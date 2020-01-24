DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1
6 saat önce
BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı. Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, aracın bakımdan yeni çıktığı öğrenildi.
Olay saat 17.20 sıralarında Beylikdüzü
, D-100 Karayolu Edirne
istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis aracının sürücüsü Özkan Ayvalı
aracını bakımdan çıkardıktan sonra, evine doğru yola çıktı. Sürücü seyir halindeyken minibüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayvalı aracı yol kenarına çekti. Araçtaki yangın büyürken, durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Araçtan çıkan dumanlar
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Detaylar
- İstanbul
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