DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

RUS ASKERİ KARGO GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ

Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rusya donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsüne ulaşan geminin ön ve arka bölümünde bazı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Rus askeri kargo gemisinden genel görüntü

-Sahil güvenlik botlarında detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsü altından geçişi

-Geminin ön ve arka bölümünde askerlerin nöbet tutması

-Genel ve yakın detaylar

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2- ZEYTİNBURNUNDA APARTMANIN ELEKTRİK PANOSU YANDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL, - Zeytinburnu'nda gece saatlerinde 8 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Bina sakinlerini itfaiye ekipleri tahliye etti.

Yangın, Seyitnizam Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yeni Çiftlik Yolu Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden dumanların yükseldiğini görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ise yangın esnasında olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Elektrik panosundaki yangın kısa sürede söndürüldü.

APARTMANDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Apartmanın üst katlarında yaşayan aralarında bebeklerinde olduğu çok sayıda kişiyi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye edilenlere olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi. Apartman girişinde maddi hasar meydana gelirken itfaiye bir süre olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Meraklı kalabalık

Kadın ve çocuklardan görüntü

Sağlık görevlilerinin müdahalesi

Yanan elektrik saatlerinden görüntü

Genel ve detaylar

06.03.2020 - 02: 44 Haber Kodu : 200306003

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3- FATİH'TE MARKETTE YANGIN ÇIKTI

Haber-Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL, -Fatih'te 4 katlı binanın en alt katında bulunan markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sarayönü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki markette çıktı. Kapalı olan marketin içindeki alevleri gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında market içinde hasar meydana geldi.

İTFAİYE GELENE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Yangına müdahale eden mahalle sakini Mustafa Yıldırım, Dışarıdan bağırma sesleri geldi. Aşağıya indik camları kırdık. Komşularla birlikte su taşıdık. Komşularımızı da aşağıya indirdik can güvenliği için. İtfaiyeyi aradık, onlar gelene kadar elimizden geleni yaptık. Dumandan etkilenen olmadı ama her ihtimale karşı komşularımızı aşağıya indirdik. dedi.

Görüntü Dökümü:

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Mahalle sakinleri

Market içindeki çalışmalar

Vatandaş ile röp.

Genel ve detay görüntüler

05.03.2020 - 23: 12 Haber Kodu : 200305257

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4-TEM OTOYOLUNDA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK, İSTANBUL, - Tuzla TEM Otoyolu'nda otomobil, TIR'a çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mehmetçik Vakfı TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Erdem Cengiz'in kullandığı 10 DF 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp aynı yönde ilerleyen Necmi Yıldız'ın kullandığı 47 VN 417 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarındaki çimenlik alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü Erdem Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında TIR'ın içinde bulunan kişi, "Kaza oldu, arkadaş burada ya uyudu, ya bir şey etti. Geldi arabanın sol tarafından tekere vurdu. ya kalp krizi geçirdi ya uyudu". dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan araç

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Ambulans içimdeki yaralı

-Kazaya karışan TIR

-Olay yerindeki trafik polisleri

-TIR'ın içindeki yolcu ile röp.

-genel ve detay

05.03.2020 - 18: 12 Haber Kodu : 200305225

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5- MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN DOKTORA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL,- SARIYER Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşı Dr. Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Dr. Yavuz Sümter hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Yavuz Sümter hakkında "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde 11 Ekim 2019'da Kaan Erol'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddiaya göre, iki mesletaş arasında nöbet nedeniyle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüpheli Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçakla Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli Yavuz Sümter tutuklandı. Savcılık, şüpheli Yavuz Sümter hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Sümter hakkında "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Sümter, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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05.03.2020 - 17: 18 Haber Kodu : 200305208

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6- TÜRK VE HOLLANDA POLİSİNCE ÇÖKERTİLEN VE 2 TON 384 KİLO EROİNLE YAKALANAN ÇETENİN 16 ÜYESİ TUTUKLANDI

Ali ABLAY İSTANBUL, - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk ve Hollanda polisinin düzenledikleri ortak operasyonda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı. Türkiye, Kazakistan, Hollanda, Almanya ve Polonya'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 ton 284 kilogram eroin ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türk ve Hollanda polisince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton 284 kilo eroin ele geçirildiğini açıklamasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyonlarla ilgili basın mensuplarına bilgi verildi.

Bilgilendirmeye göre; İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl uluslararası boyutta faaliyet gösteren bir uyuşturucu çetesinin varlığını tespit etti. Ekipler, 8 Mart 2019 günü Esenyurt'ta gerçekleştirdikleri bir operasyonla uyuşturucu çetesinin bir üyesini İran'dan Türkiye'ye getirdiği 55 kilo eroin ile yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE'DEN GEÇİREMEDİKLERİ UYUŞTURUCU İÇİN YENİ ROTA ÇİZDİLER

İlk operasyonun ardından soruşturmaya devam eden narkotik polisi, aynı çete üyelerinin Türkiye'den gerçekleştirmeye çalıştıkları sevkiyatı yoğun polis tedbirinden dolayı yapamadıklarını ve Türkiye'nin çevresindeki ülkeler üzerinden yeni bir sevkiyat rotası çizdiklerini belirledi. Çete üyelerinin İran'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Kırgızistan'da depoladıkları; ardından da sırasıyla Kazakistan, Rusya, Polonya ve Almanya güzergahını takip ederek Hollanda'ya götürmeye çalıştıkları anlaşıldı. Elde edilen bu bilgiler üzerine Narkotik Daire Başkanlığı, bu ülkeler ile iletişime geçerek soruşturmayı ortak yürütme kararı aldı.

ALMANYA VE HOLLANDA'DA İLK OPERASYON

Soruşturmanın ortak yürütüldüğü Avrupa ülkelerinden Hollanda'da polisin 31 Mayıs 2019 günü düzenlediği operasyonda 171 kilogram eroin ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Almanya'da ise, yine 31 Mayıs 2019 günü polisin düzenlediği operasyonda 640 kilogram eroin ele geçirilirken, bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Almanya'da yapılan başka bir operasyonda ise 63 kilogram eroin ele geçirildi.

KAZAKİSTAN'DA 1 TON 105 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından Narkotik Daire Başkanlığı, Kazakistan emniyeti ile iletişime geçerek, uyuşturucu çetesine ilişkin bilgi verdi. Kazakistan'da 2 Ekim 2019 günü düzenlenen operasyonda 1 ton 105 kilogram eroin ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

SON OPERASYON TÜRKİYE, HOLLANDA VE POLONYA'DA YAPILDI

Aynı soruşturmaya ilişkin 2 Mart günü Hollanda, Polonya ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polonya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 350 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 çete üyesi tutuklandı. Hollanda'da düzenlenen baskınlarda ise, 4 çete üyesi gözaltına alınırken, bir de cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı. Türkiye'de düzenlenen operasyonlar ise İstanbul merkezli olarak Mardin ve Mersin'de gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 çete üyesi yakalanırken, 3 kişi tutuklandı.

TOPLAM BİLANÇO

Soruşturma kapsamında Türkiye, Kazakistan, Hollanda, Almanya ve Polonya'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 ton 284 kilogram eroin ele geçirilirken, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

05.03.2020 - 17: 11 Haber Kodu : 200305207

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7- CEMİL ÇİÇEK: YARGI REFORMU EŞİTTİR İNSAN REFORMUDUR

İSTANBUL, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yargı reformunun dört ayağı olduğunu söyleyerek, "Günün ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş yasalar yapmak. Uygun hizmet binaları, araç, gereç ve teknoloji imkanları ile insan reformudur. Yargı reformu eşittir insan reformudur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından düzenlenen "Türkiye'deki Yargı Reformları" başlıklı bir konferansta konuştu. Konferansa, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da katıldı.

"HAZIRLIK OLMADAN YAPILAN SİYASET DİYET SİYASETTİR"

Siyasetin devleti, toplumu yönetme sanatı olduğunu söyleyen Çiçek, "Hazırlığı olmadan yapılan siyaset diyet siyasettir, kalorisi yoktur. Hiçbir alanda cehalet kabul edilemez. İki alanda cehalet memlekete çok pahalıya mal olur. Dinde cehalet imamdan eder, siyasette cehalet başarıdan eder" diye konuştu.

"DEVLETE GÜVEN EŞİTTİR YARGIYA GÜVENDİR"

"Sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz" diyen Çiçek, bu coğrafyada yaşamanın şartının güçlü bir devlet ve millet olmaya bağlı olduğunu dile getirdi. Çiçek, "Biz güçlü devlet ve millet olmayı güçlü silahlı kuvvetlerle denkleştirmeye çalıştık. Bu elbette olmazsa olmazdır ama günümüz dünyasında güçlü bir devlet ve toplum aynı zamanda güçlü bir yargısı olan da devlettir. Devlete güven eşittir yargıya güvendir. Bir ülkede yargıya güven yoksa zafiyetler varsa, yargının işleyişinde sıkıntılar varsa o devletin bir ayağı topaldır demektir. O kişi engellidir normal insan gibi koşamaz, hareket kabiliyeti zayıflar" ifadelerini kullandı.

Devletin varlık sebeplerinden bir tanesinin de yargı olduğunu vurgulayan Cemil Çiçek, "Çünkü devlet niye var? Devletin görevleri arasında vatandaşın huzurunu, barışını sağlamak, kamu düzenini tesis etmek birlikte yaşayabilecek bir ortamı oluşturmaktır. Bunun en önemli araçlarından biri de yargıdır. O halde güçlü, huzur içinde bir devlet istiyoruz, kavgasız bir toplum istiyoruz, hakkın, hukukun egemen olduğu, gücü olanın değil hakkı olanın hakkını aldığı bir devlet yapısı istiyorsak bunun da yolu yargıdan geçiyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İMAJINDA YARGI ÇOK ÖNEMLİ BİR KURUM"

Türk yargısı önemli sorumluluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Çiçek, "Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin imajı ile alakalıdır. Günümüz dünyası imaj dünyasıdır. İnsanlar olgulara göre değil algılara göre karar veriyor. Türkiye dışarıda nasıl algılanıyor? Ülkemize ilişkin imajın oluşmasındaki en önemli kurumların başında yargı geliyor. Özellikle turizm başta olmak üzere kalkınma mekanizmalarını harekete geçirmek için Türkiye'nin buna ihtiyacı var" diye konuştu.

"YARGI REFORMUNUN DÖRT AYAĞI"

Yargı reformunun dört ayağı olduğunu aktaran Çiçek, "İlk ayağı günün ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş yasalar yapmak. İkincisi uygun hizmet binaları. Üçüncüsü araç, gereç ve teknoloji imkanları dördüncüsü ise insan reformudur. Yargı reformu eşittir insan reformudur. Çağdaş yasaları çıkarırsınız, güzel adalet sarayları yaparsınız, her tarafı bilgisayarlarla donatırsınız, arabalar verirsiniz. Bütün bunların hepsi adalete olan erişimi sağlayacak olan uygulayıcılarda hakim ve savcılarda bitiyor. Reformun ana omurgası hakim ve savcıdır. Gerekli kaliteyi tutturamıyorsak yaptığımız onca emek boşa gidiyor" ifadelerini kullandı.

"HUKUK EĞİTİMİ 4 YIL OLMAMALI"

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "O kadar hukuk fakültesinin açılmasını şahsen ben doğru bulmayanlardanım. Eğitim süresinin 4 yıl olmasına itiraz edenlerdenim. 4 yıllık hukuk bilgisiyle Türkiye'nin hukuksal sorunlarını çözebilecek asgari bir bilgiye erişmekte yeni hukuki alanlar çıktığı için ciddi zorluklar var. Çok fazla hukuk fakültesi açıldığı için öğretim üyesi sıkıntısı var. Diploma var ama hukuk bilgisi yok. Yargı reformu eşittir hukuk reformudur, iyi yetişmiş insan reformudur. Bizim hukukçularımız 600-700 kelime ile Türkçe konuşuyor. 600-700 kelime ile Türkçe konuşuyorsanız ne verdiğiniz kararın gerekçesini yazabilirsiniz ne de çıkan kanunları anlayabilirsiniz" dedi.

"BİZİM İDEOLOJİMİZ ADALETTİR"

Tüm gelişmiş ülkelerdeki hukukçuların o ülkenin en önde gelen aydınları, münevverleri, entelektüelleri olduğuna işaret eden Çiçek, "Hukukçuya ideolojik bağnazlık yakışmaz. Bizim ideolojimiz adalettir. Siz öyle değil de mensubiyetinize, aidiyetinize göre, önünüzdeki dosyaya, dosyanın içerisindekilere, hukukun genel kurallarına ve kanuna göre değil de ideolojilerinize göre işi yaparsanız bu Türkiye'de adaleti tecelli ettirmez tam tersi bu türlü uygulamalarla memleketi paramparça ederiz" diye konuştu.

Çiçek, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Cemil Çiçek konuşması

-Konferansa kalılan gençlerden detaylar

05.03.2020 - 19: 49 Haber Kodu : 200305238

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