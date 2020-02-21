Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika

Dha istanbul bülten -1

7 saat önce

BAHÇELİEVLER'DE tekstil atölyesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

BAHÇELİEVLER'DE tekstil atölyesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, İş yerinde hasar oluştu.

Yenibosna Merkez Mahallesi Çınar Caddesi Kavak Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan tekstil atölyesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İçeride bulunan kimyasal maddelerin alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede yangın nedeniyle yoğun bir duman oluşurken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. 4 katı özel okul, son iki katı ise tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dha istanbul bülten -1

Yenibosna, Kavak, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 katlı rezidansta yangın
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]