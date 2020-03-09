DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

ERDOĞAN CHP ZİHNİYETİ SİZİN GÜCÜNÜZ, KUVVETİNİZ KANAL İSTANBUL'U ENGELLEYEMEYECEK

Haber Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri'de vatandaşlara hitap etti. Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek onu da yapacağız dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesiminin açılış töreni sonrası Silivri Belediyesi ve Silivri Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sonrasında Silivri'de vatandaşlara hitap etti.

SİZİN GÜCÜNÜZ, KUVVETİNİZ KANAL İSTANBUL'U ENGELLEYEMEYECEK

Kanal İstanbul projesinin stratejik bir adım olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üçüncü altın boynuz oldu mu boğazda, oldu. CHP zihniyeti bunu engellemeye kalktı. Aynı şekilde Marmaray'ı yaptık mı Bu CHP zihniyeti onu da engellemek için çok mahkemelere gitti ama engelleyemedi. Biz Marmaray'ı da yaptık mı Yaptık. Bitmedi. Avrasya Tüneli'ni de engellemek için gittiler. Engelleyebildi mi Orayı da yaptık. Şimdi de Kanal İstanbul'u engellemeye çalışıyorlar. CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek onu da yapacağız. Çünkü hedefimiz Kanal İstanbul ile biz stratejik bir adım atıyoruz. Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecek. Zira boğaz artık bize yetmiyor. CHP zihniyeti zerre kadar çevreye saygınız varsa bu tankerlerin, kuru yük gemilerinin boğazdaki kazalarını görmüyor musunuz Hiç duymuyor musunuz İşte biz artık alternatif olarak Kanal İstanbul'u yapıyoruz ve Kanal İstanbul ile birlikte İstanbul büyük bir imkana büyük bir güce kavuşacak.

18 MART ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ DE YAPIYORUZ

Bir başka adım daha atıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP isterseniz onu da engellemeye gelin. Oraya da bir ziyaret yapın. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü de yapıyoruz. Şu anda biliyorsunuz onun da direkleri yükselmeye başladı. Dünyanın en önemli, iki direk arası açıklığı olan çok ciddi bir asma köprüdür. 18 Mart'ta ben ziyarete gideceğim. Biz de iş var. Biliyorsunuz, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz olaya böyle bakıyoruz. Artık biz kendi insansız hava araçlarımızı, silahlı insansız hava araçlarımızı, akıncımızı uçuruyoruz. İşte İdlib'de bunları gördük. Bir zamanlar bize bunları vermiyorlardı. Şimdi biz bunları kendimiz yapar hale geldik. Yeni versiyonlar gündemde. Onları da yapacağız şeklinde konuştu.

Bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da yolsuzluktan her şey almış başını gidiyordu. CHP'nin bu belediyesinde bakanlığımız takibatını yaptı. Takibatı yaptıktan sonra da görevden alınmasına karar verildi ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Detay görüntüler

08.03.2020 - 21.59 Haber Kodu : 200308191

08.03.2020 - 20: 19 Haber Kodu : 200308185

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2- SANCAKTEPE'DE RÖGAR KOKUSU NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

Haber- Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ -SANCAKTEPE'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine demir ve sopalarla saldırmaya başladı. Ardından müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Seyithan ve Alican Ö. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Seyithan ve Alican Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan müteahhit Şeker Ş. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şeker Ş.'nin iki oğlu ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Müteahhidin aracının çekilmesi

-Olay yerindeki ambulans ekipleri

-Fotoğraflar

-Genel ve detay

08.03.2020 - 19.02 Haber Kodu : 200308177

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3- BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, -BEŞİKTAŞ'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini devirdikten sonra takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Beşiktaş Levent'te Sarıyer istikametinde 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Okan D. Yönetimindeki 06 BNH 443 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje vurdu, ardından refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğini devirdikten sonra takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Okan D. ile Filiz K. araç içinde sıkıştı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. 2 yaralı itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıyer yönünde trafik durma noktasına geldi. Dört şeritli yolun üç şeridi trafiğe kapanırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ve yol temizleme çalışmasının yapılması sonrasında trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıya yapılan ilk müdahale

-Yaralının ambulansa taşınması

-Hurdaya dönen otomobil

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detay görüntüler

09.03.2020 - 02.07 Haber Kodu : 200309006

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4- TEM'DE SABAH TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, - TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü yaralanırken TEM'de trafik Ankara yönünde tamamen durdu.

Kaza saat 05.30 sıralarında TEM Tekstilken sapağı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Ertuğral yönetimindeki 34 SA 1418 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Otomobilde büyük maddi hasar oluşurken sürü Oğuz Ertuğral yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK DURDU

Hafif yaralı olan Oğuz Ertuğral'a olay yerinde ambulansta müdahale edilirken polis yeni bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik tamamen durdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar neticesinde kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Bu sırada TEM'de uzun araç kuyruğunun oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Yaralı sürücünün ambulansa alınması

-TEM'de tamamen duran trafik

-TEM'de oluşan araç kuyruğu

-Genel ve detay görüntüler

09.03.2020 - 06: 51 Haber Kodu : 200309013

09.03.2020 - 07: 04 Haber Kodu : 200309014

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5- ESENYURT'TA SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAN TAKSİ TAKLA ATTI: 1 YARALI

Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, -ESENYURT'ta seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen taksi orta refüje vurduktan sonra takla atarak yan yattı. Kazada taksi içinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Haramidere TEM bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Orkun H. yönetimindeki 34 TDH 96 plakalı taksi Haramidere'den Beylikdüzü istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon başında uyuması nedeniyle önce orta refüje vurdu ardından takla atarak yan yattı. Taksi sürücüsü yan yatan otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Orkun H. ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksi, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yan yatan ticari taksi

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Kaza yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

09.03.2020 - 04.23 Haber Kodu : 200309010

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6- BEYKOZ'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL, - BEYKOZ'da virajı alamadığı iddia edilen otomobil Dereseki Deresi'ne düştü.

Olay saat 04.00 sıralarında Dereseki Mahallesi, Dereseki Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Riva istikametinden gelen ve içerisinde iki kişi olduğu belirlenen 34 PS 9342 plakalı otomobilin sürücüsü Sırmakeş Caddesi'nden Dereseki Caddesi'ne dönerken virajı alamayarak Dereseki Deresi'nin korkuluklarını aşarak dereye düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kanalda bulunan otomobilde her hangi bir kişiye ulaşamadı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sırasında otomobilin kendilerine ait olduğunu söyleyen iki kişi geldi. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen kişiler, kazayı kendilerinin yaptığını ancak kazanın ardından dereden çıkamadıklarını ve dereboyu ilerledikten sonra çıkabildiklerini belirtti. Polis, otomobili kullananın kim olduğunu belirlemek için çalışma başlatırken, kazanın ardından olay yerine gelen vinç ile dereden çıkarılan otomobil, emniyet otoparkına çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Dereye düşen otomobil

-Polisin dereye inmesi

-Polisin otomobilin içinden çıkması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Çekicinin olay yerine gelmesi

-Otomobilin kendilerine ait olduğunu söyleyen iki kişi

-Aracın dereden çıkarılması

-Dereye inen şahsın derede arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

09.03.2020 - 06: 06 Haber Kodu : 200309012

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7- ÜMRANİYE'DE İŞ YERİNİN ÇATI KATINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA -Ümraniye'de 4 katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Caddeden geçen bir kadının son anda fark ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın henüz bilinmeyen bir sebeple saat 00.00 sıralarında, Şerifali Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi 210 numarada bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında çıktı. İddiaya göre caddede yürüyen bir kadın, 4 katlı binanın çatısından alevlerin yükseldiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek. Yangını gören bir kişi, "Dumanı ve kokuyu fark edince yangını gördük. Biz arayacaktık. İtfaiye gelmişti. Bildiğimiz yaralı yok. İtfaiyenin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü" dedi.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çatı katının alevli yanması ve itfaiyenin müdahalesi (amatör kamera)

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Yangının çıktığı bina

-Röportaj

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

09.03.2020 - 01.20 Haber Kodu : 200309003

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8- İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA POLİS MÜDAHALESİ

Haber-Kamera Müge YARIMBATMAN - Hüseyin Çakmak İSTANBUL, - TAKSİM'de İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Sıraselviler Caddesi'nde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, grubun önüne geçerek gaz mermisiyle müdahalede bulundu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 19.00'da yürüyüş yapılacağı çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine polis Taksim'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar bariyerlerle kapatılarak girişlere izin verilmedi. Ayrıca Taksim Meydanı'nın üstünde helikopterlerin de dolaştığı görüldü.

SIRASELVİLER CADDESİ'NDE TOPLANDILAR

İstiklal Caddesi'nin Sıraselviler girişinde saat 19.00 sıralarında toplanan grup slogan attı. Grup ellerindeki döviz, pankart ve bayraklarla caddeye doğru yürümek istedi. Polis, izin vermeyerek grubun önünü kesti. Grup bir süre sloganlar atıp marş söylerken, polis de grubun dağılması için anonslar yaptı. Ardından polis dağılmayan gruba müdahale etti. Kalkanlarla grubu ittiren polis, aralıklarla gaz mermisiyle de müdahalede bulundu. Polisin müdahalesini arttırmasıyla yürüyüşe gelenler, 21.50 sıralarında gruplar halinde dağıldı.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA KATILDI

Öte yandan yürüyüşe saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kısa bir süre grubun yanında duran Kaftancıoğlu, daha sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplananlardan görüntü

-Polisin toplananların önünü kesmesi

-Pankartlardan görüntü

-Helikopterden görüntü

-Kaftancıoğlu'ndan görüntü

-Kaftancıoğlu ile röportaj

-Grubun sloganlar atması

-Polisin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

08.03.2020 - 23.24 Haber Kodu : 200308201

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9- BEŞİKTAŞ'TA KADINLAR EYLEMİ

Haber-Kamera Özden ATİK - Kubilay ÖZEV, İSTANBUL, - KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beşiktaş'ta toplandı. Asla yalnız yürümeyeceksin pankartı açan yüzlerce kişinin destek verdiği eylemde, Şule Çet'in babası İsmail Çet, Merve Kotan'ın kardeşi Esra Kotan gibi öldürülen veya şüpheli şekilde hayatını kaybeden birçok kadının ailesi yer aldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi kadınlarla, öldürülen veya şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınların yakınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda toplandı. Grup, Asla yalnız yürümeyeceksin pankartı açarak sloganlar attı. Şarkıcı Kalben'in de desteklediği eylemde, Yasayı uygula kadını yaşat, Kadınlar eşit yaşayacak, Direnen kadınlar dünyada her yerde sloganları atıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Şiddette uğrayan kadınlarla omuz omuza verip kadın cinayetlerini durduracağız. 6284 sayılı yasaya ve İstanbul Sözleşmesine de dokundurtmayacağız dedi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN AİLELERİ KONUŞTU

Daha sonra hayatını kaybedenlerin yakınları tek tek söz alarak zaman zaman gözyaşları içinde yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Muhterem Evcil'in ablası Çiğdem Evcil, her gün o acıyı yaşadıklarını söyledi. Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan ağlayarak Acım her gün aynı diye konuştu. Selda Karaçelik'in kardeşi Yeşim Karaçelik, İçimdeki acı hiç dinmeyecek dedi. Şule Çet'in babası da İsmail Çet de mahkeme sürecini anlatarak ceza indirimi uygulanabilecek olmasının kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

OYUNCU İPEK ERDEM DE DESTEK VERDİ

Eyleme destek veren oyuncu İpek Erdem ise, 1857'de başlamış bu mücadelenin çoktan bitmiş olması gerekiyordu ve şu anda burada olmamamız gerekiyordu ama gerekiyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz tabii ki. Yalnız, tek başına ya da hep beraber rahat, mutlulukla beraber yürüyeceğimiz günler diliyorum. O zamana kadar da beraber yürüyeceğiz. Ben de zorluklar çeken bir insan, bir kadın olarak burada olmak istedim dedi. Kadın Meclisleri adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu da Direnen kadınlar dünyada ve her yerde diyerek kadın katillerinin cezasız kalmayacağını belirtti. Grup, Kalben'in şarkı söylemesinin ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Grup sloganlar atarken

-Acılı aile üyeleri konuşurken

-İpek Erdem konuşması

-Genel ve detaylar

08.03.2020 - 20.55 Haber Kodu : 200308189

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10- KADINLAR YÜRÜYÜŞ İÇİN TAKSİM'E ALINMADI

Haber-Kamera Müge YARIMBATMAN - Hüseyin ÇAKMAK İSTANBUL, -KADINLAR, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yapılacak yürüyüş için Taksim'e doğru gelmeye başladı. Ellerinde pankartlarla gelen kadınlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis tarafından bariyerlerle kapatıldığı için içeri giremedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için saat 19.00'da İstiklal Caddesi'nde yapılacak olan yürüyüşe katılmak isteyen kadınlar, Taksim'de toplanmaya başladı. 18.30 itibariyle gruplar halinde gelen kadınlar, ellerindeki pankartlarla Taksim Meydanı'na girmek istedi. Polis bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapılmasına izin vermedi. Bariyerlerin önünde toplananları da ara sokaklara doğru gönderdi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisten ve bariyerlerden görüntü

-Yürüyüşe gelenlerden görüntü

-Polisin toplananları diğer sokaklara göndermesi

-Genel ve detay görüntüler

08.03.2020 - 19.16 Haber Kodu : 200308181

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11- ANTARKTİKA'YA GİDEN BİLİM SEFERİ EKİBİ YURDA DÖNDÜ

İbrahim YILDIZİSTANBUL, - CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü. Antarktika'ya giden ekip orada 15 proje gerçekleştirdi.

Projelerini tamamlayan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Bilim ekibi için İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bir karşılama düzenlendi. Karşılamaya bilim insanlarının aileleri de katıldı. Aileleri ile hasret gideren bilim ekibi daha sonra burada yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ CİDDİ MESAJLAR GELDİ

Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, Çok mutluyuz. İklim değişikliği ile ilgili çok ciddi mesajlar getirdiler bize. Özellikle 15-20 yıldır bugüne kadar hiç açık olmayan deniz buzuyla kaplı, deniz alanlarının açılmasından da ötürü gemi üzerinde bile 5-6 günde kat edecekleri yolu, 12 saatte geçebilme durumları söz konusu oldu. Bunlar bir yandan üzücü. Ama bizim bilim insanlarımızın da buna şahit olması yerinde ve sahada bu çalışmaları yapması bizler için gurur verici dedi.

15 PROJE TAMAMLADIK

Bilim seferinde yer alan Prof. Dr. Ersan Başar ise, 9 Şubat'ta İstanbul'da başlayan seferimiz bilim üssümüz olan adaya ulaşmamızın ardından devam etti. Gemiyle ulaştıktan sonra bilimsel çalışmalarımızı sürdürdük. 15 proje bu seneki çalışmalarımızda gerçekleşti. Hava şartlarının bu sene çok sıcak olması Antarktika ve kutup bölgeleri için sıcak olması iklim değişikliğinin çok ciddi bir etkisi var. Bundan dolayı seyir rotalarında büyük bir değişiklik oldu. Seferimizi erken bitirme söz konusu oldu. Bu sefer boyunca planladığımız 15 projeyi gerçekleştirdik. Bunlardan bazıları meteoroloji sistemimizin güncellenerek daha geliştirilmesi, deniz bilimleri ile ilgili çalışmalar, deniz suyu, gölde örneklemeler, buzda örneklemeler, taş ve yosun örneklemeleri ile birlikte toplam 15 projemiz var. Aslında bütün bilim dallarına hitap ediyor bu projeler. Antarktika'da çalışmalar gerçekten zor. Çünkü doğa şartları zor. Rüzgar ve fırtına çalışma olanakları ciddi şekilde kısıtlıyor. Günlük hava sıcaklığı hep eksilerde diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bilim insanlarının aileleri ile buluşması

-Burcu Özsoy ve Ersan Başar konuşmaları

-Toplu fotoğraf

-Aileler ile birlikte görüntü

-Detay görüntüler

08.03.2020 - 20.32 Haber Kodu : 200308188

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12 - AVCILAR'DA ANNE VE KIZI DARP EDEN SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Veysel TİMDU

AVCILAR'da müşteri olarak girdiği markette, anne ve kızı darp eden saldırgan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen saldırgan, Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay,geçtiğimiz Perşembe günü Avcılar Yeşikent Mahallesinde bulunan bir markette yaşandı. Market sahibi Leyla Alcan ve 18 yaşındaki kızı Betül Erdem, alış veriş yapmak için markete giren Sabahattin Ö. tarafından darp edilmişti. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, anne ve kızı darp eden Sabahattin Ö'yü dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabahattin Ö., Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SESİMİZİ DUYUN, ÖLMEK İSTEMİYORUZ

Darp edilen market sahibi Leyla Alcan Bugün bize şiddet uygulayanın serbest bırakıldığını öğrendim. Kendim ve kızım adına çok üzgünüm. Hayal kırıklığına uğradım. Sebebi ne olursa olsun hiçbir insan kaba kuvvet ve şiddet hakkı olmadığını düşünüyorum. Alkollü olduğunu ve tahrik ettiğimizi iddia ederek serbest bırakıldı. Artık kadınların sesini duyun. Bizi koruyun. Bugün serbest bırakılan bir insan yarın başkasına şiddet uygular. Yine gelip bizi tehdit edebilir. Bizim ölmemiz mi gerekiyor. Sesimizi duyun. Ölmek istemiyoruz. 18 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu. Bir anne olarak, kadın olarak böyle bir şeyi kabullenemiyorum. Serbest bırakılmasına tepkiliyim. Ceza almasını istiyorum dedi.

ÖLEN KADINLARDAN BİRİ OLABİLİRİZ

Betül Erdem ise Bizi darp eden şahıs bugün elini kolunu sallayarak serbest bırakıldı. Ciddi anlamda korkuyoruz. Psikolojik ve fiziksel olarak çok zarar gördük. Şuanda tekrar gelip bize darp uygulayabilir veya öldürebilir. Ölen kadınlardan biri olabiliriz. 18 yaşındayım ve ciddi anlamda korkuyorum. dedi.

GEREKLİ CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Meslektaşımızın yanındayız. Darp ve şiddete maruz kalan ilk meslektaşımız değil. Ama kadın meslektaşımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde şiddete maruz kalması daha bir anlam ve önem kazanıyor. Bunun son olmasını diliyoruz. Bu davanın takipçisiyiz. Gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Anne Leyla Alcan ve kızı Betül Erdem röp

-Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı röp

-Genel ve Detaylar

ARŞİV

Anne ve kadının dövülmesi

Öz'ün genç kızı yumruklaması

Öz'ün kızın peşinden koşması

AKTÜEL

Anne ile röp

Genç kız ile röp

Muhabir anonsu

Genel ve detay görüntü

08.03.2020 - 18.33 Haber Kodu : 200308170

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