DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı.

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki polis aracına ara sokaktan çıkan M.D.'nin kullandığı 16 NOL 09 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu, ardından takla atarak yan yattı.

KAZAYI GÖRENLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar takla atan polis aracı içindeki 2 polis memurunun yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan polis memurlarını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ara sokaktan çıkarak polis aracına çarpan otomobilin sürücüsü M. D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı sokak içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

(AKTÜEL)

-Yaralı polis memuruna ambulans içinde müdahale anı

-Ambulansların kaza yerinden ayrılması

-Takla atan polis aracı

- Polis aracına çarpan otomobil

-Toplanan kalabalık

-Polis aracının olay yerinden kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

(CEP TELEFONU)

-Kazanın ardından toplanan kalabalık görüntüsü

25.04.2020 - 23.07 Haber Kodu : 200425194

=====================

3- ESENYURT'TAKİ PİDE KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN/ RAMAZAN ayının başlamasıyla birlikte pide almak isteyenler fırınlara gitti. Esenyurt'ta iftara saatler kala fırın önündeki pide kuyruğu havadan görüntülendi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Pide almak isteyenler fırınlar önünde kuyruğa girdi. Esenyurt'ta da fırınlarda pide çıktı. Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki fırından pide almak isteyenler kuyruk oluşturdu. Pide kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulurken, fırının önünde polis ekibi bekledi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.

- İstanbul
İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 08:59 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi "Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı" önerisine destek verdi Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti 52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi         
13:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum         
12:17
Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı         
12:09
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı         
11:59
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı         
11:41
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli         
11:39
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız         
10:55
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi         
10:42
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim         
10:37
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor         
10:35
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı         
10:31
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi         
10:25
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
10:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı         
10:01
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor         
09:58
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu         
09:56
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı         
09:42
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı         
09:36
Pakistan Başbakanı'ndan Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak         
09:34
Yasağı delip Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı         
09:30
ABD, ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı         
09:24
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 15:14:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]