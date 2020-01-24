DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı.

DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde öğrenci servisinde yangın çıktı.  Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, aracın bakımdan yeni çıktığı öğrenildi.

Olay saat 17.20 sıralarında Beylikdüzü, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis aracının sürücüsü Özkan Ayvalı aracını bakımdan çıkardıktan sonra, evine doğru yola çıktı. Sürücü seyir halindeyken minibüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayvalı aracı yol kenarına çekti. Araçtaki yangın büyürken, durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Araçtan çıkan dumanlar

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Detaylar


- İstanbul
Beylikdüzü, İstanbul, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kepçeyle yolu kapattılar, "Çalışma yapıyoruz" diyerek yeraltı kablolarını çaldılar
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüsüne tedbir amaçlı karantina odası hazırlandı Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan 'deprem' uyarısı Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 15:26:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]