DHA İSTANBUL BÜLTEN 1 - Son Dakika

LİDERLER ZİRVESİ TELEKONFERANS OLARAK YAPILACAK

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart salı günü İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacaktı. Ancak İstanbul da yapılması planlanan zirve koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri kapsamında telekonferans olarak yapılacak.

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2- DOKUZ AVRUPA ÜLKESİNE SON UÇUŞLAR YAPILIYOR

İbrahim YILDIZİSTANBUL, - SAĞLIK Bakanlığı Bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden yapılan uçuşlar askıya alındı. Kararın ardından Avrupa ülkelerinde bulunan yolcular Türkiye'ye dönmeye başladı. Salgına yönelik olarak Avrupa'dan gelen yolcuların kimlik bilgileri ve adresleri kayıt altın alınıyor.

Son dönemde Avrupa kıtasında koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Bilim Kurulunun aldığı kararı açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Norveç, İsveç ve Avusturya'ya yapılan uçuşlar yarın sabah 08.00 itibariyle 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu söyledi. Kararın ardından belirlenen ülkelerde bulunan Türk vatandaşları ülkeye dönmeye başladı. Salgın nedeniyle yapılan duyurularda, yolcuların 14 gün boyunca evlerinde istirahat etmeleri istenirken, yolcuların kimlik ve adres bilgileri de kayıt altına alınıyor. Belirlenen ülkelerden son uçuşlar bugün yapılırken, yolcuların maske taktıkları görüldü.

"14 GÜN BOYUNCA EVDE DİNLENECEĞİZ"

Frankfurt'ta Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan Ercan Kurtarangil, "Evet, bunu şirketimiz de destekliyor. 14 gün boyunca evde kalacağım. Rapor almayacağım uzaktan çalışacağım. Almanya bu durumu çok ciddiye almıyor hissiyatına kapıldım. Herkes normal hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Çok bir önlem göremedim. Uçuşların durdurulmasının işimi etkileyeceğini düşünmüyorum"dedi.

"UÇAKTA BİZE KAĞIT İMZALATTILAR"

Münih'ten gelen Zafer Kaya ise, "Bulunduğum yerde bir şey yoktu ama Berlin'in çok kötü olduğunu söylüyorlar. Okulların orada tatil edildiğini duydum. Almanya'da zaten vaka sayıları da yükselmeye başlamış. Uçuşların durdurulmasının ardından bugün ülkemize döndük şanslıyız demek ki. Kararı olumlu buluyorum, sağlık her şeyden önemli. Ben şimdi eve gidip 14 gün boyunca çıkmayacağım. Uçakta bize bununla ilgili kağıt imzalattılar. Evdeki çocukları da gönderdim tek başıma kalacağım" şeklinde konuştu.

"14 GÜN BURADA KALABİLİR MİYİZ BİLMİYORUM"

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Deniz Kulaçatan ise, "Biz uçuşların durulduğunu uçaktan inerken aldık. Daha bilmiyorum ne yapacağımızı, bir hafta buradayız. Kartal'da evimiz var o yüzden otelde kalmıyorum. Büyük ihtimalle orada kalacağım. Almanya'da şuan fazla bir durum yok. Devlet daha açıklama yapmadı. Korona hakkında ne var ne yok açıklama yapmıyor. Havalimanına geldik o yüzden maske takmak zorunda kaldık diye konuştu. İsviçre'den gelen Cem Tosun ise, Koronavirüs her yerde var. Uçuşlar şuan iptal edilmedi ama onlar da düşünüyor. Hükümet sınırları kapatmayı düşünüyor. Biz buraya bir haftalığına geldik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yolculardan görüntüler

-Yolcuların maske takması

-Termal kamera ile tarama görüntüleri

-Yolculara uçakta imzalatılan kağıttan görüntüler

-yolcu röportajları

-detay görüntüler

13.03.2020 - 21.43 Haber Kodu : 200313292

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3- GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NDEN BİR POLİS MEMURU VE ŞÜPHELİ KAÇIRILDI

Haber-Kamera Hilal Öztürk-Şahin BOZKURT-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, - Gaziosmanpaşa'da mahkeme sonrası adliyeden çıkarılan hırsızlık şüphelisi, bina dışında bekleyen 4 kişi tarafından kaçırıldı. Şüpheliyi kaçıran kişiler, otomobile bir de polis memurunu aldı. Şüpheliler, otomobilin içinde darp ettikleri polis memurunu, özel bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Londra Asfaltı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde yaşandı. Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli Tugay K., Alibeyköy Polis Merkezinden mahkemeye çıkarılmak için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Tugay K., mahkeme sonrası adliye binasından çıkarıldığı sırada, bina dışında bekleyen 4 kişi arbede çıkardı. Çıkan arbedede 4 kişi, Tugay K. ve polis memuru D.E.'yi bir otomobile bindirip, park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçtı. Polisler de kaçan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, otomobilin içinde darp ettikleri polis memuru D.E.'yi, özel bir hastanenin önüne bırakıp kayıplara karıştı. Polisin kaçan 5 kişiyi bulmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Adliye önünden görüntü

Şüphelilerin kaçarken vurduğu otomobil

Genel ve detay

13.03.2020 - 18.54 Haber Kodu : 200313280

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4- KARTAL'DA METRUK BİNADA CESET BULUNDU

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, - Kartal'da, asker uğurlaması için 8 katlı metruk binaya bayrak asmaya çıkan kişiler, ceset buldu.

Asker uğurlaması için bir araya gelen mahalleli, Çanakkale Caddesi'ndeki bir site içerisindeki 8 katlı metruk binanın 3. katına bayrak asmaya çıktı. Binadan yoğun bir kokunun gelmesi üzerine farklı bir daireye giren kişiler cesetle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı ceset üzerindeki incelemelerini tamamladı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler neticesinde yapılan ilk değerlendirmede, cesedin yaklaşık 4 aydır olay yerinde bulunduğu anlaşıldı. Cesedin çürümesi nedeniyle cinsiyet ve kimlik tespiti yapılamadı. Ölüm nedeni, cinsiyet ve kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Polislerden görüntü

-Olay yerin inceleme ekipleri

-genel ve detay

13.03.2020 - 21.49 Haber Kodu : 200313293

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5- MALTEPE'DE KAZADAN SONRA KADIN SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, - Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, içinde oturan kişilerin bulunduğu park halindeki bir araca çarptı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kaza yapan otomobilin kadın sürücü şoka girdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Melek Çiftçi'nin kullandığı 59 UZ 319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak içinde oturan kişilerin bulunduğu cadde üzerinde park halindeki 59 TE 029 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kaza yapan otomobilin sürücüsü Melek Çiftçi, uzun süre şoktan kurtulamadı. Sedyeye yatmak istemeyen yaralı sürücü, vatandaşlara kaza yaptığı otomobilini sordu. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakini kazanın yaşandığı caddeden geçen otomobillerin çok hızlı olduğunu, bu nedenle kazaların çok yaşandığını söyledi. Kazayı gören bir kişi, "Tam net göremedim ama orada iki kişi sohbet ediyorlardı. Duran arabaya dengeyi, direksiyon hakimiyetini kaybetti, vurdu. Duran arabada 2 kişi, bir de bir bayan var" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Kaza yapan sürücünün yerde yatması

-Olay yerindeki ambulans ekipleri

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Sedyeye yatmak istemeyen sürücü

-sürücünün sedyeye bindirilmesi

-Sürücünün ambulansa kaldırılması

-Mahalle sakinleri ile röp

-Genel ve detay

13.03.2020 - 22.51 Haber Kodu : 200313295

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6-SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

Haber - Kamera: Ali ABLAY- Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - Küçükçekmece'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Sefaköy, D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefaköy'den Bakırköy istikametine gitmekte bir otomobil, D-100 Karayolu üzerinde arızalandı. Sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen otomobile arkasından gelmekte otomobillerin vurması sonucu 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan detaylar

-Kazaya karışan otomobiller

-Trafik detaylar

-Genel ve detaylar

14.03.2020 - 01.20 Haber Kodu : 200314004

14.03.2020 - 01.47 Haber Kodu : 200314006

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7-PENDİK'TE OTOMOBİL YANGINI

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ, İSTANBUL,

Pendik'te otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine giden otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobil yangını nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan detaylar

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması

-Aracın sürücüsünden detaylar(01.49)

-Oluşan trafikten detaylar

-Genel ve detaylar

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8- BAŞAKŞEHİR'DE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, - Başakşehir'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesi 29. Sokak'taki bir 4 katlı bir apartmanın birinci katında saat 17.00'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Birinci katı saran dumanlar apartmandaki diğer daireleri de etkisi altına alınca çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Görüntü Dökümü:

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Binadakilerin tahliye edilmesi

Binadan genel görüntü

Yangının çıktığı birinci kat

13.03.2020 - 18.42 Haber Kodu : 200313277

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9- İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU, Yılmaz OKUR, İSTANBUL, - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu üzerindeki noktalarda etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi düşerken köprüler görünmez hale geldi.

Görüntü Dökümü:

-D-100 Karayolu sis detayları

-Trafikte sis görüntüleri

-Köprüden sis detaylar

-Genel ve detaylar

14.03.2020 - 05.45 Haber Kodu : 200314009

14.03.2020 - 06. 38 Haber Kodu : 200314011

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10- YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ SİSTE KAYBOLDU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür ERENİSTANBUL, - Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde etkili olan sis, akşam saatlerinde ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Karadeniz'de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle zaman zaman kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis deniz ulaşımını zorlaştırdı. Köprü ve çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Karadeniz ya da İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemi kaptanları, herhangi bir kaza yaşanmaması için düdük çalarak ilerledi.

Sis bir yandan denizde ulaşımı zorlaştırırken, bir yandan da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Kalesi ve gemiler sis içinde zorlukla seçilirken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ayakları tamamen gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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Sis görüntüleri

13.03.2020 - 19.02 Haber Kodu : 200313281

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11- OTOGARLARDA TATİL YOĞUNLUĞU GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Haber- Kamera Esma MURAT- Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk gün boyu devam etti. Yolcuların tanımadığı biriyle oturmamak için tekli koltuk tercih ettikleri dile getirildi.

Koronavirüs önemleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesiyle birlikte öğrenciler, otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu. Talep nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu.

"YOLCULAR TEKLİ KOLTUK TERCİH EDİYOR

Otobüs firma görevlisi Hakan Arslan, "Yer bulmakta insanlar güçlük çekiyor. Bizler de ek seferler açtık, onlar da dolu. 2 + 1 araçların tercih edilmesinin tek sebebi, tekli koltukların araları daha geniş olması ve aracın içinin daha ferah olması bu sebeple tercih ediliyor. Yolcular yanlarında oturan kişilerin hasta olma ihtimaline karşı tekli koltukları tercih ediyor" dedi.

Öğrenciler de, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, memleketlerine gitmek üzere yolculuk yaptıklarını, yolculukları sırasında maske kullandıklarını, sık sık ellerini yıkadıklarını ve kolonya kullanarak tedbirler aldıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu (Esma Murat)

-Genel ve detay görüntüler

-Firma görevlisi Hakan Arslan röportaj

-Öğrencilerle röportaj

-Maskeli bekleyen yolcular

13.03.2020 - 21.27 Haber Kodu : 200313291

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12- CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Haber-Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL, - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Toplu taşıma, okul ve hastanelerdeki dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları devam ediyor. Önlemler kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı. Bugün yapılan çalışmalarda özellikle poliklinik binası ve laboratuvarlar dezenfekte edildi. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Poliklinik binasının dışı

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay görüntü

13.03.2020 - 20.38 Haber Kodu : 200313288

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13- AYASOFYA MÜZESİ'NDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL, - İstanbul'un simgelerinden Ayasofya Müzesi'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Fatih Belediyesi ekipleri, öğleden sonra Ayasofya Müzesi'ne özel kıyafetlerle geldi. Müzenin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, müzenin içindeki her noktayı temizledi.

Görüntü Dökümü:

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Ekiplerin görüntüsü

Dezenfekte çalışmaları

Detaylar

13.03.2020 - 19.32 Haber Kodu : 200313283

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14- YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI...

Haber-Kamera Halil YILMAZ İSTANBUL, -Kartal'da özel bir okulun uyku odasında olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan yüzme öğretmeni S.A., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanık olarak dinlenen İngilizce öğretmeni İnci Yazıcı, "Sanığın başka öğrencileri de kucağına aldığına şahit olmuştum"dedi.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye sanık S.A., mağdur çocuğun annesi Y.A. ile babası F.A. ve taraf avukatları katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) 13 kadın avukat da mağdur çocuğun ailesine destek olmak için duruşma salonunda yer aldı.

"ÖĞRETMENDEN KORKTUĞUNU SÖYLEDİLER"

Duruşmada tanık olarak dinlenen kampüs müdürü Selim Cüre, olaya ilişkin, "Mağdur çocuğun annesi ve babası 6 Aralık 2017 tarihinde dilekçe sundu fakat anaokuluna ilişkin sorumluluğun bende olmadığını kendilerine ilettim. Buna rağmen nezaketen görüştük. Kendileri bana bu görüşme sırasında çocuğun normalde hayat dolu ve ne neşeli bir çocuk olduğunu ancak son günlerde davranışlarında bir değişiklik olduğunu ifade ettiler. Çocuğun iri yarı bir öğretmenden korktuğunu söylediler, aynı konuşmada söz konusu kişinin sanık S.A. olduğunu belirttiler. Yetki ve sorumluluğun bende olmadığını söyledim"dedi.

"YANLIŞ KARAR VERİRSEK KURUM BEDEL ÖDER"

Tanık Cüre söz konusu görüşmede ailenin kendisine cinsel istismardan bahsetmediğini, kamera kayıtlarını görmek istediklerini ifade etti. Cüre "Kamera görüntülerini diğer çocukların özel hayatı gereği izletemeyeceğimizi, havuz ve dersliklerde de zaten yönetmelik gereği kamera bulunmadığını belirttim. Görüntüleri savcılık kararıyla alabileceklerini söyledim. Bana sanığı işten çıkarmam gerektiğini söylediler. Ben de bu yetkinin bende olmadığını yanlış bir karar vermemiz halinde kurum olarak bir bedel ödeyeceğimizi söyledim" diye konuştu.

"SANIK ÇOCUKLARLA YAKIN TEMASTA BULUNUYORDU"

Tanık İnci Yazıcı ise, olay tarihinde okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığını dile getirerek, "Benim olaya ilişkin herhangi bir görgüm bulunmamaktadır. Mağdur çocukla yemekhane koridorlarında karşılamıştım. Kendisi Eylül-Ekim ayı içerisinde diğer öğrenciler gibi mutlu mesut şekilde geliyordu. Mağdurda Ekim-Kasım ayları civarında bir durgunlaşma gözlemledim. Hatta bu konuda bir çalışma yapmak istedim. Kendisi normalde boyama yaptırdığımda hevesle katılırdı. Ancak bahsettiğim dönemlerde bu çalışmaları yapmıyordu. Çocuk sonrasında okula gelmemeye başladı. Sanık ile çocuğu baş başa görmedim. Sanık diğer çocuklarla konuştuğu esnada yakın temasta bulunuyordu. Bu sadece beden derslerinde değil genel olarak bahçede çocukları kucağına aldığına şahit olmuştum"şeklinde konuştu.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

KADEM avukatları sanığın tutuklanmasını talep ederken, sanık avukatı aleyhe olan hususları kabul etmediğini dile getirdi. Sanığa söz verilince, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuklanma talebini reddederek sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FAİLLERİN UTANÇ İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR DÜNYA

Duruşma öncesinde KADEM adına basın açıklaması yapan Avukat Canan Sarı, "Masum çocukların değil, faillerin utanç içinde yaşayacağı bir dünya için, tüm kamuoyunun bu davada takipçi olmasının, çocukların ve ailelerin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine tekrar dikkat çekiyoruz"dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 5 yaşında olan 7 yaşındaki S.A.A.'nın özel bir okulda okumaya başladıktan bir süre sonra ailesi tarafından fark edilen davranış değişiklikleri yaşadığı belirtiliyor. S.A.A.'nın gece yalnız başına uyuyamaması, kekemelik göstermeye başladığı, ailesine yüzme öğretmeni S.A.'nın kendisine yönelik cinsel istismar olayını anlattığı, ailenin şikayeti üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) tarafından hazırlanan raporda, çocuğun yaşadığı olaydan ötürü psikolojik olarak etkilendiği belirtiliyor. İddianamede, şüphelinin, 12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı ve 12 yaşından küçük çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılması suçlarından 9.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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KADEM adına Avukat Canan Sarı'nın duruşma öncesi basın açıklaması

Anadolu Adalet Sarayı genel ve detay görüntü

14.03.2020 - 00.05 Haber Kodu : 200314001

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15- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ ŞOFÖR HAKİM KARŞISINDA

Haber Halil YILMAZ İSTANBUL, - Pendik'te 11 Ocak'ta üniversite öğrencisi Sümeyya Kılınç'a(21) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve ehliyeti olmadığı belirtilen araç şoförü Abdulbaki Sayan (20) ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Sayan savunmasında başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını bu sebeple de aracın direksiyonunu kırdığını öne sürdü.

İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulbaki Sayan getirilirken, maktul Kılınç'ın babası Nevzat Kılınç, annesi Ayşe Kılınç ve taraf avukatları katıldı.

"BAŞKA BİR ARAÇ BENİ SIKIŞTIRDI"

Sanık Sayan savunmasında, "Olay günü hastaneden arkadaşlarımla evime dönüyordum. Kaynarca Köprüsü'nden kaza yerine kadar beni bir araç sıkıştırıyordu. Beni sıkıştıran araç üzerime aracı sürünce ben de aracımın direksiyonunu kırdım, bu sefer de maktule çarptım. Bir anda kaza oldu, beni sıkıştıran araçta iki erkek vardı"dedi.

"VİCDANINIZA GÜVENİYORUM"

Maktulün annesi ve babası sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Ayrıca sanığın annesi Ayşe Kılınç, "Kızımın suçu yoktu, biz adalet istiyoruz. Vicdanınıza güveniyorum" diye konuştu.

"BEN DE ÖLEBİLİRDİM"

Olay sırasında Sümeyya Kılınç'ın yanında olan Yeşim Güvenç Köymen ise, tanık olarak dinlendi. Köymen, Kılınç'la birlikte iş yerinden çıktıkları ifade ederek, "Her zaman yürüdüğümüz yoldan normal yürüyorduk, yolun kenarında kaldırım yoktu. Sümeyya sağımdaydı, yürürken beyaz ışık gördüm. Sol adımımı attıktan sonra hızlı bir şekilde araç geldi Sümeyya'yı sağımdan alıp soluma fırlattı. Araç çok hızlıydı, orada ben de ölebilirdim. Ben sanığın kullanmış olduğu aracı sıkıştıran başka bir araç fark etmedim. Olay saniyelik gerçekleşti"dedi.

"VERİLECEK CEZAYA RAZIYIZ"

Sanık avukatı Yılmaz Aboşoğlu ise söz alarak, "Maktulün yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Müvekkilimin yakınları da başsağlığı dilemektedir. Verilecek cezaya razıyız, tutukluluk haline diyeceğimiz bir şey yoktur"dedi. Aboşoğlu, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

"SANIK DRİFT YAPARAK GELDİ"

Müşteki avukatı Hakan Genç ise, "Olayın oluş şekline baktığımızda sanık emniyet şeridini ihlal ederek ve drift yaparak yolda ilerlemiştir. Bu kadar peş peşe ihlalin işlenmesi nedeniyle sonucun ön görülmesi lazım. Savcılık makamı taksirle öldürmeden davayı açmış ise de bu davanın ağır cezada açılması gerektiğini düşünüyoruz. Görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme keşif talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Abdulbaki Sayan'ın sürücü belgesi olmadığı halde saat 22.10 sıralarında babasına ait araçla D 100 Karayolu üzerinde Pendik'ten Tuzla istikametine doğru araç kullandığı anlatıldı. Sayan'ın Kaynarca'ya geldiğinde benzinliğin çıkış noktasındaki bariyer boşluğuna aniden hızlı bir şekilde yan yon girişine manevra yaptığı belirtildi. Karşı istikametten yaya olarak yol kenarında yürüyen yayalardan Sümeyya Kılınç'a çarptığı ve Kılınç'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede sanık Sayan'ın asli kusurlu olduğu vurgulandı. İddianamede, sanık Sayan hakkında "Taksirle öldürme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Görüntü Dökümü

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13.03.2020 - 18.12 Haber Kodu : 200313270