaşık 15-20 dakika içinde kaldım. Misafirlerim de aynı problemden şikayetçi. Bazen herhangi bir katta iniyor kapı açılıyor. Tuğlalar çıkıyor karşınıza. Bu gibi problemler yaşanıyor maalesef. Bunu herkes biliyor. Buna rağmen herhangi bir tedbir alınmıyor. Bu Türkiye'nin genelinde olan bir şey. Yani bilmiyorum, yakınım, akrabam ne durumda bilmiyorum, gidip göreceğim. Normalde eşim ile kuzenim, kuzenimin çocuğu, asansörle yukarı doğru çıkıyorlar. Yukarı önce ikisi çıkıyor. Burada geldiğimde çocuğu niye yalnız bıraktı diyorlar ama çocuklar o kadar değerli ki, bizim için de öyle. Böyle bir ihmal durumu söz konusu değil. Yukarı çıkarken asansör kapısı tak diye kapanıyor. Aşağı iniyorlar bizimkiler de. Aşağıya indiklerinde bakıyorlar, asansör yine kaptı birisini. Aşağıya indi, aşağıda alırız çocuğu. Aşağı iniyorlar, aşağıda yok. Zemin kata iniyorlar, yok. Otoparka iniyorlar, yok. Katları tek tek geziyorlar, yok. Çocuk asansörün boşluğuna düşmüş. Ben bilmiyorum çocuğun durumunu. Hastaneye gidip öğreneceğim. Umarım bu olay, birçok siteye, birçok site yönetimine örnek olur. Umarım bu tarz bir şey hiç kimsenin başına gelmez" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Olay yerindeki ambulans

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Binadan görüntüler

-Küçük kızın akrabası ile röp.

-Genel ve detay

22.12.2019 - 18: 32 Haber Kodu : 191222178

====================================

8- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, BU GÖÇ YÜKÜNÜ TEK BAŞINA TAŞIMAYACAKTIR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul, DHA

Recep Tayyip Erdoğan , "Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlipli kardeşimiz, ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı. Şayet İdlip halkına yönelik vahşet son bulmazsa, bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye, bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri Töreni"ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı'ndaki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda bir konuşma yaparak, "Geçmişin acı-tatlı tecrübelerinden ders alarak, ihtişamlarından cesaret alarak, istikbale odaklanacağız. Ülkemizin son 17 yılı, diğer alanlarla birlikte ilmi faaliyetlerde de adeta bir silkiniş, bir kabuğu kırış, bir yeniden diriliş dönemine girdiğimizin ifadesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Elbette hala yapmamız gereken çok iş vardır ama hamdolsun istikamet çizilmiş ve kutlu yürüyüş başlamıştır. Sayıları 207'yi bulan üniversitelerimiz, bilimsel araştırma faaliyeti yürüten kurumlarımız, özel sektörümüzün araştırma-geliştirme merkezleri harıl harıl çalışıyor" dedi.

"TÜRKİYE, BU GÖÇ YÜKÜNÜ TEK BAŞINA TAŞIMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 milyon insanın yaşadığı İdlip'teki son katliamlar sebebiyle bu bölgede tekrar ciddi bir hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlipli kardeşimiz, ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı. Şayet İdlip halkına yönelik vahşet son bulmazsa, bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye, bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskının olumsuz yansımaları başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerinde hissedilecektir" diye koştu.

Erdoğan, "Rusya nezdinde saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz. Bir heyet yarın Moskova'ya gidecek. Avrupa ülkelerinin de, Türkiye'yi Suriye'de attığı meşru adımları nedeniyle köşeye sıkıştırmak yerine, enerjilerini İdlip'teki katliamı engellemek için çaba harcamaya davet ediyoruz. Diğer türlü İdlip'teki yangının kendi topraklarına sıçramasına mani olamayacaklardır" şeklinde konuştu.

"ZAFER BİZE ALTIN TEPSİDE SUNULMAMIŞTIR"

Erdoğan, "Atalarımız 'yüksek dağın başı da dumanlı olur' diyor. Biz de güçlendikçe, ekonomik bakımdan bağımsızlığımızı perçinledikçe, İslam dünyasının meseleleriyle daha fazla ilgilendikçe, içerden ve dışardan saldırılara maruz kalıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda elde ettikleri başarıların gerisinde her aşaması zorluklarla örülü çetin bir mücadele bulunduğunu vurgulayarak, "Ne vesayete, ne teröre, ne de uluslararası şer şebekelerine karşı elde ettiğimiz hiçbir zafer bize altın tepside sunulmamıştır. Ne yaptıysak, neyi başardıysak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ettiğimizden dolayı başardık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Erdoğan'ın konuşması

Ödül töreninden görüntüler

Detaylar

22.12.2019 - 22: 04 Haber Kodu : 191222199

23.12.2019 - 00: 17 Haber Kodu : 191223001

==========================================

9- CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: TÜRKİYE BUGÜN KENDİ TARİHİNİN AKTÖRÜ HALİNE GELMİŞTİR

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Ömer HASAR/İstanbul,

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ümraniye Kitap Fuarının kapanışında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , kitapseverler ile bir araya geldi.

14-22 Aralık tarihleri arasında Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Santral Etkinlik Alanında düzenlenen 1. Ümraniye Kitap Fuarı sona erdi. Fuarın kapanışında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, yazdığı son kitabının da adı olan "Barbar, Modern, Medeni" konulu söyleşisiyle kitapseverler ile bir araya geldi. Söyleşinin ardından kalın, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

'Türkiye'de kitap okunmuyor' şeklinde şikayet edilen bir konunun olduğunu ancak rakamların giderek bu sorunun aşıldığını gösterdiğini dile getiren Kalın, "Özellikle son 4-5 yılda Türkiye'de basılan kitap sayısında da, okuyan insan sayısında da ciddi artış var. Bunu telif eserlerin sayısının artışında da görüyoruz. Kitapları gezerken dikkatimi çeken bir diğer önemli konu da konuların muazzam farklılığı oldu. Latin Amerika tarihinden, şiire, çocuk kitaplarından, matematik, bilim tarihine muazzam bir yelpazede çok güzel, farklı eserler yayınlanmaya başlamış. Bu Türkiye'nin büyüyen ve genişleyen ufkunun bir önemli tezahürü aslında. Çünkü biz yıllarca çok dar bir ufukla dünyaya baktık. Avrupa merkezli bir tarih perspektifinden kendimize ve tarihe baktık. Avrupa'ya düşülmüş bir dipnot olduğumuzu zannettik. Kendimizi de Avrupa tarihi ile ilişkimiz olduğu oranda önemli gördük. Çünkü bizi yazanlar bizi hep o tarihin dipnotu olarak konumlandırdılar. Kendi tarihimizin aktörü olmaya başladığımız andan itibaren ise dünyayı daha geniş bir zaviyeden görmeye başladık" dedi.

"TÜRKİYE BİRÇOK ALANDA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEN GEÇİYOR"

Türkiye'nin birçok alanda dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Kalın, "Bugün hamdolsun siyasi, kültürel, sosyal, akademik tüm alanlarda Türkiye çok büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Sadece ufkumuz genişlemiyor, belli alanlarda ciddi derinlikler elde etmeye başladık. Bakın çok yakın bir zamanda, önümüzdeki hafta inşallah kendi elektrikli milli otomobilimizin lansmanımızı yapacağız. Son dönemde yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye'de Libya'da attığımız adımlar birçok oyunu bozdu. Bu dengeler bozulduğu için de tepkilerin şiddetini daha da artarak izliyoruz. Ama ne Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile attığımız adımlara verilen tepkiler, ne Libya'da yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde verilen tepkilerin sertliği, ne de bizim Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruma çabamız hiçbir şekilde gerilemeyecek. Bu alanlarda biz kararlı, ilkeli duruşumuzu bu anlamda devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇOK ZENGİN BİR HAZİNEN ÜZERİNDE UYUŞUK BİR ŞEKİLDE OTURUYORUZ"

Türkiye'nin zenginliklerinin ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Kalın, "Bugün bizim İslam dünyası olarak tevarüs ettiğimiz miras ve karşı karşıya kaldığımız sorunlar çerçevesinde bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Bugün biz çok zengin bir hazinenin üzerinde maalesef uyuşuk bir şekilde oturuyoruz. Artık ayağa kalkıp, silkilip bu hazinenin dayandığımız bu geleneğin zenginliklerini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bugün batı dünyası medeniyet adına söyleyecek sözünü hızla tüketiyor. İslam dünyası ise söyleyecek sözünü arıyor. Bu sözü nerede, ne zaman, nasıl söyleyecek? Bu sorunun cevabı önümüzdeki dönemin seyrini, istikametini de belirleyecek. İşte bunun için de ilim, fikir dünyasının daha fazla çalışmamız gerekiyor. Hamdolsun maddi imkanlar noktasında Türkiye'de üniversitelerin sayısı 210'u buldu, geçti. Kütüphanelerimiz, erişim imkanlarımız her gün artıyor. Kitap sayısı her gün artıyor, kitap fuarlarımız, yazarlarımız, akademisyenlerimiz… Ama kültürel vasatımızı yükseltmek için bu işi sadece uzmanlara bırakamayız" ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜREL VASATIMIZI YÜKSELTMELİYİZ"

Kalın sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumun her aktörünü yani devlet görevlisinden vatandaşına, esnafından belediye başkanına, tüccarına, gazetecisine hepimizin bu kültürel derinliği kucaklayıp, kültürel vasatımızı yükseltmesi gerekiyor. Bunun için de düşüncenin, dilin asaletini ve önemini kavramamız gerekiyor. Tefekkür etmemin ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlamamız var, bunu da dünyaya bir mesaj olarak vermemiz gerekiyor. Çünkü başta da söylediğim gibi, bizim dünyaya söyleyecek bir sözümüz var ama henüz bunun farkında değiliz. Türkiye bugün artık kendi tarihinin aktörü haline gelmiş bir ülkedir. Bu sadece siyaset anlamında, dış politika alanında gerçekleşecek bir şey değildir. Bunu her alanda ortaya koymamız için hepimizin büyük bir çaba içinde olmamız gerekiyor"

"İNŞALLAH BİR SONRAKİ SEÇİMDE İSTANBUL SEÇMENİ BİZİ BU ŞEHRİ YÖNETMEYE LAYIK GÖRECEK"

Bir dinleyicinin yerel seçimlerde İstanbul'u neden kaybettik sorusunu ise Kalın, "Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz, her zaman şunu söylemiştir; 'milletin mesajı her mesajın üstündedir' milletin sandıkta, seçimden önce ve sonra verdiği mesaj bizim için her zaman en önemli mesajdır. Burada da İstanbul halkımız bize bir mesaj vermiştir. Demek ki, daha çok çalışmamız lazım, kendimizi daha iyi anlatmamız, eksiklerimizi gidermemiz lazım. Buradan almamız gereken en önemli ders budur. Demek ki, bizim daha fazla çalışmamız, insanımızı daha çok dinlememiz lazım, kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım ve inşallah bir sonraki seçimde İstanbul seçmeni bizi tekrar bu şehri yönetmeye layık görecektir. O zamana kadar da biz durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Fuardan görüntüler

-Kalın'ın söyleşisi

-Kalın'ın kitap imzalaması

-Genel ve detay

22.12.2019 - 20: 15 Haber Kodu : 191222191

=========================================