DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından Taksim'de sokaklar kedilere kaldı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından Taksim'de sokaklar kedilere kaldı.
Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının başlamasıyla evlerine çekildi. Taksim Meydanı ise saat 00.00'dan itibaren boşaldı. Meydanda sadece polisler ve evlerine gitmek için taksi bulamayan birkaç vatandaş ile sokak hayvanları kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:03 Kaynak: DHA
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