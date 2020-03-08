DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

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7 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 12 kişiden 10'u, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 12 kişiden 10'u, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde Türk Yılmaz Sokak'ta 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki Aysun B'nin yaşadığı dairede akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'a taşınmak için hazırlık yapan Aysun B.'ye akrabaları yardıma gitti. Aysun B. ve akrabaları işleri bittikten sonra birlikte yemek yedi. Yemekte salataya iddiaya göre, limon suyu yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldı. 12 kişinin bulunduğu evde 10 kişi böcek ilacı katılan salatadan yedi.

10 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Bir süre sonra yedikleri salataya kattıkları maddenin limonsuyu değil de böcek ilacı olduğunu fark eden aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından böcek ilacından etkilenen Aysun B., kızı Tuana B., ile akrabaları Volkan K. Safiye K., Erdi G., Ferdi G., Kadir E., Hüseyin Y., Ömür Y., ve Ayten Y., ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı. Polis bir süre dairede inceleme yaptı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

Halkalı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:00 Kaynak: DHA
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