DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından İstanbullular adeta sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar yürüyüş yapmak için kendilerini dışarı atarken, bazı vatandaşlar da büfe ve marketlerden alışveriş yaptı. Yasağın bitmesinin ardından sürücüler de yollara düşerken, trafik yoğunluğu yüzde 15'e kadar çıktı.

Koronavirüsle mücadele amacıyla 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00 itibarıyla sona erdi. Yasağın bitmesinin ardından İstanbullular kendilerini sokağa attı. Çağlayan'da bazı vatandaşlar sadece yürüyüş yapmak için dışarı çıkarken bazı vatandaşlar da açılan büfe ve marketlerden alışveriş yapmayı tercih etti. İhtiyaçlarını bir benzin istasyonunun marketinden gidermek isteyen vatandaşlar kuyruk oluştururken, istasyon çalışanları ile gece kartalları denilen bekçiler, sosyal mesafeye uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sokak aralarında dolaşan polis ekipleri de vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması yönünde anonslar yaptı.

İNSAN EVDE ÇOK SIKILIYOR

Yasak biter bitmez sokağa çıktığını ifade eden Ethem Ethemoğlu, "İnsan evde çok sıkılıyor. Evde laptopu kırdım. Yapacak bir şey yok. Kendi cihazımın işlemcisini yükseltmek için uğraşırken onu kırdım. Gerçekten evde zaman geçmiyor. Ama bu kısıtlama gerçekten çok iyi. Çünkü eğer ki bu önlem alınmasa, ülkemizde bu vakaların sayısı çok daha artabilirdi. Yasak boyunca en çok dışarı çıkmayı özledim. Dışarı çıkmayı, temiz havayı özledim. Temiz hava evde malum, ne kadar camı açsak da, hava içeri girse de, dışarıdaki oksijeni alamıyorsun. İnsan her şeyi özlüyor. Bak saat 00.00 dedi herkes dışarı akın etti. Biz de Çağlayan Adliyesi 'ne kadar bir tur atıp geleceğiz" dedi.

BALAYINI EVDE YAPIYORUZ

Marketten alışveriş yapmak için iki hafta önce evlendiği eşiyle kuyrukta bekleyen Fidan Eryiğit salgın nedeniyle balayına çıkamadıklarını belirterek "Yeni gelin olduğum için bol bol mutfaktaydım. Yemek yaptım, bol bol. Yasak boyunca çalışmayı özledim, iş yerini özledim, gezmeye özledim. Evde kalmak da çok güzel ama keşke böyle olmasaydı. Ölüm haberlerini keşke almasaydık. Daha güzel günlerde olsaydık. İnşallah olacağız. Balayını evde yapıyoruz. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. İnşallah iyi günler olur, balayını daha güzel bir şekilde yaşarız. Balayını Adana ve Adıyaman 'da yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İNSANLARLA TEKRAR KUCAKLAŞMAK İSTİYORUM

Fidan Eryiğit'in eşi İrfan Eryiğit de salgının bir an önce bitmesini istediğini söyledi. Eryiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin güzel bir şekilde işlerine dönmesini, tekrar normal hayata dönmesini, tekrar insanlarla kucaklaşmayı, merhabalaşmayı istiyorum. Biz böyle insanlarız. Mesafeli olmak bize uzak şeyler. Bu Ramazan boyunca kimse kimseyi davet etmemiştir. Bir iftar yemeğine gitmeyi, merhabalaşmayı, çay içmeyi, yemek yapıp dostluğun tekrar pekişmesini, o günlerin geri gelmesini istiyoruz."

Yasağın bitmesinin ardından sürücüler de kendilerini dışarı attı. Yasak boyunca yüzde 1 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, 00.00'dan sonra yüzde 15'e kadar yükseldi.

- İstanbul