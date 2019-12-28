Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika

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6 saat önce

Arkadaşını vurup intihar eden bekçi öldü.

Arkadaşını vurup intihar eden bekçi öldü.

Şahin BOZKURT -Ali ABLAY-Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te açıktaki bir bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Mehmet Akif A. hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ekrem Y.'nin tedavi altına alındı.

Kocamustafa Paşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki bir kafede saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, idari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. ile Ekrem Y. adlı iki bekçi kafede buluştu. Bir süre sonra Mehmet Akif A. belinden kaptığı silahla önce arkadaşı Ekrem Y.'yi ardından kendini vurdu. Her iki bekçi de yere yığılarak ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanmış olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Akif A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan Ekrem Y.'nin ise tedavisinin Samatya Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Mehmet Akif A.'nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri de olayın yaşandığı kafe, çevresi ve hastanede olay yeri incelemesi yaparak delil topladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:39 Kaynak: DHA
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