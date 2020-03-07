DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika

1-KAĞITHANE TEM OTOYOLU'NDA YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİLLER KAZAYA NEDEN OLDU

-Taksi sürücüsü Ali Recep Kalemci,

"Birilerinin ralli hevesi insanların ölümüne neden oluyor"

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,- Kağıthane TEM Otoyolu'nda yarıştığı iddia edilen lüks otomobil önündeki taksiye çarptı. Taksi ise önce bir otomobile daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobiller hurdaya dönerken bir kişi yaralandı.

Kaza dün saat 23.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre soyadı öğrenilemeyen Semih isimli bir kişinin kullandığı 34 MVS 96 plakalı lüks otomobil plakası alınamayan başka bir otomobil ile TEM'de yarışırken makas attığı sırada önündeki Ali Recep Kalemci'nin kullandığı 34 TJJ 57 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi önce 35 V 9217 plakalı otomobile ardından da yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazaya karışan 3 otomobilde maddi meydana gelirken takside bulunan bir yolcu yaralandı. Lüks otomobilin yarıştığı otomobilin ise kaçtığı iddia edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan yolcu olay yerinde ambulansta tedavi edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI

Kazayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Ali Recep Kalemci, "Galatasaray Lisesi'nden yolcumuzu aldık, Beykoz'a gidiyorduk. Orta şeritte normal 70 kilometre hızla seyir halindeydim. Üç tane otomobil makas atarken bize arkadan vurdu. Yarışıyorlardı, hem de acayip bir yarış. Bu yolda sanki ralli yarışı yapıyorlar. Arabalarına güvenip ralli yarışı yapıyorlar. Üç araç vardı ama biri kaçtı gitti. Hakikaten Allah korudu bizi, direksiyonumuz sağlam olmasa zincirleme kazada kaç kişi ölecek Allah bilir. Birilerinin ralli hevesi insanların ölümüne neden oluyor" şeklinde konuştu.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan otomobiller

-Makas atarak kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü

-Taksi sürücüsü ile röportaj

-Yaralanan ticari taksi yolcusu

-kazaya karışan otomobillerin çekicilere yüklenmesi

-TEM'de durma noktasına gelen trafik

-Genel ve detay görüntüler

07.03.2020 - 04: 52 Haber Kodu : 200307006

======================================

2-ŞİŞLİ'DE ÖNÜNDEKİ TAKSİYE ÇARPAN TAKSİ TAKLA ATTI

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, - Şişli'de hızlı olduğu iddia edilen taksi sürücüsü başka bir taksiye çarparak takla attı. Kazada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K. yönetimindeki 34 TEF 52 plakalı taksi, önünde giden 34 TCE 93 plakalı taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, takla atarak ters döndü. Çarptığı 34 TCE 93 plakalı taksi ise yol kenarında park halindeki 34 AEJ 56 plakalı otomobile vurarak durdu. Takla atan taksinin sürücüsü Serkan K. ile çarptığı takside bulunan yabancı uyruklu Benchaya Dounia adlı yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Serkan K. vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, Benchaya Dounia ise sağlık ekipleri tarafından taksiden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"HIZLI GELİYORDU BANA ÇARPTI"

Kazayla ilgili konuşan 34 TCE 93 plakalı taksinin sürücüsü, "Ben sağdan yavaş bir şekilde geliyordum. Arkadaş, sol taraftan 100 kilometre hızla makas atarken sağ tarafı bana vurdu. Ben savrulunca o da takla attı. Arabamda müşteri vardı hastaneye kaldırıldı. Diğer araba boştu, arkadaş bayağı hızlı geliyordu, müzik son sesti" dedi. Olay yerinden geçen Selami Pak da kazayla ilgili olarak, "Olay bir anda patladı gitti. Ben sokaktan çıktım olay oldu zaten" diye anlattı. Kazaya karışan otomobil ve taksiler çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kaza yapan ticari taksiler

-Takside sıkışan yabancı uyruklu kadına ilk müdahalenin yapılması

-Takla atan taksi sürücüsüne ilk müdahalenin yapılması

-Taksi sürücüsü ve görgü tanığı ile röportaj

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

07.03.2020 - 07: 56 Haber Kodu : 200307009

======================================

3- ŞİŞLİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı.

Kaza saat 05.30'da Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mahmut Hakan M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BNF 236 plakalı otomobil yoldan çıktı. Refüje çıkan araç 4 ağacı parçalayarak, durabildi. Mahmut Hakan M. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

-Kaza yapan otomobil

-Kırılan ağaçlar

-Kaza yapan sürücüye işlem yapan polisler

-Görüntü alınmasına engel olmaya çalışan arkadaşı

-Genel ve detay görüntüler

================================

4-KAĞITHANE TEM BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA, 2 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - Kağıthane'de Okmeydanı -Hasdal TEM Bağlantı Yolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza saat 21.00 sıralarında Okmeydanı Hasdal TEM Bağlantı Yolu Sadabad Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolundan TEM Otoyolu istikametine giden 34 FF 7723 plakalı otomobille arkasından gelen 34 KR 3722 ve 16 RA 295 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada Nimet Ferhan O. ile Seçil G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle Okmeydanı Hasdal TEM Bağlantı Yolu'nda trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobiller yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------------------

-Kaza yapan otomobiller

-Yaralılara ambulansta müdahale edilmesi

-Sürücülerin alkometreye üflemesi

-Ambulansın kaza yerinden ayrılması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

07.03.2020 - 05: 02 Haber Kodu : 200307007

=====================================

5- EYÜPSULTAN'DA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, -Eyüpsultan'da gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu sahibinin son anda yanmaktan kurtulduğu yangında 2 gecekonduda hasar meydana geldi.

Akşemsettin Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesinde bulunan gecekondunun çatısında saat 00.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra yan taraftaki başka bir gecekonduya da sıçradı. Komşularının evinin yandığını gören mahalle sakinleri önce ev sahibini uyandırdı daha sonra da itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ev sahibi Ali Topçu, komşularının uyarısı üzerine kendisini dışarıya atarken alevler kısa sürede yan tarafta bulunan başka bir gecekonduya da sıçradı.

"ATEŞ ÜSTÜME DEVRİLDİ, KENDİMİ DIŞARI ZOR ATTIM"

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan gecekonduya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gecekondularda hasar oluştu. Yanan gecekondunun sahibi Ali Topçu, "Yangın sobadan çıktı. Ben uyuyordum bir baktım ateş üstüme düştü kendimi dışarı zor attım" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

Vatandaşların çektiği cep telefonu görüntüleri

Gecekondunun alev alev yanması

Mahalle sakinlerinin panik anları

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

Olayın meydana geldiği yer

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Mahalle sakini ile röp

Yanan evin sahibi ile röp

Genel ve detaylar

07.03.2020 - 02: 49 Haber Kodu : 200307003

===================================

6- GAZETECİ BARIŞ PEHLİVAN TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savcılığın daveti üzerine bugün avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. Savcılıkça ifadesi alınan Pehlivan, Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edildi.

"BEN 16 YILDIR GAZETECİLİK YAPIYORUM"

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde gazeteci Barış Pehlivan, "Ben 27 yaşında tutuklanan bir gazeteciydim. 19 ay Silivri Cezaevi'nde tutuklu kaldım. Cezaevine girerken de, çıkarken de başım dikti." dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında MİT'in görevleri, faaliyetleri, mensupları ve ailelerinin kimlik bilgi ve belgelerinin her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim araçları vasıtası ile yayınlanmasının cezai müeyyideye bağlanmış olması ve suçun ağırlığı dolayısıyla adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirterek şüpheli Barış Pehlivan'ın, "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------

-Barış Pehlivan'ın adliyeye girişi

=====================

7-TUZLA'DA TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Haber- Kamera İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL, -Tuzla'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu araç içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, dün 16.45 sıralarında, Şifa Mahallesi Yaman Sokak'ta meydana geldi. 34 NJ 6739 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ogün Kırca karşı yöne geçmek için sola doğru hamle yaptı. Bu sıradan arkadan gelen Fahri Oflas'ın kullandığı 34 UN 6851 plakalı otomobil duramayarak hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Fahri Oflas, bulunduğu sürücü koltuğunda sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan Fahri Oflas'ı kurtararak çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Oflas' hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle sokakta trafik oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

"SES GELDİ, BAŞIMI KALDIRDIM"

Sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan görgü tanığı Mehmet Karaman, 'Tezgahın başında oturuyordum. Telefonla oynuyordum. Başımı kaldırdım ses geldi. Galiba beyaz araç siyah aracı sollamaya çalıştı. O arada önüne kırdı, çarpıştılar. Yaşlı bir amca vardı arabada. Yarım saat çıkamadı. İtfaiye geldi, çıkardı. Sonra onu götürdüler dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Kazadan detaylar

-Kaza yapan araçlar

-İtfaiye ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Görgü tanığı röportaj

06.03.2020 - 18: 03 Haber Kodu : 200306211

=====================================

8- İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ

Haber-Kamera Şahin BOZKURT-Anıl UÇANİSTANBUL, - İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı.

İstanbul genelinde dün akşam eş zamanlı Yeditepe Huzur asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULANLAR TEK TEK ARANIYOR

Kentin belirli kısımlarında yapılan denetimlerde şüphe üzerine araçlar durduruldu. Durdurulan kişilerin üstleri, ekipler tarafından aranıp, GBT sorgulamaları yapıldı. Ayrıca otomobillerde de ekipler tarafından aramalar yapıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Denetim noktaları

-Şüpheli araçların durdurulması

-Üst araması

-Polis ekiplerinin GBT sorgulaması

-Narkotik köpeğinin otomobiller araması

-Özel harekat polisleri

-Genel ve detay görüntüler

06.03.2020 - 21: 25 Haber Kodu : 200306257

06.03.2020 - 21: 22 Haber Kodu : 200306256

====================================

9- SİLİVRİ'DE İKİ ARAÇ KAFA KAFA ÇARPIŞTI 4 YARALI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI, İSTANBUL, - Silivri TEM bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında D 100 Karayolu TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Y.'nin kullandığı 34 NJ 5118 plakalı otomobil ile Talha Miraç T.'nin kullandığı 34 FA 9088 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve cip bariyerlere çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlar içerisinde sıkışan sürücüler, İtfaiye ve sağlık ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile cipteki 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması

-İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden detaylar

-Genel ve detaylar

06.03.2020 - 20: 47 Haber Kodu : 200306247

=====================================

10- TUZLA'DA YANGIN MERDİVENİNDEN DÜŞEN KADIN YARALANDI

Haber- Kamera İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL, - Tuzla'da hava almak için çıktığı yangın merdiveninde 3'üncü kattan bir alt kata düşen kadın yaralandı.

Olay, İstasyon Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski çalıştığı özel rehabilitasyon merkezine gelen Sibel A., hava almak için yangın merdivenine çıktı. Sibel A., 3'üncü kattaki yangın merdiveninde bulunurken bir anda dengesini kaybedip bir alt kata düştü. Rehabilitasyon merkezinin çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sibel A.'ya ilk müdahaleyi yangın merdiveninde yaptı. Ardından Sibel A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Binadan detaylar

-Ekiplerin çalışmasından detay

-Sibel A.'nın sedyeyle taşınması

-Yangın merdiveninden inişi ve ambulansa bindirilişi

-Ambulanstan detay

-Genel ve detaylar

06.03.2020 - 19: 34 Haber Kodu : 200306237