DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ-Halil YILMAZ-Beyza GÜLER-Gülseli KENARLI/İstanbul DHATürkiye'de koronavirüsle mücadelede hastanelerde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için evlerinde oturan vatandaşlar, yayalar, esnaf...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Ali AKSOYER-İlkay DİKİCİ-Halil YILMAZ-Beyza GÜLER-Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede hastanelerde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için evlerinde oturan vatandaşlar, yayalar, esnaf alkış tutarak destek verdi.

Türkiye'de de vakaları görülen koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde özveriyle çalışan sağlık görevlileri için evlerinde oturan vatandaşlar, sokakta bulunan insanlar ve esnaf alkış tutarak destek verdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vatandaşları sosyal medya hesabından özverili sağlık çalışanlarını Türkiye genelinde saat 21.00'de balkonlardan alkışlamaya davet etmesi üzerine vatandaşlar bu mesaja kayıtsız kalmadı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde İstanbul'un birçok ilçesinde eş zamanlı olarak pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanları için alkış tuttu. Kadıköy Moda'da evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar sağlık çalışanları için alkış tuttu. Aynı zamanda sokaktaki mahalle sakinleri ve esnaf da sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir mahalle sakini, "Bütün sağlık çalışanlarına tüm toplum adına yürekten teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Bizler evlerimizde rahat oturuyoruz. Sonuna kadar destek veriyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Şişli Kurtuluş Caddesi'nde ise evlerindeki vatandaşlar ve yayalar alkış tutarken yoldan geçen otomobiller de korna çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Mahalle sakini Murad Rodoplu, "Sağlık çalışanlarımıza bence güzel bir destek. Buna istinaden yapıldığını düşünüyorum. Bence de doğru bir şey. Çünkü onlar şuanda Türk milleti için fedakarlık yapıyorlar. Bu tür şeyleri bence desteklemek lazım" diye konuştu

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:17 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi         
09:39
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti         
20:12
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:33
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor         
19:14
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı         
18:51
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz         
18:50
Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek Ömer Faruk Beyaz'dan transfer açıklaması: En büyük hedefim Fenerbahçe'ye hizmet etmek         
17:54
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı         
17:40
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 15:33:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]