DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

Bağcılar TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak önce yeşillik alana oradan da taklalar atarak viyadüğün altındaki caddeye uçtu. Kaza sonrası aracın sürücüsü ağır yaralanırken yanında bulunan kadın yolcu ise hayatını kaybetti.

Kaza Bağcılar TEM Otoyolu, Edirne istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 NB 001 plakalı hafif ticari aracı kullanan C. Çoban, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç önce bariyerleri aşarak yön tabelasının beton zeminine vurarak savruldu. Kaza sonrası savrulan araç yeşillik alana fırladı. Yeşillik alanda taklalar atan araç durmayarak viyadük altında bulunan Veysel Karani Caddesi'ne uçtu. Kazada sürücü C. Çoban ile yanında bulunan G. Çoban isimli kadın yolcu araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ile kadın yolcuyu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaptığı ilk incelemede kadın yolcu G. Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası sağlık görevlileri ağır yaralanan sürücü C. Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri Veysel Karani Caddesinin her iki tarafına da şerit çekerek yolu kapattı. Kaza yapan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

