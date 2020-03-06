Dha istanbul bülten -1 - Son Dakika

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6 saat önce

Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rusya donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsüne ulaşan geminin ön ve arka bölümünde bazı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Dha istanbul bülten -1

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:16 Kaynak: DHA
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